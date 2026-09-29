Три депутата горсовета досрочно сложили полномочия

Двое избраны в областной Совет, один — ушёл в мэрию.



Сессия Липецкого горсовета приняла досрочное сложение полномочий депутата по округу № 15 Екатерины Пинаевой, по округу № 29 — Дмитрия Погорелова. Оба избраны депутатами областного Совета по одномандатным округам на сентябрьских выборах.По округу № 35 заявление о досрочном сложении полномочий написал Александр Перевозчиков — в связи с переходом на муниципальную должность. Об этом сообщает пресс-служба Липецкого горсовета.«Жители этих округов могут обратиться со своими вопросами к любому действующему парламентарию. До довыборов, которые состоятся в следующем году, их интересы будут представлять депутаты горсовета и профильные комиссии», — рассказал вице-спикер горсовета Игорь Подзоров.