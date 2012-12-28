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Происшествия
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22 минуты назад
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30-летний усманец купил машину и уже через несколько часов попался пьяным за рулём
Мужчина отметил покупку машины и сел за руль. Теперь его «ВАЗ» могут конфисковать в пользу государства.
«По версии дознания, летом в селе Стрелецкие Хутора автоинспекторы остановили автомобиль, который двигался по дороге, виляя из стороны в сторону. За рулём находился пьяный 30-летний мужчина, который всего несколько часов назад купил этот автомобиль и отметил покупку употреблением алкоголя», — сообщает прокуратура Липецкой области.
Вину водитель полностью признал. Машина уже арестована и помещена на штрафстоянку.
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