Общество
сегодня, 13:28
Евгения Уваркина: «Мы имеем возможность подать тепло горожанам уже в следующий понедельник»
11 1199
Отопление в детские сады и школы могут подать уже на этой неделе по заявкам образовательных учреждений.
Сегодня на оперативном совещании в городской администрации мэр Евгения Уваркина обратила внимание на прогноз погоды:
— Сегодня, по-сути, первый по настоящему осенний день. Я вот смотрю, с пятницы понизится температура воздуха. Когда мы готовы начать отопительный сезон?
По словам заместителя председателя департамента ЖКХ мэрии Александра Целыковского, технически подать тепло в квартиры горожан можно хоть сегодня. Все ресурсные организации, в первую очередь липецкий филиал «Квадры» и МУП «Липецктеплосеть», получили паспорта готовности. Все 865 порывов на сетях, выявленные во время гидравлических испытаний, устранены. Энергетикам нужно теперь восстановить благоустройство на местах раскопок. На подготовку к зиме ресурсными компаниями, мэрией, управляющими организациями потрачено в общем 707 млн рублей.
Как правило, отопительный сезон начинается тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение 5 дней составляет +8 градусов. По долговременному прогнозу погоды, первым по настоящему холодным днем станет суббота, 14 октября, когда ночью температура упадет до +2 градусов, а днем не поднимется выше +10 градусов.
Евгения Уваркина заявила, что технически энергетики могут подать тепло в дома липчан в следующий понедельник, а в детские сады, школы, объекты культуры и спорта — уже на этой неделе. Все зависит от погоды и заявок подведомственных организаций. К тому же мэр напомнила подчиненным, что обычно после начала отопительного сезона управляющим компаниям нужно до пяти дней, чтобы разрешить все проблемы с подачей тепла в квартиры.
— Обращаю особое внимание на то, что управляющие компании обязаны реагировать на заявки и жалобы жителей города в течение четырех часов после получения обращений, — сказала глава Липецка.
— Сегодня, по-сути, первый по настоящему осенний день. Я вот смотрю, с пятницы понизится температура воздуха. Когда мы готовы начать отопительный сезон?
По словам заместителя председателя департамента ЖКХ мэрии Александра Целыковского, технически подать тепло в квартиры горожан можно хоть сегодня. Все ресурсные организации, в первую очередь липецкий филиал «Квадры» и МУП «Липецктеплосеть», получили паспорта готовности. Все 865 порывов на сетях, выявленные во время гидравлических испытаний, устранены. Энергетикам нужно теперь восстановить благоустройство на местах раскопок. На подготовку к зиме ресурсными компаниями, мэрией, управляющими организациями потрачено в общем 707 млн рублей.
Как правило, отопительный сезон начинается тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение 5 дней составляет +8 градусов. По долговременному прогнозу погоды, первым по настоящему холодным днем станет суббота, 14 октября, когда ночью температура упадет до +2 градусов, а днем не поднимется выше +10 градусов.
Евгения Уваркина заявила, что технически энергетики могут подать тепло в дома липчан в следующий понедельник, а в детские сады, школы, объекты культуры и спорта — уже на этой неделе. Все зависит от погоды и заявок подведомственных организаций. К тому же мэр напомнила подчиненным, что обычно после начала отопительного сезона управляющим компаниям нужно до пяти дней, чтобы разрешить все проблемы с подачей тепла в квартиры.
— Обращаю особое внимание на то, что управляющие компании обязаны реагировать на заявки и жалобы жителей города в течение четырех часов после получения обращений, — сказала глава Липецка.
11 1199
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