Общество
34 минуты назад
Места прокладки подземных коммуникаций в Липецке перепроверят спецоборудованием
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во избежание аварий на коммунальных сетях подобно той, которая на прошлой неделе оставила без воды 22 тысячи горожан.
Сегодня на оперативном совещании в мэрии глава Липецка рассказала подчиненным, что стало причиной введенного утром в субботу режима ЧС локального характера из-за коммунальной аварии на кольце Трубного завода. Сделано это было потому, что с момента отключения подачи холодной воды 22 тысячам горожан, живущих в разных районах Липецка, прошло 24 часа.
Евгения Уваркина заявила, что в случившемся не было вины компании «Экотерм», которая тянула с улицы Циолковского через проколы под дорогами трубу самотечного коллектора в застраиваемый микрорайон «Взлетный». Техническое задание от МКУ «Управление строительства Липецка» предусматривало бурение горизонтальной скважины на отметке – 4 метра, чтобы обойти магистральный 600-километровый водопровод, на схемах находившийся на отметке – 2.20. Но бац, и бур подрядчика нашел водопровод там, где по чертежам его не должно было быть!
— К сожалению, уровень прохождения коллектора и уровень прохождения водовода совпали. Мы проанализировали случившееся. Соответственно, понимаем, что вины нашей подрядной организации в произошедшем нет.
Евгения Уваркина больше ни слова не сказала о том, кто же виноват в аварии. Она сосредоточилась на рассказе о ликвидации ее последствий.
Глава Липецка поблагодарила департамент образования за оперативную организацию питания в детсадах и школах, оставшихся без воды, и департамент развития территории, который предоставил волонтеров, помогавших горожанам носить ведра с водой от цистерн «РВК-Липецк» и передавать бутилированную воду медицинским организациям. Также она поблагодарила руководство ЕДС и «РВК-Липецк» за доставку воды по 14 адресам.
Особое внимание мэр уделила тому, почему аварию так долго устраняли. Оказывается, старые задвижки на водопроводе не могли удержать воду в системе и она постоянно сочилась в котлован на месте порыва магистрального трубопровода. Поэтому в ночь на субботу мэрия решила отключить от водозабора Северо-Западную и Юго-Западную котельные, что и было сделано в два часа ночи. В шесть часов утра горячая вода снова появилась у потребителей. К этому времени аварийные бригады успели выбрать сырой грунт и дойти до пробитой трубы.
Когда ремонтники увидели повреждения, они решили отказаться от хомута, вырезать целиком пробитый буром фрагмент трубы и заменить его на новый из металла той же марки и толщины, а также заменить сразу две старые задвижки. Это позволило в ночь на воскресенье подать воду жителям Опытной станции и микрорайона «Звездный», а утром вернуть ресурс по другим адресам.
Сейчас «РВК» и «Экотерм» совместно с городским управлением строительства и проектной организацией выбирают инженерное решение для разводки коллектора и трубопровода. Можно или обойти фрагментом водопроводной трубы тоннель, по которому пройдет самотечный канализационный коллектор, или заглубить коллектор и провести его под водопроводом.
— Просчитываются оба решения. Надеюсь, что до конца сегодняшнего дня или завтра у нас будет понимание, по какому варианту мы пойдем, — сказала мэр.
По словам заместителя председателя департамента ЖКХ мэрии Александра Целыковского, при любом варианте еще одно отключение воды будет минимальным, ведь это случится на несколько часов ночью, чтобы минимизировать ущерб горожанам.
Евгения Уваркина напомнила присутствующим, что по концессии «РВК-Липецк» проведет большой объем работ по модернизации сетей, а за счет федеральных программ и частных застройщиков уже строят и будут строить еще сети и коммуникации в разных районах города.
— Опыт аварии на кольце Трубного показал неактуальность данных о ранее проложенных сетях. Предлагаю отработать механизм ревизии таких данных с помощью специального оборудования, которое может определять сети на глубине до 7-11 метров. Мы должны переподтверждать, актуализировать имеющиеся в департаментах и в «РВК» данные, чтобы в будущем предотвратить подобного типа аварии, — сказала глава Липецка.
Евгения Уваркина заявила, что в случившемся не было вины компании «Экотерм», которая тянула с улицы Циолковского через проколы под дорогами трубу самотечного коллектора в застраиваемый микрорайон «Взлетный». Техническое задание от МКУ «Управление строительства Липецка» предусматривало бурение горизонтальной скважины на отметке – 4 метра, чтобы обойти магистральный 600-километровый водопровод, на схемах находившийся на отметке – 2.20. Но бац, и бур подрядчика нашел водопровод там, где по чертежам его не должно было быть!
— К сожалению, уровень прохождения коллектора и уровень прохождения водовода совпали. Мы проанализировали случившееся. Соответственно, понимаем, что вины нашей подрядной организации в произошедшем нет.
Евгения Уваркина больше ни слова не сказала о том, кто же виноват в аварии. Она сосредоточилась на рассказе о ликвидации ее последствий.
Глава Липецка поблагодарила департамент образования за оперативную организацию питания в детсадах и школах, оставшихся без воды, и департамент развития территории, который предоставил волонтеров, помогавших горожанам носить ведра с водой от цистерн «РВК-Липецк» и передавать бутилированную воду медицинским организациям. Также она поблагодарила руководство ЕДС и «РВК-Липецк» за доставку воды по 14 адресам.
Особое внимание мэр уделила тому, почему аварию так долго устраняли. Оказывается, старые задвижки на водопроводе не могли удержать воду в системе и она постоянно сочилась в котлован на месте порыва магистрального трубопровода. Поэтому в ночь на субботу мэрия решила отключить от водозабора Северо-Западную и Юго-Западную котельные, что и было сделано в два часа ночи. В шесть часов утра горячая вода снова появилась у потребителей. К этому времени аварийные бригады успели выбрать сырой грунт и дойти до пробитой трубы.
Когда ремонтники увидели повреждения, они решили отказаться от хомута, вырезать целиком пробитый буром фрагмент трубы и заменить его на новый из металла той же марки и толщины, а также заменить сразу две старые задвижки. Это позволило в ночь на воскресенье подать воду жителям Опытной станции и микрорайона «Звездный», а утром вернуть ресурс по другим адресам.
Сейчас «РВК» и «Экотерм» совместно с городским управлением строительства и проектной организацией выбирают инженерное решение для разводки коллектора и трубопровода. Можно или обойти фрагментом водопроводной трубы тоннель, по которому пройдет самотечный канализационный коллектор, или заглубить коллектор и провести его под водопроводом.
— Просчитываются оба решения. Надеюсь, что до конца сегодняшнего дня или завтра у нас будет понимание, по какому варианту мы пойдем, — сказала мэр.
По словам заместителя председателя департамента ЖКХ мэрии Александра Целыковского, при любом варианте еще одно отключение воды будет минимальным, ведь это случится на несколько часов ночью, чтобы минимизировать ущерб горожанам.
Евгения Уваркина напомнила присутствующим, что по концессии «РВК-Липецк» проведет большой объем работ по модернизации сетей, а за счет федеральных программ и частных застройщиков уже строят и будут строить еще сети и коммуникации в разных районах города.
— Опыт аварии на кольце Трубного показал неактуальность данных о ранее проложенных сетях. Предлагаю отработать механизм ревизии таких данных с помощью специального оборудования, которое может определять сети на глубине до 7-11 метров. Мы должны переподтверждать, актуализировать имеющиеся в департаментах и в «РВК» данные, чтобы в будущем предотвратить подобного типа аварии, — сказала глава Липецка.
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Садовод