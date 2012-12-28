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Происшествия
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42 минуты назад
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У 28-летнего мужчины сбежала сожительница, а досталось его соседке
Мужчина в порыве злости забрался в дом пенсионерки и отнял у неё телефон.
26 мая мужчина поссорился с сожительницей, и та убежала из дома. Мужчина был пьян, начал ревновать и решил: сожительница с кем-то скрывается у соседки. И пошёл к ней искать подругу.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, по данным следствия, черенком от тяпки ревнивец разбил стекло в веранде дома 65-летней соседки и забрался к ней. Когда женщина взяла сотовый телефон и пригрозила, что вызовет полицию, мужчина выхватил телефон из её рук и, не найдя сожительницу в доме, ушёл вместе с чужим телефоном «Редми» — его пенсионерка оценила в 5000 рублей.
В полицию женщина всё же обратилась — но теперь уже с заявлениями о проникновении в дом и грабеже. Она сообщила, что сосед нанёс ей моральный и имущественный вред.
Мужчина вину признал. Теперь ему придётся ответить за свой поступок в суде.
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