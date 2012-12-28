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Общество
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27 минут назад
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В Липецке не работали транспортные карты
«Агентство автомобильного транспорта Липецкой области занимается решением проблемы», — сообщает мэрия.
Оплата проезда наличными составляет 36 рублей, банковской картой — 31 рубль.
UPD. Оплата проезда транспортными картами восстановлена.
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