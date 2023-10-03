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Обгоревшую 13-летнюю девочку отправили на лечение из Липецка в Нижний Новгород

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#ожоги #дети
Обгоревшую 13-летнюю девочку отправили на лечение из Липецка в Нижний Новгород

Школьница случайно подожгла себя при розжиге костра.

Вчера из Липецка санавиацией в федеральный детский ожоговый центр в Нижнем Новгороде отправили 13-летнюю девочку, случайно облившуюся жидкостью для розжига костра.

По данным GOROD48,трагический случай произошел 30 сентября в Тербунах. Школьницу с ожогами III-IV степени доставили в реанимацию областной детской больницы. Медики диагностировали ожоги 35% тела: парафиносодержащая жидкость сожгла девочке лицо, шею, руки, грудь. В течении выходных медики стабилизировали ее состояние, а вчера отправили ее на лечение в ожоговый Центр Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии.

А вот состояние пораженных 1 октября электрическим током на станции «Грязи-Орловские» двух подростков по-прежнему остается крайне тяжелым. Врачам областной детской больницы до сих пор не удается стабилизировать состояние 14-летнего школьника, получившего 90-процентные ожоги тела. За жизнь второго, 13-летнего подростка с такими же ожогами, борются врачи-реаниматологи Грязинской районной больницы — возможно, сегодня мальчика перевезут в областную детскую больницу. Напомним, что под разряд тока высоковольтной линии школьники попали, когда взобрались на крышу вагона с зерном.
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#ожоги #дети

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