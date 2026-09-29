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Политика
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29.09.2026 11:32
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Три депутата горсовета досрочно сложили полномочия
Двое избраны в областной Совет, один — ушёл в мэрию.
Фото пресс-службы Липецкого городского Совета
По округу № 35 заявление о досрочном сложении полномочий написал Александр Перевозчиков — в связи с переходом на муниципальную должность. Об этом сообщает пресс-служба Липецкого горсовета.
«Жители этих округов могут обратиться со своими вопросами к любому действующему парламентарию. До довыборов, которые состоятся в следующем году, их интересы будут представлять депутаты горсовета и профильные комиссии», — рассказал вице-спикер горсовета Игорь Подзоров.
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