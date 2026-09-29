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4041
29.09.2026 11:47
26

Грязинец запустил кирпичом в стекло чужой машины во время конфликта на дороге

За рулём машины находилась его жена. Возбуждено уголовное дело.

Липецкие полицейские возбудили уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества в отношении 29-летнего жителя Грязинского района. Этим летом во время дорожного конфликта он повредил кирпичом чужую машину.

«В июне текущего года 35-летний житель Лебедянского района ехал в Липецк на автомобиле «GEELY», и в районе села Сухая Лубна Липецкого района у него возник конфликт с подозреваемым, двигавшимся в том же направлении на автомобиле, за рулём которого была его жена. В ходе словесной перепалки подозреваемый схватил кирпич и разбил заднее стекло и повредил корпус автомобиля потерпевшего. Согласно данным экспертизы, причинённый ущерб составил 64 000 рублей», — сообщает областное управление МВД.

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повреждение имущества
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Комментарии (26)

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Как гость
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Сначала новые
откеле?
29.09.2026 22:24
эта рикша в Китае новая стоит 50 тысяч рэ
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Иван
29.09.2026 21:06
Встретились на дороге 2 быдла. Это Липецк, детка..
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По секрету
29.09.2026 22:13
посмотри видосы с дтп из разных мест и никогда не натягивай сову на глобус.
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Гость
29.09.2026 20:50
Непонятно, чья жена была за рулем автомобиля подозреваемого.
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СССР
29.09.2026 19:40
сколько не нормальных стало, от смартфонов тупеют
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Да уж
29.09.2026 17:46
Читаешь новости и ужасаешься. В 90-е и начало 00-х,которые называют временами беспредела,понятий,добра,сопереживания в людях было куда больше,чем сейчас. Все было честнее. Откровеннее. Со всех сторон. Даже со стороны власти. Теперь не просто двуличие. Многоликими стали все. Это ужасно. Я скучаю по Союзу. Я скучаю по молодой России.
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123
29.09.2026 22:17
ага, было дело в кафе Блюз на Советской, пацану ухо отрезали и сожрали. Святые 90-е )))
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Иваныч
29.09.2026 17:15
За разбитое стекло и помятый автомобиль завели уголовное дело, а за избиение группой лиц и нанесением тяжких телесных малолеток отпустили по домам. Где же справедливость?
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просто
29.09.2026 20:04
А где вы видели сейчас милицию и кто туда идет. сынки каких нибудь папаш , мажоры.
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Очевидец
29.09.2026 16:55
Какова суть конфликта?
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Любопытный
29.09.2026 15:49
Что с женой?
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Пенс
29.09.2026 15:32
А вот другой грязинец лопатой пацану всю машину разбил - и никакого уголовного дела не заводили. Непонятно как-то уголовные дела заводят.
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Мила
вчера, 22:29
Мож этот не простой дядя ,вот и уголовные дела заводят
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Ужас!
29.09.2026 15:07
не поняла, почему уголовное дело???
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Dodge
вчера, 09:51
Ст. 167 УК РФ. Ущерб свыше 5000 рублей- примечание к ст. 158 УК РФ, и по результатам экспертизы. Почитайте ст. 167 и комментарии к ней.
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