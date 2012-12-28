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Спорт
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сегодня, 15:19
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Гора мышц принесла липчанину 2-е место в открытом чемпионате Москвы
Наши культуристы продолжают добиваться успеха на самых престижных соревнованиях.
На сцене столичного молодёжного центра «Планета КВН» наш земляк обошёлся без юмора, напротив – оставил очень серьёзное впечатление у жюри своими объёмами и рельефом мышц. Чемпионом в весовой категории до 100 кг был объявлен москвич, Нижегородов получил «серебряную» медаль. Всего в соревнованиях приняли участие 400 спортсменов из 19 регионов России.
Чемпионат Москвы - один из самых престижных турниров в России. Максим крайний слева
Нижегородов ранее дважды выигрывал первенства Москвы, но – среди юниоров. Теперь завоевал первую в карьере взрослую столичную медаль, хотя и за 2-е место.
Максиму 24 года, его рост 175 см, «боевой» вес – 99,5 кг, бицепс – 50 см, талия – 82 см, объем бедра – 74 см, размах груди – 124 см. Работает персональным тренером в Липецке, сам берёт уроки у старшего тренера сборной Липецкой области Михаила Томилина.
Наш земляк - атлет и красавец
На прошлой неделе в Видном липчанин Дмитрий Медников стал абсолютным чемпионом Московской области в разделе «Пляжный бодибилдинг».
Осень – традиционно жаркое время для обладателей крутой мускулатуры: спортсмены проходят отборочные соревнования на главное шоу года – чемпионат России, поэтому турниры в разных городах идут нон-стоп. 3 октября парад силы и грации состоится и в театре «Казаки России», где состоится открытый чемпионат Липецкой области. Нижегородов, Медников и другие наши знаменитости будут состязаться с гостями из нескольких регионов.
Фото gerbig.tv из архива участников соревнований, предоставлено спортсменами
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