Общество

46 минут назад

Глава Липецка потребовала от «Квадры» максимально оперативно реагировать на аварийные заявки горожан

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#коммунальная авария
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Глава Липецка потребовала от «Квадры» максимально оперативно реагировать на аварийные заявки горожан

В следующий понедельник энергетики обязались предоставить Евгении Уваркиной результаты внутреннего расследования реакции на сообщения горожан о порыве у 9-й школы.

Сегодня утром глава Липецка обсудила с директором липецкого филиала «Квадры» Алексеем Курило ликвидацию вчерашней аварии теплосети у школы №9 на улице Студеновской, по территории которой потек кипяток.

Порывы на магистральной сети «Квадры», проходящей через территорию школы, стали обычным явлением.Только в прошлом году рядом со школой было четыре аварийных раскопки, в этом году — уже две. Последняя авария случилась на этой неделе.

— Пар из-под асфальта поднимался два дня. Вчера утром на месте порыва я видела «аварийку» без опознавательных знаков. Место утечки раскопали и уехали. А в 16 часов горячая вода полилась от школы по ступенькам на улицы Салтыкова-Щедрина и Маяковского, — рассказала GOROD48 председатель ТОС «Маяковский» Людмила Абрамова.

По словам Людмилы Абрамовой, жители улицы Маяковского звонили в ЕДС и «Квадру», писали о коммунальной аварии в чат ТОСа. ЕДС аварийную заявку приняла, а вот в «Квадре» будто бы заявили, что ни о какой такой заявке ничего не знают. Так как у Людмилы Абрамовой был номер мобильного телефона мэра, она позвонила главе Липецка и рассказала о случившемся. Тут же на место аварии приехала председатель городского департамента развития территории Ольга Логинова и ситуацию стала меняться к лучшему.

«За ночь наши специалисты откачали воду из тепловой камеры и определили места — их оказалось два — порывов трубопровода. Это участки тепломагистрали на улице Студеновская, 4а и улице Гагарина, 30. На обоих участках уже произведены земляные работы и аварийные бригады ведут ремонт. Ориентировочные сроки возобновления подачи горячей воды — 20.00», — сообщила пресс-служба липецкого филиала «Квадра».

Этого было мало. Сегодня утром Евгения Уваркина потребовала от энергетиков в корне изменить отношение к аварийным участкам теплотрасс, находящихся в непосредственной близости от социальных объектов: школ, детских садов, учреждений культуры, больниц и поликлиник: «Четыре раскопки в год у одной школы — это недопустимо!» Во-вторых, попросила руководство «Квадры» быть максимально оперативными в реакции на аварийные заявки липчан.

Директор липецкого филиала «Квадры» Алексей Курило, в свою очередь, сообщил, что компания уже наладила сотрудничество с департаментом благоустройства дорожного хозяйства мэрии в части синхронизации реконструкции сетей с дорожными ремонтами. «Очевидно, пришло время проделать такую работу и по социальным объектам». Также он пообещал в понедельник предоставить мэру результаты внутреннего расследования в отношении реакции организации на аварию у 9-й школы.
5 638
#коммунальная авария
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Комментарии (5)

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Жилец дома.

11 минут назад
Евгения Юрьевна а ещё по адресу Торговая 14 от рвк-липецк бес конца рвётся труба. Только с середины августа по середину сентября это уже 7 отключение. Рвётся в буквально в одного , двух метрах от ремонтированого. Труба вся снила или на ней не осталось места от хомутов с чёпиками. Они её не меняют. Роют и роют. В скобках её даже не вносят, оповестили за это время только 2 раза. А в том году рвалась она так же даже со счета сбились.
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Гостья

12 минут назад
Так тепло будет в домах или нет?
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с

21 минуту назад
включи обогреватель и не ной
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Липчанка

29 минут назад
В Воронеже уже завтра дадут тепло в дома,а у нас ,видимо,не скоро
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Потребовала, попросила

30 минут назад
Толи дело при Советах-партбилет на стол со всеми вытекающеми
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