Один из задержанных за избиение мужчины и студента на улице Звёздной — совершеннолетний
Дело ЖК «Наполеон»: с Андрея Шевелёва взыскали более 160 миллионов рублей в пользу государства
Сегодня в Липецке: найти работу поможет юмор, в каком возрасте людям чаще угрожают сердечные заболевания
По ДТП на восточном обходе Липецка вынесен приговор: полтора года ограничения свободы и компенсация в 800 тысяч рублей
Обманувший Центр занятости более чем на 613 000 рублей рязанский бизнесмен получил три года условно
Происшествия
629
30 минут назад
2
Насмерть сбивший девушку18-летний водитель арестован на два месяца
В момент аварии он был пьян.
Напомним, 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2172» был задержан после ДТП, которое случилось 26 сентября в 20:50 на улице Асфальтной в Липецке. Медицинское освидетельствование установило, что в момент аварии он был пьян. Вчера полицейские возбудили уголовное дело по пункту «а» части четвёртой статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
0
0
2
2
1
Комментарии (2)