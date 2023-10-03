38 минут назад
«Я хочу, чтобы его расстреляли!»
Мать убитой бойцом ЧВК «Вагнер» четырехлетней девочки считает, что муж совершил преступление под влиянием водки и контузии, полученной на СВО.
— Органы предварительного следствия, оперативники УМВД РФ по Липецкой области и сотрудники Следственного комитета собрали достаточно доказательств его причастности к совершению инкриминируемого ему преступления. Подозреваемый признал вину. Преступление было совершено на глазах его жены, матери убитой им девочки, — сказал старший следователь GOROD48 перед началом судебного заседания, который в интересах несовершеннолетнего ребенка сделали закрытым для СМИ.
Преступление произошло 1 октября в съемной квартире на улице Московской. Приехавший из зоны СВО боец ЧВК «Вагнер» Владимир Власов во время ссоры с женой обвинил ее в пренебрежении к их дочерям-близнецам, в том, что она больше ценит дочь от другого брака. Во время конфликта он и нанес смертельный удар своей четырехлетней падчерице.
Видео: пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области
Следственное управление СК России по Липецкой области в отношении 31-летнего Владимира Власова возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («убийство малолетней»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы.
Старший помощник руководителя СУ СК России по Липецкой области Юлия Кузнецова о ходе расследования
Жена Владимира Татьяна также пришла в суд. На лице женщины не было живого места — сплошные синяки и раны. Она сообщила следователю о том, что завтра похоронит дочь, села на лавку и стала плакать, рассматривая фотографии ребенка в своем телефоне.
— Все случилось на моих глазах. За то, что он сделал, он достоин высшей меры наказания. Я хочу, чтобы его расстреляли! Но у нас нет расстрела. Поэтому пожизненного заключения, — сказала Татьяна GOROD48.
Если ее муж попытается вернуться к ней после отбытия наказания, ведь у них остались две годовалые дочери-близняшки, она его не примет. Татьяна говорит, что если Владимир попытается уйти из мест лишения свободы в зону СВО, то она надеется, что долго там он не проживет.
Татьяна говорит, что Владимир — ее третий муж. Отец убитой им девочки — ее второй муж. Он был судим за уголовные преступления и тоже находится в зоне СВО.
В «вагнера», по словам женщины, Владимир пошел не за длинным рублем, а по зову сердца. Получив отпуск, приехал к семье. В его ближайших планах было возобновление контракта с ЧВК в Африке, «где сейчас воюет «Вагнер».
— Он патриот. Он слишком любил Родину. Считал, что России угрожает опасность. И что эту опасность нужно искоренить на территории другой страны. Что надо убрать оттуда эту болячку. Поэтому и пошел в «вагнера», — говорит Татьяна. И добавляет: «Это и моя точка зрения тоже. Я тоже против фашизма. Против украинского фашизма».
Трагедию, по ее словам, спровоцировали водка и контузия. «Когда он не пил, был спокойным человеком».
По данным GOROD48, четырехлетнюю падчерицу Владимир убил ударом ноги в грудь. Увидев, что девочка не подает признаков жизни, попытался ее реанимировать, но безуспешно. Полицию и врачей вызвала его жена. Протрезвев, Владимир заявил, что сожалеет о случившемся и не понимает, почему так вышло. И будто бы сразу попросил отправить его в Ливию, чтобы там смыть вину кровью.
Судья Советского районного суда Виктория Губа арестовала Владимира Власова по предъявленному ему обвинению на два месяца.
Расследование этого уголовного дела, как уже писал GOROD48, контролирует председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
да уж
Ольга
Китайский городовой