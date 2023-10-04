Общество
сегодня, 19:04
Авария на кольце Трубного: воду снова отключат
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«РВК-Липецк» предупреждает об отключении холодной воды в связи с работами на пересечении улиц Гагарина и Циолковского.
Как сообщили в «РВК-Липецк», отключение необходимо для работ по разграничению мест залегания водопровода и самотечного коллектора, для того чтобы не повторилась авария, случившаяся на прошлой неделе.
По сообщению пресс-службы мэрии Липецка, с десяти вчера 5 октября и ориентировочно до десяти вечера 6 октября «РВК-Липецк» ограничит подачу холодной воды ряду потребителей на улицах Гагарина, Титова, Циолковского, Космонавтов, Терешковой, Московской, Филипченко, Звездной. Возможно снижение давления в прилегающих к месту проведения работ районам города.
«РВК-Липецк» просит липчан с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и заранее запастись водой. Поставка воды в социальные и медицинские учреждения будет обеспечена. Также по заявкам потребителей будет организован подвоз воды. Адреса дежурства цистерн с водой будут сообщены дополнительно.
«РВК-Липецк» напоминает, что после окончания работ возможно повышение мутности холодной воды.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам *6048, 236-0.
По сообщению пресс-службы мэрии Липецка, с десяти вчера 5 октября и ориентировочно до десяти вечера 6 октября «РВК-Липецк» ограничит подачу холодной воды ряду потребителей на улицах Гагарина, Титова, Циолковского, Космонавтов, Терешковой, Московской, Филипченко, Звездной. Возможно снижение давления в прилегающих к месту проведения работ районам города.
«РВК-Липецк» просит липчан с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и заранее запастись водой. Поставка воды в социальные и медицинские учреждения будет обеспечена. Также по заявкам потребителей будет организован подвоз воды. Адреса дежурства цистерн с водой будут сообщены дополнительно.
«РВК-Липецк» напоминает, что после окончания работ возможно повышение мутности холодной воды.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам *6048, 236-0.
11 1789
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