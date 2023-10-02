На железнодорожной станции двое подростков едва не сгорели заживо

Их состояние — крайне тяжелое. У обоих мальчиков — 90% ожогов тела.

Вчера на узловой железнодорожной станции «Грязи-Орловские» в Грязях три подростка залезли в вагон с зерном. Потом двое из них взобрались на крышу вагона, где были поражены разрядами электричества от контактного высоковольтного провода.



— Подростки 13-ти и 14-лет находятся в крайне тяжелом состоянии после электротравмы. Они получили 90-процентные ожоги тела. Один из них находится в реанимации нашей больницы, второй — в Грязинской больнице. Оба пациента пребывают в посттравматическом шоке. Все усилия медиков направлены на стабилизацию их состояния. После этого можно будет решать вопрос об ампутациях, переводу на лечение в специализированный детский ожоговый центр в Нижнем Новгороде, — сообщили GOROD48 в областной детской больнице.