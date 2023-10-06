Отопительный сезон в Липецке стартует в понедельник

Сегодня глава города подпишет соответствующее постановление.

Вчера вечером в мэрии Липецка определились с датой начала отопительного сезона. Отмашку липецкому филиалу «Квадры» и МУПу «Липецктеплосеть» дадут утром в понедельник, 9 октября. С этого дня тепло начнет поступать в дома.



Впрочем, батареи у горожан станут теплыми не сразу. Пять дней — с 9 по 13 октября включительно — дадут ресурсным организациям на запуск котельных и наполнение сетей. В это же время энергетики и УК будут выполнять наладку гидравлического режима в сетях, настраивать их на работу по зимнему варианту. «Управляшкам» дадут еще 5 дней для того, чтобы отработать аварийные заявки горожан, обеспечить равномерный прогрев стояков и радиаторов во всех квартирах.



Лайфхак от УК: уже сейчас перекрыть вентили на батареях в квартирах и открыть их тогда, когда теплоноситель придет в дом. Это можно узнать по стоякам — когда они станут теплыми. После этого можно открыть вентили на батареях. Такой порядок необходим для избежания засоров батарей мусором, который принесут первые потоки горячей воды во внутридомовые сети.



При возникновении проблем с подачей тепла после первых десяти дней с начала отопительного сезона жителям необходимо будет обратиться в свою управляющую организацию или ТСЖ. Эти организации должны выполнить все технические мероприятия, необходимые для подачи тепла в дом и регулировки отопления. Если «управляшки» не реагируют — жалобы на бездействие примут в Госжилинспрекции или в Единой диспетчерской службе.



В прошлом году отопительный сезон начался 3 октября.

