Бац! — будущее стало настоящим

Итоги недели.

Мэр Липецка Евгения Уваркина сообщила:. Он аварийный и в нем нужды. Более того, конструктивно он мешает концессионеру, компании «Мовиста-Регионы», переложить трамвайные сети в поселке.Но это не все. Оказывается, новые трамваи, которые Липецк получает по концессии, не смогут ездить по Октябрьскому мосту. Его техническое состояние не предполагает перекладку рельсов без усиления конструкций моста. Как же быть?В мэрии говорят о трех возможных решениях проблемы. Первое предполагает надстройку на 13 опорах моста новых несущих конструкций. Второе — установку новых опор. Третье — возведение рядом с Октябрьским мостом нового альтернативного путепровода. Итак,Глава Липецка Евгения Уваркина склоняется к тому, что выбирать придется из двух первых вариантов и капитально ремонтировать Октябрьский мост. На ремонт у мэрии есть 600 млн рублей, ранее зарезервированных на реконструкцию улицы Папина. GOROD48 уже писал, что в администрации задумались над возможностью прокладки по ней трамвайной ветки, которая свяжет Центральный рынок с Октябрьским и новыми микрорайонами в юго-западной части города. Но это — далеко идущие планы. В следующем годуПомимо модернизации сети электротранспорта началась реконструкция МУП «ЛиСА» по концессии компании «РВК-Липецк». На ее территории с нуля построят цех механического обезвоживания и комплекс утилизации и сжигания илового осадка.. Концессионер отказался от сжигания отходов станции аэрации с выбросом газов в атмосферу, как это предполагалось ранее. Утилизировать иловый остаток позволит отечественная технология — переработка в каталитической печи с фильтрацией дыма через плотный слой катализатора, что сведет к минимуму выбросы вредных веществ в атмосферу., завтра.. Все 865 порывов на сетях, выявленные во время гидравлических испытаний, устранены.Впрочем, батареи станут теплыми не сразу. Пять дней — с 9 по 13 октября включительно — понадобятся энергетикам на запуск котельных и наполнение сетей. В это же время энергетики и УК будут налаживать гидравлический режим в сетях, настраивать их на работу по зимнему варианту. «Управляшкам» дадут еще пять дней для того, чтобы отработать аварийные заявки горожан, обеспечить равномерный прогрев стояков и радиаторов во всех квартирах.Первыми отопительный сезон начали перевозчики: на прошедшей неделе в некоторых автобусах была ужасная духота из-за включенной системы обогрева салона. А вот: ни одной соответствующей заявки с мест департамент образования на прошедшей неделе не получил.Сообщение о начале отопительного сезона, как обычно, разделили горожан.— Рано, все форточки в квартире нараспашку, — сказал, как отрезал,— По улицам еще в трусах и сандалях на босу ногу ходят как в Древнем Риме, — поддержал его— Кого не устраивает то, что хотят включить тепло, могут продать квартиру и переехать жить в свой дом, там можете всю зиму не включать отопление и не платить за газ! В квартире должно быть комфортно, тем более в панельных домах! А фуфайки, валенки и тёплые носки в полоску можете носить в местах лечения! — ответил имВ прошлом году отопительный сезон начался 3 октября, а уже 22 октября в Липецке произошла первая коммунальная авария: из-за порыва водопровода диаметром 530 мм на улице Индустриальной. Каким будет начало нового отопительного в этот раз?Последние события заставляют нас быть готовыми к худшему.В четверг, пятницу и субботу на прошлой неделе в Липецке устраняли крупнейшую коммунальную аварию года, лишившую воды 22 тысячи горожан. В субботу, 30 октября, по этой причине даже. Но в этот понедельник, 2 октября, на своей оперативке Евгения Уваркина так и не назвала виновных в том, почему сотрудники компании «Экотерм», прокладывавшие по чертежам управления капстроительства самотечный канализационный коллектор, неожиданно наткнулись на 600-миллиметровый магистральный водопровод в районе кольца Трубного. Но предложила выход, который может позволить избежать подобных аварий в будущем:во избежание подобных аварий на коммунальных сетях.В прошлую субботу на кольце Трубного нашли лишь временное решение для того, чтобы подать воду в обезвоженные районы. На этой неделе случилась вторая часть этого марлезонского балета: на улицах Гагарина, Титова, Циолковского, Космонавтов, Терешковой, Московской, Филипченко, Звездной. Для того, чтобы обойти «П»-образной вставкой в водопровод тот самый злосчастный коллектор, необходимый новому микрорайону «Звездный». При этом зампредседателя департамента ЖКХ мэрии Александр Целыковский пообещал, что это отключение будет минимальным, всего на несколько часов ночью в пятницу, чтобы минимизировать ущерб горожанам. Но уже в четверг мы узнали, чтоиз-за ремонтно-восстановительных работ.