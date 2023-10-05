Общество

сегодня, 13:31

В Ельце 6 октября начинается отопительный сезон

11 553
#отопительный сезон
4
В Ельце 6 октября начинается отопительный сезон

Липецк пока ждет

Как сообщил в соцсетях и мессенджерах мэр города Евгений Боровских, с 6 октября в дома ельчан и в соцучреждения подадут тепло.

По словам мэра Ельца, следующая неделя будет холодной, поэтому решено не ждать.

В начале этой недели мэр Липецка Евгения Уваркина заявила, что технически энергетики могут подать тепло в дома липчан в следующий понедельник, 9 октября, а в детские сады, школы, объекты культуры и спорта — уже на этой неделе по заявкам руководителей этих учреждений.
11 553
#отопительный сезон
4

Комментарии (11)

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Как гость
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Елена

13 минут назад
Елец, молодец. Всё у них на отлично. Отлично от других.
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Какое отопление ?!?!

29 минут назад
Еще спокойно можно неделю ждать !!!! А в Ельце пусть парятся в квартирах и за этот "пар" еще и платят Квадре !!!!
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Жилец

30 минут назад
Люди, которые не мерзнут в квартирах! Где ваши дома? Где купить, чтоб было тепло, а не дубак?! Или просто надо 100 грамм на грудь принимать?
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гость

32 минуты назад
я, какие 0. вчера же сказали +20. Это у вас другой прогноз, неправильный)))
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Гость

33 минуты назад
В Липецке все еще ждут"лето " В октября!!! Можем ,но не будем включать
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я

43 минуты назад
На следующей неделе ночью 0 градусов
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ГОСТЬ53

50 минут назад
Невозможно "переохладиться" в квартире. если только вы не спите на улице под кустиком...
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20

50 минут назад
А Уваркина +20 ждёт ))) У нас же погода кардинально отличается от погоды в Ельце )))
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гость

55 минут назад
ага, прямо таки и дали отопление в Липецке))) походите и посмотрите, какие сроки окончания работ стоят на раскопках)))) а то, что люди переохлаждаются и болеют, ну так бывает
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Постоянный Гость

сегодня, 13:57
Когда же уже включат отопление?! Ноги мёрзнут!!
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