Общество

сегодня, 10:51

Воду в отключенные районы Липецка подадут уже после обеда

5 840
#авария на сетях
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Воду в отключенные районы Липецка подадут уже после обеда

На кольце Трубного закончились аварийно-восстановительные работы на магистральном водопроводе.

На кольце Трубного закончились аварийно-восстановительные работы на месте порыва магистрального 600-миллиметрового водопровода, начатые еще на прошлой неделе и продолжившиеся на этой. Компания «РВК-Липецк» начала заполнять систему водой. У отключенных потребителей она появится уже днем.

Напомним, что вчера в 22 часа компания «РВК-Липецк» отключила подачу воды. Это было необходимо для обхода «П»-образным фрагментом трубы того участка водопровода, который повредила сторонняя организация при прокладке самотечного канализационного коллектора в минувшую среду. Так как без воды с вчерашнего вечера остались жители улиц Гагарина, Титова, Циолковского, Космонавтов, Терешковой, Московской, Филипченко, Звездной, 11 лечебных учреждений, семь школ и 11 детских садов, ресурсная организация ускорила темп аварийно-восстановительных работ и закончила их сегодня утром. 

Напомним, что 27 сентября компания «Экотерм», которая тянет с улицы Циолковского через проколы под дорогами трубу самотечного коллектора в застраиваемый микрорайон «Взлетный», неожиданно для себя наткнулась на магистральный 600-миллиметровый водопровод. По словам мэра Липецка Евгении Уваркиной, в техзадании от городской администрации водопровод находился на отметке минус 2.20 метра, а бурение горизонтальной скважины компания «Экотерм» проводила на глубине минус 4 метра, чтобы обойти трубу «РВК-Липецк». Но бур подрядчика нашел водопровод там, где его не должно было быть. 

Из-за работ в месте аварии на перекрестке улицы Гагарина с улицами Циолковского, Московской и выездом на Лебедянское шоссе вода у 22 тысяч горожан появилась лишь вечером в субботу, 30 сентября и утром в воскресение, 1 октября. По этой причине в Липецке постановлением главы города был введен режим ЧС локального характера. Но работ в месте ЧП на прошлой неделе было недостаточно для полного решения проблемы: компаниям «РВК-Липецк» и «Экотерм» нужно было развести водопровод и канализационный коллектор в месте их незапланированной стыковки. Что и было сделано сегодня. 

5 840
#авария на сетях
2

Комментарии (5)

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Боб

8 минут назад
После обеда -интересно,только какого дня?
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Зима впереди

15 минут назад
Посмотрим еще борьбу эффективных с водой
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КотЭ

43 минуты назад
а а фото прям трубное но полукольцо -)
ответить

Липецкие басни

сегодня, 10:58
Опять обманули! Обещали до 22.00 отключить!
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Ну

сегодня, 10:57
И снова возможно помутнение
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