Общество

48 минут назад

Подземный переход у бывшего заводоуправления ЛТЗ демонтируют

8 607
#подземный переход
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Подземный переход у бывшего заводоуправления ЛТЗ демонтируют

А вот вторую подземку в этом районе, на пересечении улиц Краснозаводской и 3-го сентября, реанимируют.

Сегодня во время объезда Тракторного мэром Липецка ЕВгенией Уваркиной стало известно, что городская администрация демонтирует один из подземных переходов района, а второй — отремонтирует.



Под нож попал подземный переход у здания бывшего заводоуправления ЛТЗ на улице Краснозаводской. Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Звонарев сообщил мэру, что строительная экспертиза пришла к выводу об аварийном состоянии сооружения. К тому же переход не достаточно заглублен в землю, и это делает невозможным его капитальный ремонт, который требует солидных капвложений. Сергей Чугуевец, заместитель гендиректора ООО «Мовиста-Регионы» (компания по концессии модернизирует в Липецке трамвайную сеть), добавил, что переход построен неправильно: его конструктивные элементы стали опорой рельсов.

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— На какое-то время мы будем вынуждены перекрыть движение транспорт по улице Краснозаводской, — сказал Павел Звонарев.

— Концессионер разберет переход, засыплет его грунтом, щебнем, восстановит асфальтное покрытие дороги и благоустройство, а потом завершит тут прокладку трамвайных рельсов, — добавила мэр.

На безопасности пешеходов ликвидация подземного перехода не скажется — на площадь Загорского с памятником Ленину у здания старого заводоуправления с улицы Краснозаводской можно перейти через дорогу по обычным наземным переходам.

В Тракторном есть еще один подземный переход: на пересечении улиц Краснозаводской и 3-го сентября. У него — три входа/выхода. Один из них, который проходит под рельсами, закроют. Два других оставят. Такой усеченный подземный переход в последующем отремонтируют.
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#подземный переход
2

Комментарии (8)

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нквд

4 минуты назад
О будущем никто не думает . ЛТЗ заработает на полную катушку .работники будут переходить через дорогу при плотном движении транспорта . поставят светофор будет собираться пробка
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Водолей

9 минут назад
Считаю, что нужно избавиться от всех подземных пешеходных переходов в городе, включая пешеходный переход на ул. Плеханова. Оставить только на Ц. Рынке. Не чего не нужно реанимировать, лучше ликвидировать и закрыть не тратить на эту фигню деньги.
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Тучка

11 минут назад
Это что значит перекрыть движение по Краснозаводской? А с ЛТЗ на работу как уезжать будем? от Трактора? а домой как ?
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Читатель

18 минут назад
Читаем между строк: " значит разрекламированного возраждения ЛТЗ белоруссами не будет. Толпы народа на проходную не пойдут."
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коля

24 минуты назад
хоть отснимите .такая локация пропадет для фильмов .я понял надо все сносить и строить кибер деревню.
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Ирбис

24 минуты назад
Какой бред зачем там ремонтировать подземный переход там трафик пешеходов низкий и дорога двух полоска с односторонним движением я не знаю как он был популярен раньше во время работы ЛТЗ сейчас бред на это тратить деньги засыпать и сделать обычный переход
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Ужас

38 минут назад
Конечно не правильно построен, за то щас всё правильно делают, что и пяти лет не стоит.
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смотритель зоопарка

39 минут назад
кто этот мужчина в шарфе, который имел неосторожность сказать фразу: "современные технологии" ))))))?
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