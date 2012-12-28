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18 минут назад
По ДТП на восточном обходе Липецка вынесен приговор: полтора года ограничения свободы и компенсация в 800 тысяч рублей
Водитель автомобиля «Киа» вину так и не признал.
Об этом ДТП мы рассказывали. Днем 10 февраля 2025 года на дороге «Восточный обход промзоны Липецка» столкнулись автомобили «Киа» с на тот момент 65-летним мужчиной за рулем и «Фольксваген» с 22-летним водителем. В аварии пострадал 75-летний пассажир «Фольксвагена» — его госпитализировали.
«Водитель автомобиля «Киа Карнавал» выехал со второстепенной дороги на перекресток неравнозначных дорог. Не убедившись в безопасности своего маневра, он частично перекрыл движение, создав аварийную ситуацию для водителя автомобиля «Фольксваген Джетта», который двигался по главной дороге. В результате столкновения автомобилей здоровью пассажира заднего сиденья автомобиля «Фольксваген» был причинён тяжкий вред», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Подсудимый вину не признал. Он настаивал, что водитель «Фольксвагена» при обнаружении препятствия в виде его автомобиля, мог объехать его слева по дороге. Но вина саратовца подтверждается совокупностью доказательств по делу.
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