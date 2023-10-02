Происшествия

52 минуты назад

Боец ЧВК убил в Липецке четырехлетнюю падчерицу

16 2056
#убийство #дети
6
Боец ЧВК убил в Липецке четырехлетнюю падчерицу

Это произошло во время его ссоры с сожительницей.

Вчера, 1 октября в Липецке во время ссоры с сожительницей находящийся в отпуске 31-летний боец частной военной компании убил ее четырехлетнюю дочь.

По данным GOROD48, семья снимает жильё на улице Московской. У женщины, которая старше сожителя на четыре года, уже была дочь от первого брака, а потом у пары появились дочери-близнецы. Мужчина упрекал женщину, что она больше любит дочь от своего первого брака.

Мужчина стал членом частной военной компании и ушел в зону СВО. Получив отпуск, приехал к семье. Вчера во время ссоры с сожительницей снова обвинил ее в нелюбви к их дочерям. Конфликт закончился тем, что он швырнул четырехлетнюю падчерицу на пол, она ударилась головой и получила смертельную травму.

Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.
16 2056
#убийство #дети
6

Комментарии (16)

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С возвращением

5 минут назад
Это только начало
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Неизвестный

6 минут назад
Павел вот,только не надо,про расстройства и посттравмы,она у него с рождения
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Хх

8 минут назад
Лёля, а с чего вы взяли что она обостряла ситуацию?
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Житель

8 минут назад
Как жалко маленькое дитя,ни в чем не повинное. Как мать будет нести такой груз, может правда надо думать от кого рожать,то что он боец никак не смягчает такое зверство.
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Марья Петровна

9 минут назад
Царствие небесное. Какая малышка. Зверь. Жалко и других детей. Дети ни в чём не виноваты. И очень жалко мать.
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Бон Жови

11 минут назад
Печально, но с каждым днём таких случаев будет всё больше и больше.
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аноним

12 минут назад
ну что. главное штаны в доме были...
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Гагаринская

12 минут назад
Все,из-за синьки
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Алкан с ЛТЗ

21 минуту назад
Опять по акции соскочит на СВО. Потом придёт опять в отпуск , бухнут вместе и её завалит. И так дальше...
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Павел

24 минуты назад
К сожалению, это закономерное следствие всех сегодняшних ужасов. Людей, вернувшихся с СВО с посттравматическим расстройством будет становиться только больше...
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