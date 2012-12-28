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Общество
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44 минуты назад
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Жильцы домов на улице Депутатской и проспекте Победы неделю живут без горячей воды
После ремонта сети вода в домах так и не появилась. Энергетики сообщили о дополнительных работах.
«Из горячего крана течёт холодная вода. «РИР Энерго» отчиталась о завершении ремонтных работ в субботу, 26 сентября, в 19:00. Однако фактически подача горячей воды не восстановлена до сих пор», — жалуются липчане.
— Необходимо было провести дополнительные работы в центральном тепловом пункте на насосном оборудовании. В течение двух часов подача горячей воды будет восстановлена, — сообщили GOROD48 в липецком филиале «РИР Энерго».
После заполнения теплосети энергетиками эстафету примут управляющие компании: они займутся подачей воды непосредственно в дома. На это также уйдёт некоторое время.
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