Происшествия
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72-летний пенсионер в маске и с ножом совершил разбойное нападение на магазин
63-летняя продавщица не растерялась и оказала активное сопротивление.
5 октября в пятом часу вечера в одном из сёл Хлевенского района была предпринята попытка разбойного нападения на магазин.
«К магазину на велосипеде приехал мужчина. Дождавшись пока все покупатели покинут магазин, он натянул на лицо шапку с прорезанными ранее отверстиями для глаз и зашел в помещение. Пригрозив продавцу ножом, он потребовал все наличные деньги. Но 63-летняя женщина не растерялась, оказала активное сопротивление, схватилась за нож, и вытолкала нападавшего из магазина. Продавец закрыла дверь и вызвала полицию», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
По горячим следам в одном из сел Задонского района по подозрению в совершении преступления был задержан 72-летний пенсионер.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой».
Мужчине может грозить до десяти лет лишение свободы.
«К магазину на велосипеде приехал мужчина. Дождавшись пока все покупатели покинут магазин, он натянул на лицо шапку с прорезанными ранее отверстиями для глаз и зашел в помещение. Пригрозив продавцу ножом, он потребовал все наличные деньги. Но 63-летняя женщина не растерялась, оказала активное сопротивление, схватилась за нож, и вытолкала нападавшего из магазина. Продавец закрыла дверь и вызвала полицию», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
По горячим следам в одном из сел Задонского района по подозрению в совершении преступления был задержан 72-летний пенсионер.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой».
Мужчине может грозить до десяти лет лишение свободы.
Ужас
Ага
it_happens
Нонка
Не зря
Я его понимаю.
Генерал, Юрий Бикасов
Однако
Зоркий
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