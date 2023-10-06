Происшествия

сегодня, 11:19

72-летний пенсионер в маске и с ножом совершил разбойное нападение на магазин

10 1299
#разбой
3
72-летний пенсионер в маске и с ножом совершил разбойное нападение на магазин

63-летняя продавщица не растерялась и оказала активное сопротивление. 

5 октября в пятом часу вечера в одном из сёл Хлевенского района была предпринята попытка разбойного нападения на магазин.

«К магазину на велосипеде приехал мужчина. Дождавшись пока все покупатели покинут магазин, он натянул на лицо шапку с прорезанными ранее отверстиями для глаз и зашел в помещение. Пригрозив продавцу ножом, он потребовал все наличные деньги. Но 63-летняя женщина не растерялась, оказала активное сопротивление, схватилась за нож, и вытолкала нападавшего из магазина. Продавец закрыла дверь и вызвала полицию», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

По горячим следам в одном из сел Задонского района по подозрению в совершении преступления был задержан 72-летний пенсионер.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой».

Мужчине может грозить до десяти лет лишение свободы.
10 1299
#разбой
3

Комментарии (10)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ужас

7 минут назад
Взять ничего не взял, тяжкого вреда и увечья никому не причинил, а до 10 лет. Ужас.
ответить

Ага

13 минут назад
it_happens, 28 лет назад же никто никого не грабил, всё жили дружно и счастливо.
ответить

it_happens

19 минут назад
с такой пенсией или на грабеж или под поезд. Довели страну 22 года стабильности.
ответить

Нонка

20 минут назад
В таком возрасте надо в храм ходить да без ножиков ,а тут шапченку надвинул да и айда!Одиночество -цуко!
ответить

Не зря

32 минуты назад
Понять, простить.
ответить

Я его понимаю.

35 минут назад
Возраст такой что на СВО неберут. А пенсия....
ответить

Генерал, Юрий Бикасов

41 минуту назад
Красавчик! Так держать!
ответить

Однако

50 минут назад
Да, это старая гвардия, не то, что нынешнее племя...
ответить

Зоркий

52 минуты назад
Пенсионер умный, теперь 10 лет будет пенсию копить и дом сдавать, а жить и кормить его будет государство. Выйдет на свободу в 80 богатым человеком
ответить

А ещё

59 минут назад
Видать пенсия копеешная вот и пошёл на преступление. Жаль деда.
ответить
Штрафы за неявку в военкомат, уголовная ответственность за сбор грибов – законы октября
#Законы
46
Штрафы за неявку в военкомат, уголовная ответственность за сбор грибов – законы октября
Общество

Еще в рубрике

Суд не стал арестовывать обвиняемого в групповом изнасиловании
#изнасилование #федеральный розыск
Суд не стал арестовывать обвиняемого в групповом изнасиловании

15 минут назад

Происшествия
«Выхожу замуж за другого» обернулось покушением на убийство
#поножовщина #конфликт #ревность
6
«Выхожу замуж за другого» обернулось покушением на убийство

сегодня, 11:08

Происшествия
Два человека погибли в пожаре
#МЧС #пожар
3
Два человека погибли в пожаре

сегодня, 10:17

Происшествия
Липчанин нашел разложившийся труп жены на семейной постели
#убийство #пожар
5
Липчанин нашел разложившийся труп жены на семейной постели

сегодня, 09:39

Происшествия
47-летний водитель «Тойоты» пострадал в столкновении с «Нивой Шевроле»
#ДТП
2
47-летний водитель «Тойоты» пострадал в столкновении с «Нивой Шевроле»

сегодня, 09:19

Происшествия
Липчанин присвоил чужой кошелек с крупной суммой денег
#кража
46
Липчанин присвоил чужой кошелек с крупной суммой денег

сегодня, 08:16

Происшествия