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250
44 минуты назад
6

Жильцы домов на улице Депутатской и проспекте Победы неделю живут без горячей воды

После ремонта сети вода в домах так и не появилась. Энергетики сообщили о дополнительных работах.

В домах на улице Депутатской и проспекте Победы уже неделю нет горячей воды. Воду отключили около трёх часов ночи 23 сентября.

«Из горячего крана течёт холодная вода. «РИР Энерго» отчиталась о завершении ремонтных работ в субботу, 26 сентября, в 19:00. Однако фактически подача горячей воды не восстановлена до сих пор», — жалуются липчане.

— Необходимо было провести дополнительные работы в центральном тепловом пункте на насосном оборудовании. В течение двух часов подача горячей воды будет восстановлена, — сообщили GOROD48 в липецком филиале «РИР Энерго».

После заполнения теплосети энергетиками эстафету примут управляющие компании: они займутся подачей воды непосредственно в дома. На это также уйдёт некоторое время.
отключение горячей воды
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Липчанин
9 минут назад
Вот поэтому вопросу необходимо обращаться в администрацию города.Там как раз появился управляющий делами.Он для блага жителей работает.
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Механизаторов 2,4,6
9 минут назад
Горячей воды нет с середины августа. Также завтраками кормят....
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Водопьянова 13
11 минут назад
Должны были в конце августа воду дать. До сих пор отписки про какие-то ремонтные работы. Только вот никакого ремонта в нашем районе нет.
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Юлия
14 минут назад
Проспект Победы 104 нет горячей воды два месяца!
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Собственник
15 минут назад
Неделю живут без горячей воды) На Кривенкова 13А, 2,5 месяца не было воды. И до сих пор весь двор перекопан уважаемыми работниками Энерго-Квадра.
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Проспект Победы 114
21 минуту назад
У ная уже почти месяц нет горячей воды в одном нашем доме, у всех рядом горячая вода есть! С 4 сентября каждые три дня нам сообщают о продлении ремонтных работ, причем никаких ремонтных работ вокруг дома и в самом доме не проводится! В чем причина отсутствия горячего водоснабжения - непонятно! А на носу отопительный сезон, да и на улице сейчас уже давно не 20-30 градусов!
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