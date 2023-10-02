Происшествия

сегодня, 11:39

На железнодорожной станции двое подростков едва не сгорели заживо

9 1978
#ожоги #дети
5
На железнодорожной станции двое подростков едва не сгорели заживо

Их состояние — крайне тяжелое. У обоих мальчиков — 90% ожогов тела.

Вчера на узловой железнодорожной станции «Грязи-Орловские» в Грязях три подростка залезли в вагон с зерном. Потом двое из них взобрались на крышу вагона, где были поражены разрядами электричества от контактного высоковольтного провода.

— Подростки 13-ти и 14-лет находятся в крайне тяжелом состоянии после электротравмы. Они получили 90-процентные ожоги тела. Один из них находится в реанимации нашей больницы, второй — в Грязинской больнице. Оба пациента пребывают в посттравматическом шоке. Все усилия медиков направлены на стабилизацию их состояния. После этого можно будет решать вопрос об ампутациях, переводу на лечение в специализированный детский ожоговый центр в Нижнем Новгороде, — сообщили GOROD48 в областной детской больнице.
9 1978
#ожоги #дети
5

Комментарии (9)

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Инна

6 минут назад
Большинство, школы ничего не должны. Родители обязаны и должны детей подготавливать к жизни и воспитывать. А вот у таких как вы и с вашим подходом к детям, вот так в большинстве своём и получается.
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Нонка

8 минут назад
Раньше не было интернета и смартфонов, родители занимались воспитанием детей Воспитанием!! А сейчас мамы заняты селфи, папы в других сайтах "сидят", а дети сами себе предоставлены.
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Большинство

28 минут назад
5, чему научат родители ,которые сами незнают правила техники безопасности обращения с электричеством ?Технике безопасности научат только знающие люди ,имеющие специальное образование ,например учитель физики .
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5

56 минут назад
Большинство, в смысле школа? А родители на что? Родители в Первую очередь Обязаны заниматься воспитанием своих детей. Школа тут не причём!! Обязанность родителей с младенчества учить что хорошо, а что плохо. А родители на что?
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Лиза

сегодня, 12:11
Полезли на крышу вагона за острыми ощущениями и получили.
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Введите ваше имя

сегодня, 12:10
Большинство, пойдика им объясни. Они все телефонах сидят.
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???

сегодня, 12:09
Опять школа... а родители ничего не должны?
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Большинство

сегодня, 12:03
взрослых незнают как пользоваться безопасно электрическими приборами ,чего уж говорить про детей !Поэтому школа должна научить детей с первых классов обращению с электричеством .Дети должны знать ,что электрический ток может травмировать и поразить на смерть ,даже не прикасаясь к проводу или электроустановке .Особенно опасны открытые провода железнодорожного транспорта ,находящихся под напряжением выше 1000 вольт .
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Соседка

сегодня, 11:56
Два дебила-это сила!Один поумнее оказался.
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