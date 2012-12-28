У 28-летнего мужчины сбежала сожительница, а досталось его соседке

Мужчина в порыве злости забрался в дом пенсионерки и отнял у неё телефон.

Завершено расследование уголовного дела 28-летнего жителя села Новое Дубовое, которого обвиняют в незаконном проникновении в жилище и грабеже.26 мая мужчина поссорился с сожительницей, и та убежала из дома. Мужчина был пьян, начал ревновать и решил: сожительница с кем-то скрывается у соседки. И пошёл к ней искать подругу.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, по данным следствия, черенком от тяпки ревнивец разбил стекло в веранде дома 65-летней соседки и забрался к ней. Когда женщина взяла сотовый телефон и пригрозила, что вызовет полицию, мужчина выхватил телефон из её рук и, не найдя сожительницу в доме, ушёл вместе с чужим телефоном «Редми» — его пенсионерка оценила в 5000 рублей.В полицию женщина всё же обратилась — но теперь уже с заявлениями о проникновении в дом и грабеже. Она сообщила, что сосед нанёс ей моральный и имущественный вред.Мужчина вину признал. Теперь ему придётся ответить за свой поступок в суде.