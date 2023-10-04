Общество

сегодня, 19:04

Авария на кольце Трубного: воду снова отключат

11 1789
#коммунальная авария #отключения
6
Авария на кольце Трубного: воду снова отключат

«РВК-Липецк» предупреждает об отключении холодной воды в связи с работами на пересечении улиц Гагарина и Циолковского.

Как сообщили в «РВК-Липецк», отключение необходимо для работ по разграничению мест залегания водопровода и самотечного коллектора, для того чтобы не повторилась авария, случившаяся на прошлой неделе

По сообщению пресс-службы мэрии Липецка, с десяти вчера 5 октября и ориентировочно до десяти вечера 6 октября «РВК-Липецк» ограничит подачу холодной воды ряду потребителей на улицах Гагарина, Титова, Циолковского, Космонавтов, Терешковой, Московской, Филипченко, Звездной. Возможно снижение давления в прилегающих к месту проведения работ районам города.

«РВК-Липецк» просит липчан с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и заранее запастись водой. Поставка воды в социальные и медицинские учреждения будет обеспечена. Также по заявкам потребителей будет организован подвоз воды. Адреса дежурства цистерн с водой будут сообщены дополнительно.

«РВК-Липецк» напоминает, что после окончания работ возможно повышение мутности холодной воды.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам *6048, 236-0.

11 1789
#коммунальная авария #отключения
6

Комментарии (11)

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Гость

8 минут назад
Почему опять под выходные?! Что будних дней не хватает?!
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Animal planet.

18 минут назад
Улица Космонавтов длинная.Непонятно где ее отключат.
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Липецкие басни

18 минут назад
Чёпик забили, а теперь хомут ставить будут и проволокой обмотают чтобы "на века"!
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Житиль

30 минут назад
Сразу приглашайте спецов с Воронежа. Они сделают быстрее и надёжнее, там же специалисты по трубопроводам а не по чепикам.
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Миша

30 минут назад
Да здравствует микрорайон "Взлётный"!!! УРА товарищи! Толи ещё будет...
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Ранее говорили

31 минуту назад
Про 2-3 часа. Хороших выходных нам!
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Кретин

39 минут назад
Это мои люди
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Сантехник

44 минуты назад
Не верю. Если отключают воду, то что-то будут делать с трубой. Или не доделали, как надо. Разграничения тут ни причём. Труба с водой сама по себе. Коллектор сам по себе.
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опять25

58 минут назад
Этот пресловутый "самотечный коллектор" ещё подкинет проблем, судя по всему.. придется таки строить насосную подстанцию, не получится сэкономить :)
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Катерина

сегодня, 19:26
Опять под выходные?
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