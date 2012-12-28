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Происшествия
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46 минут назад
70-летняя липчанка отдала мошенникам 1,7 миллиона рублей
Пенсионерку обманули «сотрудники Росфинмониторинга».
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 70-летняя пенсионерка ещё 22 сентября пообщалась в мессенджере с представителями «Росфинмониторинга», и те под предлогом сохранения денег убедили женщину перевести 1 700 000 рублей. Cпустя шесть дней обманутая обратилась в полицию.
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