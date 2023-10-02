Общество

сегодня, 13:28

Евгения Уваркина: «Мы имеем возможность подать тепло горожанам уже в следующий понедельник»

11 1199
#отопление
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Евгения Уваркина: «Мы имеем возможность подать тепло горожанам уже в следующий понедельник»

Отопление в детские сады и школы могут подать уже на этой неделе по заявкам образовательных учреждений.

Сегодня на оперативном совещании в городской администрации мэр Евгения Уваркина обратила внимание на прогноз погоды:

— Сегодня, по-сути, первый по настоящему осенний день. Я вот смотрю, с пятницы понизится температура воздуха. Когда мы готовы начать отопительный сезон?

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По словам заместителя председателя департамента ЖКХ мэрии Александра Целыковского, технически подать тепло в квартиры горожан можно хоть сегодня. Все ресурсные организации, в первую очередь липецкий филиал «Квадры» и МУП «Липецктеплосеть», получили паспорта готовности. Все 865 порывов на сетях, выявленные во время гидравлических испытаний, устранены. Энергетикам нужно теперь восстановить благоустройство на местах раскопок. На подготовку к зиме ресурсными компаниями, мэрией, управляющими организациями потрачено в общем 707 млн рублей.

Как правило, отопительный сезон начинается тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение 5 дней составляет +8 градусов. По долговременному прогнозу погоды, первым по настоящему холодным днем станет суббота, 14 октября, когда ночью температура упадет до +2 градусов, а днем не поднимется выше +10 градусов.

Евгения Уваркина заявила, что технически энергетики могут подать тепло в дома липчан в следующий понедельник, а в детские сады, школы, объекты культуры и спорта — уже на этой неделе. Все зависит от погоды и заявок подведомственных организаций. К тому же мэр напомнила подчиненным, что обычно после начала отопительного сезона управляющим компаниям нужно до пяти дней, чтобы разрешить все проблемы с подачей тепла в квартиры.

— Обращаю особое внимание на то, что управляющие компании обязаны реагировать на заявки и жалобы жителей города в течение четырех часов после получения обращений, — сказала глава Липецка.
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#отопление
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Комментарии (12)

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Globus

7 минут назад
Холодную воду неделю подавала. А для КВАДРЫ готова летом врубить отопление
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давно бы нашли

13 минут назад
Ветеран, А вам САМИМ кто мешает найти себе управляющую компанию ? Вы об этом даже не почесались.
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Ветеран

20 минут назад
У нашего дома управляющей компании нет и дом к зиме никто не готовил. По положению департамент ЖКХ должен был нам предложить новую УК, но все установленные сроки прошли, департамент не почесался.
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Пессимист

25 минут назад
потрачено в общем 707 млн рублей, а сколько Квадра получила с потребителей? Надо не только расходы показывать, но и прибыль, или это комм.тайна?
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Мехвод

29 минут назад
А управляющие компании тоже тратили средства на подготовку к зиме? Даже интересно, где случилось такое чудо. Распилили деньги под это - верю, а тратили - нет.
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65+

37 минут назад
14 октября давали отопления в зависимости от средне суточной температуры а в армии переходили на зимнюю форму одежды . Уваркина учи матчасть !
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Ну и ну

45 минут назад
Неужели, правда, замерзли? Опять буду обогревать улицу!
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Animal planet.

47 минут назад
Не нужно ничего включать,ещё тепло,и приходиться открывать окна. Кто замёрз,ходите дома в валенках и шубах.
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галина

50 минут назад
Уважаемая МЭР... Интернациональная дома 20-24 остались без управляющей компании. На Ваше постановление ООО УК Перспектива просто напросто не отреагировала... Сказали что оно для УК ничто, а вот приказа Госжилинспекции им никто не дал. Так что ОСТАЕМСЯ БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ. Опрессовку домов никто не делал. СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ О НАС,
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Липчанин

сегодня, 13:43
Чем раньше, тем лучше. Только с головой, и не на весь градус. Заодно и дырки пораньше найдут... А они обязательно будут!
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