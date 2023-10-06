72-летний пенсионер в маске и с ножом совершил разбойное нападение на магазин

63-летняя продавщица не растерялась и оказала активное сопротивление.

5 октября в пятом часу вечера в одном из сёл Хлевенского района была предпринята попытка разбойного нападения на магазин.



«К магазину на велосипеде приехал мужчина. Дождавшись пока все покупатели покинут магазин, он натянул на лицо шапку с прорезанными ранее отверстиями для глаз и зашел в помещение. Пригрозив продавцу ножом, он потребовал все наличные деньги. Но 63-летняя женщина не растерялась, оказала активное сопротивление, схватилась за нож, и вытолкала нападавшего из магазина. Продавец закрыла дверь и вызвала полицию», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



По горячим следам в одном из сел Задонского района по подозрению в совершении преступления был задержан 72-летний пенсионер.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой».



Мужчине может грозить до десяти лет лишение свободы.