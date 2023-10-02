Происшествия
52 минуты назад
Боец ЧВК убил в Липецке четырехлетнюю падчерицу
Это произошло во время его ссоры с сожительницей.
Вчера, 1 октября в Липецке во время ссоры с сожительницей находящийся в отпуске 31-летний боец частной военной компании убил ее четырехлетнюю дочь.
По данным GOROD48, семья снимает жильё на улице Московской. У женщины, которая старше сожителя на четыре года, уже была дочь от первого брака, а потом у пары появились дочери-близнецы. Мужчина упрекал женщину, что она больше любит дочь от своего первого брака.
Мужчина стал членом частной военной компании и ушел в зону СВО. Получив отпуск, приехал к семье. Вчера во время ссоры с сожительницей снова обвинил ее в нелюбви к их дочерям. Конфликт закончился тем, что он швырнул четырехлетнюю падчерицу на пол, она ударилась головой и получила смертельную травму.
Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.
По данным GOROD48, семья снимает жильё на улице Московской. У женщины, которая старше сожителя на четыре года, уже была дочь от первого брака, а потом у пары появились дочери-близнецы. Мужчина упрекал женщину, что она больше любит дочь от своего первого брака.
Мужчина стал членом частной военной компании и ушел в зону СВО. Получив отпуск, приехал к семье. Вчера во время ссоры с сожительницей снова обвинил ее в нелюбви к их дочерям. Конфликт закончился тем, что он швырнул четырехлетнюю падчерицу на пол, она ударилась головой и получила смертельную травму.
Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.
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