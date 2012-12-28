В Липецке не работали транспортные карты

С утра в Липецке недоступны для оплаты проезда транспортные карты. Оплата возможна только банковскими картами или наличными.

«Агентство автомобильного транспорта Липецкой области занимается решением проблемы», — сообщает мэрия.

Оплата проезда наличными составляет 36 рублей, банковской картой — 31 рубль.

UPD. Оплата проезда транспортными картами восстановлена.