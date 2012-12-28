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«Люди увидели реальные результаты работы»: Игорь Артамонов дал присягу на верность жителям области
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4 минуты назад

«Люди увидели реальные результаты работы»: Игорь Артамонов дал присягу на верность жителям области

Инаугурация Игоря Артамонова сегодня собрала аншлаг в государственном театре драмы. В полностью обновлённом к новому театральному сезону зале — одни медийные лица: чиновники, общественные деятели, депутаты Государственной Думы и Липецкого областного Совета депутатов, митрополит Липецкий и Задонский Арсений, епископ Елецкий Лебедянский Максим, председатели Липецкого областного и Арбитражного судов, руководители силовых структур и ведущих предприятий, главы районов, бойцы СВО. Жители региона могли увидеть прямую трансляцию церемонии.

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После торжественного выноса флагов России и Липецкой области председатель избирательной комиссии Липецкой области Сергей Елманов озвучил итоги выборов: в них приняли участие 511 229 избирателей, что составляет 57,28% от общего числа внесённых в списки. За Игоря Артамонова проголосовали 414 840 человек. За него было отдано 81,16% голосов избирателей.

«Вступая в должность губернатора Липецкой области, клянусь верно служить населению области, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности губернатора области, соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации, Устав Липецкой области и законы области», — торжественно произнёс слова присяги губернатор.

Первым после вновь избранного губернатора выступил Полномочный представитель президента Российской Федерации в ЦФО Игорь Щёголев. Он поздравил Игоря Артамонова с победой на выборах и с официальным вступлением в должность губернатора Липецкой области от имени президента Владимира Путина.

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«Итоги избирательной кампании выражают высокий уровень общественного доверия: люди увидели реальные результаты работы губернатора и вашей управленческой команды и поддержали ваши планы на будущее. Хочу поблагодарить всех жителей Липецкой области, принявших участие в голосовании. Избирательная кампания проходила в формате общественно-политической дискуссии и была весьма активной и напряженной. Это значит, что широкая палитра партий и кандидатов была в полной мере конкурентно представлена в политическом пространстве и отражала весь спектр мнений. Липецкая область — стратегически важный индустриальный и аграрный регион, обладающий многоотраслевой экономикой, богатым человеческим потенциалом и хорошими перспективами. Благодаря последовательной и выверенной политике губернатора область становится с каждым годом всё более современным и комфортным регионом, где людям хочется жить и работать», — отметил полпред Игорь Щёголев.

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Дальше говорили об изменениях, которые произошли в регионе за последние пять лет. С 2019 года число многодетных семей в Липецкой области выросло на треть. Успешно внедрена система «Патронаж», которая сегодня охватывает участников СВО, многодетные семьи, старшее поколение, выпускников вузов и людей с ограниченными возможностями здоровья. За пять лет в Липецкой области появились семь новых школ. Построено и реконструировано 16 корпусов больниц и поликлиник, 46 ФАПов и офисов врачей общей практики, число высокотехнологичных операций выросло в два раза и достигло более 5000 в год. Масштабные проекты реализуются благодаря созданному в регионе благоприятному инвестиционному климату. В 2024-м году Липецкая область вошла в десятку регионов-экспортёров сельхозпродукции. За пять лет появилось около 700 новых благоустроенных общественных пространств: от крупных парков до малых скверов и аллей.

Целью номер один, над которой и дальше нужно усиленно работать, Игорь Щёголев назвал сохранение населения и повышение рождаемости. Важно продолжить развивать здравоохранение, в том числе привлекать дополнительных специалистов. Кадровый вопрос требует внимания и в других отраслях экономики региона. Для этого нужно настраивать систему образования на потребности экономики и социальной сферы, повышать эффективность профориентации и престиж дефицитных профессий среди молодёжи.

«Уверен, Игорь Георгиевич, что у вас всё получится, потому что вместе с вами отзывчивые, трудолюбивые и любящие свою страну и свою область жители Липецкого региона, слаженная, профессиональная и настроенная на результат управленческая команда», — резюмировал Игорь Щёголев.

Председатель областного Совета депутатов Владимир Сериков в своём поздравлении заявил, что последние пять лет регион динамично и активно развивался, о чём свидетельствует и удвоение бюджета с 70 миллиардов рублей в 2018 году до 142 миллиардов в 2024-м.

После этого поздравительный адрес от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла зачитал митрополит Липецкий и Задонский Арсений. В нём говорилось о признательности за внимание к Русской православной церкви, и о том, что имеющиеся за плечами долгие годы трудов Игоря Артамонова в финансовой сфере и накопленный опыт по управлению регионом успешно идут на созидание достойной жизни сограждан. От себя митрополит Арсений добавил, что ни каждому губернатору доверяется вновь возглавить свой регион.

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После этого прозвучали ответные слова губернатора. Гостей инаугурации он назвал своими друзьями и соратниками (или как сказал митрополит Арсений — «соработниками»). В зале сидело очень много лично знакомых губернатору липчан, тех, кто помогал делать добрые и благие дела, строить школы и медучреждения. А ещё Игорь Артамонов прямо со сцены «передал привет» Леониду Милованову — у театра танца «Казаки России» недавно наконец-то появилось своё здание.

— Мы гордимся своими социальными достижениями: Министерство труда и социальной защиты постоянно ставит Липецкую область в пример. Тоже самое — в строительстве, в здравоохранении — в массе областей Липецкая область — признанный лидер. По волонтёрству наш субъект входит в десятку лучших. В области развития спорта Липецк признан беговой, велосипедной, триатлонной столицей России. Доступность спортивных учреждений — одна из лучших в стране. Но наша задача — сделать Липецкую область ещё прекраснее. Мы будем усиленно работать над задачами, поставленными президентом России Владимиром Путиным.

А закончил своё выступление Игорь Артамонов словами: «Мы русские, c нами бог и мы победим!»

инаугурация
Игорь Артамонов
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