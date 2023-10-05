Общество

47 минут назад

В пятницу в восьми школах Липецка пройдут только три первых урока

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#коммунальная авария
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В пятницу в восьми школах Липецка пройдут только три первых урока

Причина - отключение воды на нескольких улицах из-за ремонтно-восстановительных работ на кольце Трубного.

Как уже сообщал GOROD48, сегодня в ночь компания «РВК-Липецк» отключит подачу воды на улицах Гагарина, Титова, Циолковского, Космонавтов, Терешковой, Московской, Филипченко, Звездной. Причина: второй этап ремонтно-восстановительных работ на водопроводе в районе кольца Трубного завода. Энергетикам нужно заменить фрагмент трубы, пробитой на прошлой неделе подрядчиком мэрии при прокладке самотечного канализационного коллектора. Работу планируют завершить к вечеру пятницы.

По этой причине городской департамент образования принял решение провести в пятницу только первые три урока в школах 16, 40, 43, 46, 47, 48, 50, 52 попадающих под отключение воды. Напомним, что в прошлую пятницу из-за этой коммунальной аварии учеников двух школ также распустили по домам после первых трех уроков.

11 детских садов будут работать в обычном режиме. Также вода будет отключена в 11 медицинских учреждениях.
2 784
#коммунальная авария
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Комментарии (2)

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Уточняющий вопрос.

20 минут назад
А что они в первый раз не заменили? Ведь нам объяснили что вырезали про битый участок и вмантировали новый. Что они тогда туда поставили если опять его будут устранять?
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Бизнес превыше всего.

39 минут назад
Но кружки и секции в этих школах как работали так и будут работать.
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