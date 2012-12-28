Три человека пострадали в столкновении «Лексуса» и «Дэу» на окраине Грязей

К врачам доставлены две женщины и мужчина.

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29 октября в Грязях у дома № 38 по улице Осипенко столкнулись «Лексус», за рулём которого находился 57-летний мужчина, и «Дэу Нексия» под управлением 56-летней женщины. В аварии пострадали женщина-водитель «Дэу», её 40-летняя пассажирка и 41-летний пассажир «Лексуса». Все пострадавшие доставлены в травмпункт грязинской ЦРБ.— Обстоятельства аварии выясняются, — рассказали GOROD48 в областном управлении МВД.