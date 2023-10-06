Происшествия
20 минут назад
Суд не стал арестовывать обвиняемого в групповом изнасиловании
Истекли сроки давности.
Данковский городской суд рассмотрел ходатайство следствия о заключении под стражу 49-летнего мужчины, обвиняемого в групповом изнасиловании девушки.
По данным следствия, в ночь на 10 октября 1992 года в одной из квартир дома по улице Механизаторов в Данкове шестеро молодых людей выпивали и изнасиловали приглашенную ими 19-летнюю девушку. Девушка оказывала сопротивление, но они ее избивали. В какой-то момент она попыталась выпрыгнуть из окна третьего этажа, разбив окна.
Потерпевшая сообщила о случившемся в правоохранительные органы. В результате пятеро участников были признаны судом виновными и в зависимости от роли участия каждого приговорил к лишению свободы в исправительно-трудовой колонии усиленного режима сроком от 8 до 11 лет.
Шестому участнику удалось скрыться от следствия, и он был объявлен в федеральный розыск. В связи с длительным отсутствием сведений о его местонахождении материалы уголовного дела по части 3 статьи 117 УК РСФСР были выделены в отдельное производство, расследование по которому было приостановлено.
«Суд, исследовав представленные материалы отказал в удовлетворении ходатайства о заключении под стражу, поскольку положениями части 3 статьи 91 УПК РФ и части 3 статьи 97 УПК РФ предусмотрена невозможность задержания лица и избрания меры пресечения в отношении лица, в случае продолжения производства по уголовному делу по преступлению, за совершение которого истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности, а именно по данному делу по истечении 15-ти лет. При этом суд полагает, что расследованием представлены достаточные данные о наличии разумных оснований для вывода о причастности обвиняемого к деянию, явившемуся основанием его уголовного преследования, законодательством предусмотрены сроки давности, согласно которым у суда не имеется правовых оснований для признания законным задержания обвиняемого и избрания в отношении него меры пресечения», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Обвиняемого освободили из-под стражи в зале суда.
По данным следствия, в ночь на 10 октября 1992 года в одной из квартир дома по улице Механизаторов в Данкове шестеро молодых людей выпивали и изнасиловали приглашенную ими 19-летнюю девушку. Девушка оказывала сопротивление, но они ее избивали. В какой-то момент она попыталась выпрыгнуть из окна третьего этажа, разбив окна.
Потерпевшая сообщила о случившемся в правоохранительные органы. В результате пятеро участников были признаны судом виновными и в зависимости от роли участия каждого приговорил к лишению свободы в исправительно-трудовой колонии усиленного режима сроком от 8 до 11 лет.
Шестому участнику удалось скрыться от следствия, и он был объявлен в федеральный розыск. В связи с длительным отсутствием сведений о его местонахождении материалы уголовного дела по части 3 статьи 117 УК РСФСР были выделены в отдельное производство, расследование по которому было приостановлено.
«Суд, исследовав представленные материалы отказал в удовлетворении ходатайства о заключении под стражу, поскольку положениями части 3 статьи 91 УПК РФ и части 3 статьи 97 УПК РФ предусмотрена невозможность задержания лица и избрания меры пресечения в отношении лица, в случае продолжения производства по уголовному делу по преступлению, за совершение которого истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности, а именно по данному делу по истечении 15-ти лет. При этом суд полагает, что расследованием представлены достаточные данные о наличии разумных оснований для вывода о причастности обвиняемого к деянию, явившемуся основанием его уголовного преследования, законодательством предусмотрены сроки давности, согласно которым у суда не имеется правовых оснований для признания законным задержания обвиняемого и избрания в отношении него меры пресечения», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Обвиняемого освободили из-под стражи в зале суда.
Коррупция