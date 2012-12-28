Жильцы домов на улице Депутатской и проспекте Победы неделю живут без горячей воды

После ремонта сети вода в домах так и не появилась. Энергетики сообщили о дополнительных работах.

В домах на улице Депутатской и проспекте Победы уже неделю нет горячей воды. Воду отключили около трёх часов ночи 23 сентября.«Из горячего крана течёт холодная вода. «РИР Энерго» отчиталась о завершении ремонтных работ в субботу, 26 сентября, в 19:00. Однако фактически подача горячей воды не восстановлена до сих пор», — жалуются липчане.— Необходимо было провести дополнительные работы в центральном тепловом пункте на насосном оборудовании. В течение двух часов подача горячей воды будет восстановлена, — сообщили GOROD48 в липецком филиале «РИР Энерго».После заполнения теплосети энергетиками эстафету примут управляющие компании: они займутся подачей воды непосредственно в дома. На это также уйдёт некоторое время.