В Липецке прорвало трубу с горячей водой

Мэр Липецка ночью анонсировала совещание о некачественной отработке утечек в городе. Оно должно пройти в четверг, 5 октября.

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Около полуночи 4 октября мэр Липецка сообщили в соцсетях об утечке горячей воды на улице Студеновской, возле школы №9.



Но, как сообщают местные жители, еще утром из-под земли в этом месте шел пар. Приезжала аварийная бригада, сделала раскоп, а затем рабочие все бросили и уехали. А в четыре часа дня кипяток пошел потоком из-под земли. Жители улицы обращались в единую диспетчерскую службу, но никто не приезжал. В семь вечера все-таки приехали специалисты, посмотрели, и уехали.



- Мы звонили в «Квадру», но там сказали, что о нас ничего не знают, рассказала председатель местного ТОС.



У председателя ТОС был телефон Евгении Уваркиной, и она позвонила ей. Только после этого какие-то меры начались предприниматься.



«Завтра будем собирать оперативное совещание по такой некачественной отработке утечек. Подобное отношение недопустимо», написала Евгения Уваркина в Телеграм.



По словам мэра, около полуночи представители «Квадры» начали перекрывать аварийный участок теплотрассы.





