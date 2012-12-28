По ДТП на восточном обходе Липецка вынесен приговор: полтора года ограничения свободы и компенсация в 800 тысяч рублей
Сегодня в Липецке: найти работу поможет юмор, в каком возрасте людям чаще угрожают сердечные заболевания
Спорт
29
17 минут назад
Как тульский Левашов «Металлург» подковал
В Туле против нашей команды специально выпустили голкипера с опытом игры в РПЛ.
Увы, в четвёртый раз в сезоне липчане упустили шанс одержать третью победу подряд: стабильности в нынешнем сезоне команде не хватает, несмотря на отдельные яркие матчи. В Туле главный тренер Сергей Хрипунков выпустил тот же состав, который принёс победу в предыдущих двух матчах, но…
Ворота молодых туляков защищал…. 34-летний Михаил Левашов, за плечами которого 115 матчей, в том числе 33 «сухих» за основной «Арсенал», половина из которых – в Российской Премьер-Лиге. Тем самым «Арсенал-2» воспользовался «сквозной» заявкой с главной командой, правда, сами туляки объяснили краткую командировку голкипера в дубль тем, то Левашов не получил игровой практики в товарищеской игре основы «Арсенала» в подмосковной Баковске, в которой «канониры» под руководством нового тренера Дмитрия Аленичева обыграли столичный «Локомотив» ¬ 2:0. По их словам, в резервной команде маститый вратарь просто поддерживал форму.
Так или иначе, именно Левашов заслужил лавры лучшего игрока матча: он умело руководил обороной «Арсенала-2» и, по признанию главного тренера Александра Шмарова, гасил в зародыше возможные проблемы хозяев. А в конце игры откровенно спас для своей команды ничью.
А вот липецкий голкипер Никита Яворский уже на 2-й минуте вынужден был исправлять ошибку обороны ценой нарушения правил за пределами штрафной – на наше счастье судья Платон Платонов из Казани ограничился лишь жёлтой карточкой, а штрафной хавбек Артём Исаев откровенно загубил.
А на 5-й минуте наш вратарь откровенно выручил команду после «стенки» и удара в упор хавбека Алексея Колышева.
«Металлург» быстро взял себя в руки и, по сути, больше стопроцентных возможностей у хозяев в этой игре не было.
Игра вообще не изобиловала голевыми шансами, но липчане нет-нет, да заставляли Левашова вступить в игру. На 8-й минуте Даниил Григорьев левой ногой выполнил кручёную передачу со штрафного, Матвей Ивашов бил головой – вратарь начеку.
Били по воротам Савва Потапов, Егор Ананьев – неточно.
В начале второго тайма перспективный выход «три в три» завершился поспешным и нелогичным ударом Попапова мимо ворот.
Лишь к концу второго тайма Хрипункову удалось расшевелить команду заменами. И «Металлург» уже в компенсированное время имел два убойных шанса. Сначала Владислав Агалаков красивой длинной передачей вывел Алексея Скворцова на угол вратарской: у форварда было время для обработки мяча и прицельного удара в дальний угол. Но мастер спорта РФ по футболу решил пробить в одно касание ¬– выше.
А ещё через минуту Агалаков создал момент для Ваттана Маркаряна, и тут левашов проявил себя во всей красе, отбив непростой удар.
«Металлург» с 3-го места съехал на 6-е, но результаты в борьбе за 3-е место плотные. Все будет зависеть от 5 оставшихся туров, ближайший матч «сталевары» проведут в субботу, 3 октября, с «Зенитом» из Пензы. Начало в 14:00.
«Арсенал-2» (Тула) – «Металлург» – 0:0
«Арсенал-2»: 36. Левашов. 52. А.Кузин (к). 30. Макс.Сергеев. 74. Шпунтов. 33. Шрамко. 91. Е.Князев. 48. Лычагин (70. М.Гуляев, 62). 56. Колышев (88. Сушилин, 77). 92. А.Исаев (79. Ким, 62). 47. Гусаров (99. Сычёв, 87). 51. Звонарёв (67. Бастрыкин, 77).
«Металлург»: Яворский. 76. Е.Ананьев. 24. Чихрадзе. 37. Веденеев (к). 29. Бадртдинов. 14. Черняков (8. Д.Пахомов, 46). 28. Кононенко (5. Д.Павлов, 75). 13. Дан.Григорьев. 27. Ивашов (92. Ал-й Скворцов, 85). 10. Сав.Потапов (77. Маркарян, 75). 22. И.Сазонов (23. Агалаков, 46).
Предупреждения: Шрамко, 7 – Яворский, 2. Потапов, 56.
Главный судья П. Платонов (Казань). Лайнсмены И. Вафин, И. Гайнуллин (оба — Казань). Резервный Д. Кузьмин (Тула). Инспектор Б. Тимофеев (Тула).27 сентября. Тула. Стадион академии «Арсенала».
0
0
0
0
0
Комментарии