Впрочем, у компаний «Экотерм» и «РВК-Липецк» в этот раз все получилось куда лучше, чем в предыдущий: мэрия анонсировала отключение холодной воды до позднего вечера пятницы, ноНо на этой неделе случилось еще одно ЧП: 4 октябряна улице Студеновской у школы №9. Из-за этого порыва 15 домов на 8 улицах остались без горячей воды. А на следующий день выяснилось, что порывы на магистральной сети «Квадры» в этом районе стали обычным явлением. Только в прошлом году рядом со школой было четыре аварийных раскопки, в этом году — уже две.— Пар из-под асфальта поднимался два дня. Вчера утром на месте порыва я видела «аварийку» без опознавательных знаков. Место утечки раскопали и уехали. А в 16 часов горячая вода полилась от школы по ступенькам на улицы Салтыкова-Щедрина и Маяковского, — рассказала мэру председатель ТОС «Маяковский» Людмила Абрамова.. И попросила энергетиков в корне изменить отношение к аварийным участкам теплотрасс, находящихся в непосредственной близости от социальных объектов: школ, детских садов, учреждений культуры, больниц и поликлиник: «Четыре раскопки в год у одной школы — это недопустимо!»А мы спросили у липчан:Нам сказали, что в домах на улицах 8 Марта, Мичурина, Первомайской и проспекте Победы отключения происходят чуть ли ни каждый месяц. А вот прямо без выборки – комментарии к уличным интервью:: «Опять нет горячей воды, второй раз за одну неделю — в понедельник и четверг».: «Воду отключают стабильно по 2-3 раза в неделю то горячую, то холодную».: «Все лето отключали электричество, а потом лифты не работали по двое суток».: «Улица Депутатская. Воду отключают по несколько раз в месяц и по несколько часов. И так уже давно»На этой неделе было много ужасных новостей о детях.В минувшую субботу 13-летняя школьница в Тербунах случайно облилась жидкостью для розжига костра. С ожогами III-IV степени ее доставили в реанимацию областной детской больницы. У девочки обожжены 35% тела: лицо, шея, руки, грудь.А в прошлое воскресение. Они залезли в вагон с зерном. Потом взобрались на его крышу, где были поражены разрядами электричества от контактного высоковольтного провода, получив 90-процентные ожоги тела. Их состояние медики оценили как крайне тяжелое.В то же воскресение. Это произошло во время его ссоры с женой. У женщины, которая старше сожителя на четыре года, уже была дочь от первого брака, а потом у пары появились дочери-близнецы. Мужчина упрекал женщину, что она больше любит дочь от своего первого брака. Будучи пьяным, он избил жену, а двух ударов хватило, чтобы убить приемную дочь.— сказала GOROD48 жена обвиняемого в убийстве 31-летнего Владимира Власова, пришедшая на процедуру его ареста. Мать убитой девочки считает, что муж совершил преступление под влиянием водки и контузии, полученной на СВО. В «вагнера», по словам женщины, Владимир пошел не за длинным рублем, а по зову сердца. Получив отпуск, приехал к семье. В его ближайших планах было возобновление контракта с ЧВК в Африке, «где сейчас воюет «Вагнер».СК России по Липецкой области возбудил в отношении Владимира Власова уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («убийство малолетней»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы. Судья Советского районного суда Виктория Губа арестовала Владимира Власова по предъявленному ему обвинению на два месяца. Расследование этого уголовного дела— Господи, Боженька! Женщины миленькие! Сглаживайте конфликты, сейчас много ребят вернутся с нарушенной психикой, — оставила комментарий— К сожалению, это закономерное следствие всех сегодняшних ужасов. Людей, вернувшихся с СВО с посттравматическим расстройством, будет становиться только больше, — добавил— Царствие небесное. Какая малышка. Зверь. Жалко и других детей. Дети ни в чём не виноваты. И очень жалко мать, — написалаА опера уголовного розыска отдела полиции № 7 УМВД России по Липецку задержали 18-летнего подозреваемого в нападении на двух девушек в 27-м и 28-м микрорайонах.. 15 лет — столько было первой жертве «маньяка в балаклаве».Такого у нас тоже не было:, но 63-летняя продавщица не растерялась и оказала активное сопротивление. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «разбой». Деду может грозить до десяти лет лишение свободы. Итак, и преступник, и его жертва — пенсионеры. И нам, кажется, известен ответ на вопрос почему им обоим не сиделось дома?. Причина — истечение сроков давности за преступление, совершенное еще осенью 1992 года в Данкове, где шесть молодых отморозков изнасиловали 19-летнюю девушку. Пятерых участников оргии приговорили к лишению свободы на срок от 8 до 11 лет, а вот шестому удалось скрыться от следствия. А теперь он суду не подлежит — срок давности привлечения его к уголовной ответственности истек еще в 2007 году.: 12 октября в силу вступает новая статья Уголовного кодекса, 260.1, предусматривающая ответственность за уничтожение или повреждение грибов и растений, занесенных в Красную книгу РФ. Максимальное наказание — девять лет лишение свободы со штрафом до трех миллионов рублей за незаконный оборот редких грибов и растений с использованием СМИ и интернета, в составе преступной группы или по предварительному сговору.