Грязинец запустил кирпичом в стекло чужой машины во время конфликта на дороге

За рулём машины находилась его жена. Возбуждено уголовное дело.





Липецкие полицейские возбудили уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества в отношении 29-летнего жителя Грязинского района. Этим летом во время дорожного конфликта он повредил кирпичом чужую машину.«В июне текущего года 35-летний житель Лебедянского района ехал в Липецк на автомобиле «GEELY», и в районе села Сухая Лубна Липецкого района у него возник конфликт с подозреваемым, двигавшимся в том же направлении на автомобиле, за рулём которого была его жена. В ходе словесной перепалки подозреваемый схватил кирпич и разбил заднее стекло и повредил корпус автомобиля потерпевшего. Согласно данным экспертизы, причинённый ущерб составил 64 000 рублей», — сообщает областное управление МВД.