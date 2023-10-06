Общество
сегодня, 09:52
В автобусах — невыносимая духота, а в детсадах и школах батареи еще холодные
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В департаментах липецкой мэрии принимают самостоятельные решения о подаче тепла.
Как уже писал GOROD48, в Липецке с понедельника под кураторством департамента ЖКХ начнется подача тепла населению. Но первыми отопительный сезон начали перевозчики: еще вчера. Например, в автобусе 27-го маршрута (госномер АЕ 444) вчера утром была ужасная духота из-за включенной системы обогрева салона. Пассажиры едва не падали в обморок и просили водителя отключить печку.
В городском департаменте транспорта GOROD48 сообщили, что перевозчики, в том числе и МУП «Липецкпассажиртранс», самостоятельно принимают решение о включении обогрева салонов автобусов. Последней инстанцией является водитель: именно он на основании субъективного мнения о комфортной для пассажиров температуре в салоне либо включит печку, либо нет.
В департаменте образования мэрии утверждают, что во всех подведомственных учреждениях пока комфортная температура. По Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам в детских садах отопление включают тогда, когда температура в помещениях, в которых находятся малыши, опустится до 22-24 градусов, а в спальнях — до 19 градусов тепла. Соответственно, в школы тепло должны подать при температурах воздуха в учебных помещениях и кабинетах, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, вестибюле, гардеробе в 18-24 градуса тепла, в спортзале — до 17-20 градусов. Но пока ни одной заявки с мест о включении отопления в департамент образования мэрии.
В городском департаменте транспорта GOROD48 сообщили, что перевозчики, в том числе и МУП «Липецкпассажиртранс», самостоятельно принимают решение о включении обогрева салонов автобусов. Последней инстанцией является водитель: именно он на основании субъективного мнения о комфортной для пассажиров температуре в салоне либо включит печку, либо нет.
В департаменте образования мэрии утверждают, что во всех подведомственных учреждениях пока комфортная температура. По Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам в детских садах отопление включают тогда, когда температура в помещениях, в которых находятся малыши, опустится до 22-24 градусов, а в спальнях — до 19 градусов тепла. Соответственно, в школы тепло должны подать при температурах воздуха в учебных помещениях и кабинетах, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, вестибюле, гардеробе в 18-24 градуса тепла, в спортзале — до 17-20 градусов. Но пока ни одной заявки с мест о включении отопления в департамент образования мэрии.
3 568
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