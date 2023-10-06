Общество

сегодня, 12:31

Тухлыми яйцами на въезде в Липецк перестанет пахнуть через три года

8 912
#станция аэрации #концессия
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Тухлыми яйцами на въезде в Липецк перестанет пахнуть через три года

К этому времени МУП «ЛиСА» начнет переработку илового осадка сточных вод.

Компания «РВК-Липецк» начала масштабную реконструкцию МУП «ЛиСА» с восстановления первого из четырех аэротенков — огромных резервуаров, в которых анаэробные бактерии удаляют из канализационных вод органику. Аэротенк уже осушили, чтобы очистить от накопившегося ила и, в случае необходимости, дополнительно укрепят его чашу. В ходе модернизации городских очистных сооружений будут отремонтированы и три других аэротенка.

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Концессионер вложит в реконструкцию станции аэрации 2,5 млрд рублей. Генподрядчику, компании «ИнноТехМаш» из Санкт-Петербурга, предстоит решить несколько задач. Станция пополнится цехом предварительной грубой фильтрации сточных вод. Все четыре аэротенка оборудуют новыми системами подачи воздуха, системами аэрации и перемешивания, что позволит микроорганизмам быстрее извлекать из канализационных стоков нитраты. Тут построят новый трубопровод с узлами учета сброса очищенных вод в реку Воронеж. Также первый этап реконструкции предполагает монтаж на комплексе переработки осадка оборудования для его обезвоживания.

За первым этапом реконструкции станции последует второй, предусматривающий, собственно, утилизацию 200 тысяч тонн спрессованного илового осадка, накопившегося на территории МУП «ЛиСА» за десятки лет ее существования. С нуля будет построен цех механического обезвоживания и комплекс утилизации и сжигания осадка. Только тогда жители поселка ЛТЗ и всего юго-западного спального района города избавятся от неприятного запаха сероводорода, который источает этот самый осадок.

— В целом проект реконструкции направлен на решение проблемы неприятного запаха. Уже в 2026 году санитарно-защитная зона станции аэрации сократится до ее территории, — сказал вице-губернатору Роману Петрухину и мэру Липецка Евгении Уваркиной во время их визита в «ЛиСу» директор по капитальному строительству «РВК-Липецк» Дмитрий Будюкин.

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«РВК-Липецк» отказалось от сжигания отходов станции аэрации с выбросом газов в атмосферу, как это предполагалось ранее. Причина — санкции, оставившие компанию без соответствующего итальянского оборудования. Утилизировать иловый остаток позволит отечественная технология — переработка в каталитической печи. Технология предполагает устранение сажи и канцерогенных углеводородов в отходящих дымовых газах фильтрацией через плотный слой катализатора, сведение к минимуму следов выбросов в атмосферу углекислого газа, оксида азота и токсичных кислородсодержащих соединений.



Процесс переработки разделен на несколько этапов. На первом иловый осадок отправится в цех механического обезвоживания. После этого уже плотный ил с 75% влажностью поступит в барабанные печи, где при температурах от 800 градусов и выше из него выпарят оставшуюся жидкость. На этом этапе все выделяющиеся газы будут утилизироваться электростатическими разрядами. Получившиеся гранулы сожгут в каталитической печи. Получившаяся в итоге зола (IV класса опасности) не представляет вреда для человека. Ее можно применять при дорожном строительстве или использовать как добавку к цементам.

Напомним, что в прошлом году правительство области одобрило концепцию «Росводоканала» по модернизации водопроводных и канализационных сетей Липецка сроком на 49 лет стоимостью 15,9 миллиарда рублей. Получив в концессию городские водопровод и канализацию, ООО «РВК-Липецк» встало перед фактом обновления «хвоста», городской станции аэрации как конечной точки переработки нечистот и сброса очищенной воды в реку Воронеж. Несмотря на то, что концедентом по этой сделке стал муниципалитет, все расходы на нее взял на себя регион.
8 912
#станция аэрации #концессия
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Комментарии (8)

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Сергейцев

28 минут назад
Какие полезные санкции!
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Евдокимов-Электрод

30 минут назад
Шапки зачем надели?
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65+

38 минут назад
Гулевский от туда воды пил после реконструкции а Уваркиной слабо попробовать !
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Автопарк

48 минут назад
Похоже все бездельники из ЛГэк переехали в РВК. Плакали выделенные денежки,один запах от них останется.
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Химик

сегодня, 12:59
Пахнет тухлыми яйцами сероводород. А сероводородом несет со шлакопереработки. НЛМК. А с очистных запах идёт более естественный. Так что не морочьте голову людям.
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Очень жаль!

сегодня, 12:45
Этот запахан визитная карточка города!
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Зимний рыбак

сегодня, 12:43
Чот то в этот раз свита маловата, не нашлось видно желающих подышать чистым сосновым воздухом
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Пессимист

сегодня, 12:41
А каски-то зачем? Что-то может прилететь по голове из аэротенка ?
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