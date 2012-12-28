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Происшествия
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сегодня, 16:18
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Три человека пострадали в столкновении «Лексуса» и «Дэу» на окраине Грязей
К врачам доставлены две женщины и мужчина.
— Обстоятельства аварии выясняются, — рассказали GOROD48 в областном управлении МВД.
Фото и видео: vk.ru/club187695574
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