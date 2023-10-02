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Муж с женой и теща: на следующей неделе в лесах появятся банды грибников

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#Красная книга #Уголовный кодекс РФ
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Муж с женой и теща: на следующей неделе в лесах появятся банды грибников

С 12 октября вступает в силу новая статья Уголовного кодекса РФ, предусматривающая ответственность за уничтожение или повреждение грибов и растений, занесенных в Красную книгу РФ.

На следующей неделе, 12 октября, в Уголовном кодексе РФ появится новая статья наказания, 260.1, предусматривающая ответственность за уничтожение или повреждение грибов и растений, занесенных в Красную книгу РФ.

За умышленное уничтожение, повреждение, сбор, хранение, приобретение, пересылку, перевозку или продажу краснокнижных растений и грибов предусмотрено лишение свободы сроком до четырех лет со штрафом до миллиона рублей.

Те же действия с использованием служебного положения наказываются шестью годами лишения свободы со штрафом до двух миллионов рублей.

Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей — девять лет лишение свободы со штрафом до трех миллионов рублей за незаконный оборот редких грибов и растений с использованием СМИ и интернета, в составе преступной группы или по предварительному сговору. То есть группа обычных грибников в составе муж, жены и тещи — вполне себе банда, если у кого-то в лукошке вдруг обнаружится летний трюфель.

Но, кажется, это ст. 260.1 в отношении грибов будет такой же штучно применяемой, по факту мертвой статьей Уголовного кодекса, как, например, ст. 123 («незаконное проведение искусственного прерывания беременности», ст. 137 («нарушение неприкосновенности частной жизни»), ст. 144.1 («необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста») или ст. 155 («разглашение тайны усыновления (удочерения)»).

— Мы не знаем, как и кто будет выявлять преступление по статье 260.1. Разве что мы сможем выступить в качестве экспертов при расследовании этой статьи обвинения, — сказали GOROD48 в областном управлении экологии и природных ресурсов.

— Наше дело — звери и дичь, а не грибы и растения, — заявили в областном управлении по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов.

В Красную книгу РФ занесены всего 24 вида грибов. Среди них — мухомор шишкообразный и мухомор Виттадини, ложносвинуха рядовковидная, мокруха войлочная, саркосома шаровидная, ганодерма блестящая. Саркосома! Ганодерма! Тот, кто собирает лисички, подберезовики и опята вряд ли положит в ведро такие редкие краснокнижные виды грибов. А вот что касается растений, то в нашем регионе растет, например, внесенный в Красную книгу РФ ландыш майский. Эти цветы весной в Липецке продают ведрами. И вот за этот самый ландыш теперь можно и сесть, и до миллиона рублей штрафа заплатить. Тут уж особых познаний не надо — любой полицейский сходу определит недопустимый к реализации товар.
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#Красная книга #Уголовный кодекс РФ
5

Комментарии (3)

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в СССР такого не было

13 минут назад
банды грибников
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Было бы смешно

48 минут назад
если бы не было грустно.
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Садовод

57 минут назад
Какая там красная книга? Ландышей в лесу навалом, иначе где бы их бабки рвали бы на продажу
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