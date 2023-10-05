В Липецке задержан напавший на двух девушек 18-летний парень

Слухи о «маньяке в балаклаве» частично подтвердились.

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Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 7 УМВД России по Липецку в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в нападении на двух липчанок. Им оказался 18-летний местный житель.Полицейскими установлено, что 15-летнюю девочку он приметил на пешеходной дорожке около одного из домов по улице Хорошавина. Набросившись на нее с кулаками, он причинил ей ушибы мягких тканей головы. Вторую жертву, 18-летнюю липчанку, злоумышленник настиг в лифте многоквартирного жилого дома. Девушке удалось вырваться и сообщить о случившемся в полицию. С многочисленными травмами лица пострадавшая госпитализирована. В момент совершения нападений подозреваемый прятал свое лицо под балаклавой.Из кармана куртки подозреваемого оперативники изъяли предмет похожий на нож.- Органами дознания возбуждены уголовные дела по статье 116 «Побои» и части 1 статьи 112 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование уголовных дел продолжается, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.Слухи о нападавшем на девушек неизвестного в балаклаве будоражили несколько дней. В родительских чатах распространялись страшилки о выколотых жертвам глазах, сексуальном насилии. Издевательства и насилие не подтвердились, но нападения, действительно, произошли.