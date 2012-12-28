30-летний усманец купил машину и уже через несколько часов попался пьяным за рулём

Мужчина отметил покупку машины и сел за руль. Теперь его «ВАЗ» могут конфисковать в пользу государства.

30-летний житель Усманского округа может лишиться недавно приобретенного автомобиля «ВАЗ-210540»: мужчину обвиняют в поворотной пьяной езде (по части первой статьи 264.1 УК РФ). Ранее он уже привлекался за нетрезвое вождение к административной ответственности.«По версии дознания, летом в селе Стрелецкие Хутора автоинспекторы остановили автомобиль, который двигался по дороге, виляя из стороны в сторону. За рулём находился пьяный 30-летний мужчина, который всего несколько часов назад купил этот автомобиль и отметил покупку употреблением алкоголя», — сообщает прокуратура Липецкой области.Вину водитель полностью признал. Машина уже арестована и помещена на штрафстоянку.