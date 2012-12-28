«Люди увидели реальные результаты работы»: Игорь Артамонов дал присягу на верность жителям области

Инаугурация Игоря Артамонова сегодня собрала аншлаг в государственном театре драмы. В полностью обновлённом к новому театральному сезону зале — одни медийные лица: чиновники, общественные деятели, депутаты Государственной Думы и Липецкого областного Совета депутатов, митрополит Липецкий и Задонский Арсений, епископ Елецкий Лебедянский Максим, председатели Липецкого областного и Арбитражного судов, руководители силовых структур и ведущих предприятий, главы районов, бойцы СВО. Жители региона могли увидеть прямую трансляцию церемонии.После торжественного выноса флагов России и Липецкой области председатель избирательной комиссии Липецкой области Сергей Елманов озвучил итоги выборов: в них приняли участие 511 229 избирателей, что составляет 57,28% от общего числа внесённых в списки. За Игоря Артамонова проголосовали 414 840 человек. За него было отдано 81,16% голосов избирателей.«Вступая в должность губернатора Липецкой области, клянусь верно служить населению области, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности губернатора области, соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации, Устав Липецкой области и законы области», — торжественно произнёс слова присяги губернатор.Первым после вновь избранного губернатора выступил Полномочный представитель президента Российской Федерации в ЦФО Игорь Щёголев. Он поздравил Игоря Артамонова с победой на выборах и с официальным вступлением в должность губернатора Липецкой области от имени президента Владимира Путина.«Итоги избирательной кампании выражают высокий уровень общественного доверия: люди увидели реальные результаты работы губернатора и вашей управленческой команды и поддержали ваши планы на будущее. Хочу поблагодарить всех жителей Липецкой области, принявших участие в голосовании. Избирательная кампания проходила в формате общественно-политической дискуссии и была весьма активной и напряженной. Это значит, что широкая палитра партий и кандидатов была в полной мере конкурентно представлена в политическом пространстве и отражала весь спектр мнений. Липецкая область — стратегически важный индустриальный и аграрный регион, обладающий многоотраслевой экономикой, богатым человеческим потенциалом и хорошими перспективами. Благодаря последовательной и выверенной политике губернатора область становится с каждым годом всё более современным и комфортным регионом, где людям хочется жить и работать», — отметил полпред Игорь Щёголев.Дальше говорили об изменениях, которые произошли в регионе за последние пять лет. С 2019 года число многодетных семей в Липецкой области выросло на треть. Успешно внедрена система «Патронаж», которая сегодня охватывает участников СВО, многодетные семьи, старшее поколение, выпускников вузов и людей с ограниченными возможностями здоровья. За пять лет в Липецкой области появились семь новых школ. Построено и реконструировано 16 корпусов больниц и поликлиник, 46 ФАПов и офисов врачей общей практики, число высокотехнологичных операций выросло в два раза и достигло более 5000 в год. Масштабные проекты реализуются благодаря созданному в регионе благоприятному инвестиционному климату. В 2024-м году Липецкая область вошла в десятку регионов-экспортёров сельхозпродукции. За пять лет появилось около 700 новых благоустроенных общественных пространств: от крупных парков до малых скверов и аллей.Целью номер один, над которой и дальше нужно усиленно работать, Игорь Щёголев назвал сохранение населения и повышение рождаемости. Важно продолжить развивать здравоохранение, в том числе привлекать дополнительных специалистов. Кадровый вопрос требует внимания и в других отраслях экономики региона. Для этого нужно настраивать систему образования на потребности экономики и социальной сферы, повышать эффективность профориентации и престиж дефицитных профессий среди молодёжи.«Уверен, Игорь Георгиевич, что у вас всё получится, потому что вместе с вами отзывчивые, трудолюбивые и любящие свою страну и свою область жители Липецкого региона, слаженная, профессиональная и настроенная на результат управленческая команда», — резюмировал Игорь Щёголев.Председатель областного Совета депутатов Владимир Сериков в своём поздравлении заявил, что последние пять лет регион динамично и активно развивался, о чём свидетельствует и удвоение бюджета с 70 миллиардов рублей в 2018 году до 142 миллиардов в 2024-м.После этого поздравительный адрес от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла зачитал митрополит Липецкий и Задонский Арсений. В нём говорилось о признательности за внимание к Русской православной церкви, и о том, что имеющиеся за плечами долгие годы трудов Игоря Артамонова в финансовой сфере и накопленный опыт по управлению регионом успешно идут на созидание достойной жизни сограждан. От себя митрополит Арсений добавил, что ни каждому губернатору доверяется вновь возглавить свой регион.После этого прозвучали ответные слова губернатора. Гостей инаугурации он назвал своими друзьями и соратниками (или как сказал митрополит Арсений — «соработниками»). В зале сидело очень много лично знакомых губернатору липчан, тех, кто помогал делать добрые и благие дела, строить школы и медучреждения. А ещё Игорь Артамонов прямо со сцены «передал привет» Леониду Милованову — у театра танца «Казаки России» недавно наконец-то появилось своё здание.— Мы гордимся своими социальными достижениями: Министерство труда и социальной защиты постоянно ставит Липецкую область в пример. Тоже самое — в строительстве, в здравоохранении — в массе областей Липецкая область — признанный лидер. По волонтёрству наш субъект входит в десятку лучших. В области развития спорта Липецк признан беговой, велосипедной, триатлонной столицей России. Доступность спортивных учреждений — одна из лучших в стране. Но наша задача — сделать Липецкую область ещё прекраснее. Мы будем усиленно работать над задачами, поставленными президентом России Владимиром Путиным.А закончил своё выступление Игорь Артамонов словами: «Мы русские, c нами бог и мы победим!»