Происшествия

сегодня, 10:39

Главе Следкома РФ доложат о расследовании уголовного дела об убийстве ребенка в Липецке

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#убийство #дети
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Главе Следкома РФ доложат о расследовании уголовного дела об убийстве ребенка в Липецке

Подозреваемого в убийстве сегодня должны отправить в суд, который изберет ему меру пресечения.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Липецкой области Евгению Шаповалову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах убийства четырехлетней девочки в Липецке. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

Напомним, что преступление произошло 1 октября. В следственном управлении СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («убийство малолетней»). По данным следствия, подозреваемый в ходе конфликта с супругой причинил телесные повреждения ее 4-летней дочери, которая от полученной травмы скончалась на месте. Подозреваемого задержали. Очевидно, сегодня будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Следствие будет настаивать на заключении обвиняемого под стражу.

По данным GOROD48, речь идет о бойце ЧВК, получившего отпуск и приехавшего к семье из зоны СВО. Во время ссоры с женой он обвинил ее в пренебрежении к дочерям-близнецам, в большей любви к дочери от первого брака. Конфликт закончился тем, что он швырнул четырехлетнюю падчерицу на пол, она ударилась головой и получила смертельную травму.
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#убийство #дети
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