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Происшествия
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29.09.2026 11:47
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Грязинец запустил кирпичом в стекло чужой машины во время конфликта на дороге
За рулём машины находилась его жена. Возбуждено уголовное дело.
«В июне текущего года 35-летний житель Лебедянского района ехал в Липецк на автомобиле «GEELY», и в районе села Сухая Лубна Липецкого района у него возник конфликт с подозреваемым, двигавшимся в том же направлении на автомобиле, за рулём которого была его жена. В ходе словесной перепалки подозреваемый схватил кирпич и разбил заднее стекло и повредил корпус автомобиля потерпевшего. Согласно данным экспертизы, причинённый ущерб составил 64 000 рублей», — сообщает областное управление МВД.
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