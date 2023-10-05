Общество
сегодня, 13:31
В Ельце 6 октября начинается отопительный сезон
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Липецк пока ждет
Как сообщил в соцсетях и мессенджерах мэр города Евгений Боровских, с 6 октября в дома ельчан и в соцучреждения подадут тепло.
По словам мэра Ельца, следующая неделя будет холодной, поэтому решено не ждать.
В начале этой недели мэр Липецка Евгения Уваркина заявила, что технически энергетики могут подать тепло в дома липчан в следующий понедельник, 9 октября, а в детские сады, школы, объекты культуры и спорта — уже на этой неделе по заявкам руководителей этих учреждений.
По словам мэра Ельца, следующая неделя будет холодной, поэтому решено не ждать.
В начале этой недели мэр Липецка Евгения Уваркина заявила, что технически энергетики могут подать тепло в дома липчан в следующий понедельник, 9 октября, а в детские сады, школы, объекты культуры и спорта — уже на этой неделе по заявкам руководителей этих учреждений.
11 553
Комментарии (11)
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Елена
Какое отопление ?!?!
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