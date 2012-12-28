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Общество
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48 минут назад
Детские пособия и пенсии в октябре липчанам выплатят досрочно
Это связано с тем, что даты выплат пришлись на выходные дни.
2 октября семьям с детьми выплатят единое пособие, выплату на первого ребёнка до трёх лет, ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребёнком до 1,5 лет, ежемесячные пособия на детей до 3 лет военнослужащих по призыву и другие.
Пенсии за октябрь будут перечислены в следующие даты:
2 октября — тем, кто получает пенсию 4 числа;
9 октября — тем, кто получает пенсию 11 числа.
Изменения графика касаются только тех липчан, которым выплаты перечисляют на карты или счета в банках.
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