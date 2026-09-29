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Политика
3699
29.09.2026 11:32
17

Три депутата горсовета досрочно сложили полномочия

Двое избраны в областной Совет, один — ушёл в мэрию.

Сессия Липецкого горсовета приняла досрочное сложение полномочий депутата по округу № 15 Екатерины Пинаевой, по округу № 29 — Дмитрия Погорелова. Оба избраны депутатами областного Совета по одномандатным округам на сентябрьских выборах.

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Фото пресс-службы Липецкого городского Совета

По округу № 35 заявление о досрочном сложении полномочий написал Александр Перевозчиков — в связи с переходом на муниципальную должность. Об этом сообщает пресс-служба Липецкого горсовета.

«Жители этих округов могут обратиться со своими вопросами к любому действующему парламентарию. До довыборов, которые состоятся в следующем году, их интересы будут представлять депутаты горсовета и профильные комиссии», — рассказал вице-спикер горсовета Игорь Подзоров.


городской Совет
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Комментарии (17)

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Сначала новые
кручу
29.09.2026 23:13
верчу
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Не совсем так
29.09.2026 20:23
Петрович, отстали от жизни, такое положение было, но Пинаева, про которую идёт речь в данной статье, очень озаботилась данным фактом, как это так, что депутата можно отозвать, не бывать такому, и в новом уставе г Липецка, больше нет положения об отзыве депутата и мэра, кроме уголовных дел и самоотвода. Поэтому они теперь смеются с удвоенной силой, никто им не указ.
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Петрович
29.09.2026 18:55
Пока нет закона о порядке отзыва депутата (ЛЮБОГО) ИЗБИРАТЕЛЯМИ округа, обещать обещанное будут смеясь над своими избирателями.
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Удивительно
29.09.2026 18:40
Вот это поворот, люди за них голосовали , а они народ кинули.... Оказывается, так можно.
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Михей
29.09.2026 19:40
Это точно!!! Сначала отработай аванс доверия, а после иди на повышенный уровень. А иначе сие называется кидалово
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Сселки
29.09.2026 18:21
Можете посмотреть как он работал и. Что обещал перед выборами его за решётку надо сажать за обман не дорог не детских площадок и опять обещал тоже. Самое.
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Местный житель
29.09.2026 18:18
Подставные люди чтобы меньше мест досталось коммунистам единороссы знают как. Нужно делать. Очень плохо было на выборах не разу не. Видели кандидата выбирали кота в мешке.
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Михей
29.09.2026 19:41
А Вы на выборы вообще ходили, уважаемый?
Ответить
Ссёлки
29.09.2026 16:12
Всё равно от него толку ноль.
Ответить
555
29.09.2026 16:09
А что можно на сессии ходить в спец одежде или одеть не чего
Ответить
Гость
29.09.2026 16:58
Это же креативные и амбициозные новоличане. Мама мия, во что же превратили нлмк
Ответить
На кого ж
29.09.2026 15:40
Ты Санёк Фок то бросил в Сселках?
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Ага
29.09.2026 14:44
Конечно , ответят. Примерно так. Мы ничего не знаем и не понимаем , ваше обращение перенаправляем в администрацию г. Липецка . Проверено и не раз.
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