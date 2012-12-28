Детские пособия и пенсии в октябре липчанам выплатят досрочно

Это связано с тем, что даты выплат пришлись на выходные дни.

В график выплаты детских пособий в сентябре и пенсий в октябре внесены изменения, сообщает отделение Социального фонда по Липецкой области. Изменения связаны с тем, что привычные даты выплат пришлись на выходные дни.2 октября семьям с детьми выплатят единое пособие, выплату на первого ребёнка до трёх лет, ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребёнком до 1,5 лет, ежемесячные пособия на детей до 3 лет военнослужащих по призыву и другие.Пенсии за октябрь будут перечислены в следующие даты:2 октября — тем, кто получает пенсию 4 числа;9 октября — тем, кто получает пенсию 11 числа.Изменения графика касаются только тех липчан, которым выплаты перечисляют на карты или счета в банках.