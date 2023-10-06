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В автобусах — невыносимая духота, а в детсадах и школах батареи еще холодные

3 568
#отопление
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В автобусах — невыносимая духота, а в детсадах и школах батареи еще холодные

В департаментах липецкой мэрии принимают самостоятельные решения о подаче тепла.

Как уже писал GOROD48, в Липецке с понедельника под кураторством департамента ЖКХ начнется подача тепла населению. Но первыми отопительный сезон начали перевозчики: еще вчера. Например, в автобусе 27-го маршрута (госномер АЕ 444) вчера утром была ужасная духота из-за включенной системы обогрева салона. Пассажиры едва не падали в обморок и просили водителя отключить печку.

В городском департаменте транспорта GOROD48 сообщили, что перевозчики, в том числе и МУП «Липецкпассажиртранс», самостоятельно принимают решение о включении обогрева салонов автобусов. Последней инстанцией является водитель: именно он на основании субъективного мнения о комфортной для пассажиров температуре в салоне либо включит печку, либо нет.

В департаменте образования мэрии утверждают, что во всех подведомственных учреждениях пока комфортная температура. По Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам в детских садах отопление включают тогда, когда температура в помещениях, в которых находятся малыши, опустится до 22-24 градусов, а в спальнях — до 19 градусов тепла. Соответственно, в школы тепло должны подать при температурах воздуха в учебных помещениях и кабинетах, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, вестибюле, гардеробе в 18-24 градуса тепла, в спортзале — до 17-20 градусов. Но пока ни одной заявки с мест о включении отопления в департамент образования мэрии.
3 568
#отопление
1

Комментарии (3)

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Люблю Скабееву

3 минуты назад
В Детском саду номер22 на первом этаже 16 градусов ! Дети ползуют по холодному полу. Дайте детям тепло !!!!
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В 343

15 минут назад
Уже весь сентябрь отопление работало!!! Что у водителей в голове???
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ооо

28 минут назад
У автобусов перегреваются двигатели, и чтобы их охладить, включают печку. . Вопрос в том, почему неисправный транспорт выпускают на рейс. Вы же людей возите, а не кирпичи
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