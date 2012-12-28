Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Коровы разгромили кладбище
Происшествия
На базе отдыха под Липецком животные пострадали из-за буйного жеребца
Происшествия
Сегодня в Липецке: кто зарабатывает больше всех в городе, кому в ближайшее время повысят зарплату
Общество
46-летний мужчина сгорел на трассе
Происшествия
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Покатушки на тюбингах закончились серьезными травмами
Происшествия
Сдутые ветром створки балкона угодили в «Ситроен»
Происшествия
В областной детской больнице провели сложнейшую операцию по спасению пострадавшего в ДТП трехмесячного мальчика
Происшествия
Ольга Митрохина: «Желаю вам найти свой собственный путь»
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Читать все
В Тракторном — большое отключение холодной воды
Общество
Липчанка уступила в битве чемпионок
Спорт
В Липецке впервые пройдет общегородской выпускной студентов техникумов и колледжей
Общество
«Наш «Металлург» всех побеждает…»
Спорт
Ветер свалил дерево на площади Константиновой
Происшествия
«Следила за весом и каждый день проходила 10 тысяч шагов»
Спорт
В Липецке не работают транспортные карты
Общество
На территории области введен режим воздушной опасности
Происшествия
«Стальная команда» из Липецка – сильнейшая в России
Спорт
Бугаков не знает, будет ли менять пенальтиста, Хозиев желает «Металлургу» вернуться в «Серебро»
Спорт
Читать все
Общество
460
27 минут назад
2

В Липецке не работали транспортные карты

С утра в Липецке недоступны для оплаты проезда транспортные карты. Оплата возможна только банковскими картами или наличными.

«Агентство автомобильного транспорта Липецкой области занимается решением проблемы», — сообщает мэрия.

Оплата проезда наличными составляет 36 рублей, банковской картой — 31 рубль.

UPD. Оплата проезда транспортными картами восстановлена. 


общественный транспорт
0
0
2
0
4

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Елена
6 минут назад
Транспортные карты ещё работают? а кто по ним ездит, льготники?
Ответить
ГостьЯ
11 минут назад
Ага, прям вот щас кинулись решать проблему, они ещё на работу не пришли и кофею не откушали, а вы тут лезите со своими карточками..
Ответить
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
НЛМК Live
НЛМК приглашает школьников в летний проект «Корпорация дети»
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Происшествия
Мошенники переключились на детей: в полицию обратились родители 15-летней девочки
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить