Подземный переход у бывшего заводоуправления ЛТЗ демонтируют

А вот вторую подземку в этом районе, на пересечении улиц Краснозаводской и 3-го сентября, реанимируют.

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Сегодня во время объезда Тракторного мэром Липецка ЕВгенией Уваркиной стало известно, что городская администрация демонтирует один из подземных переходов района, а второй — отремонтирует.Под нож попал подземный переход у здания бывшего заводоуправления ЛТЗ на улице Краснозаводской. Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Звонарев сообщил мэру, что строительная экспертиза пришла к выводу об аварийном состоянии сооружения. К тому же переход не достаточно заглублен в землю, и это делает невозможным его капитальный ремонт, который требует солидных капвложений. Сергей Чугуевец, заместитель гендиректора ООО «Мовиста-Регионы» (компания по концессии модернизирует в Липецке трамвайную сеть), добавил, что переход построен неправильно: его конструктивные элементы стали опорой рельсов.— На какое-то время мы будем вынуждены перекрыть движение транспорт по улице Краснозаводской, — сказал Павел Звонарев.— Концессионер разберет переход, засыплет его грунтом, щебнем, восстановит асфальтное покрытие дороги и благоустройство, а потом завершит тут прокладку трамвайных рельсов, — добавила мэр.На безопасности пешеходов ликвидация подземного перехода не скажется — на площадь Загорского с памятником Ленину у здания старого заводоуправления с улицы Краснозаводской можно перейти через дорогу по обычным наземным переходам.В Тракторном есть еще один подземный переход: на пересечении улиц Краснозаводской и 3-го сентября. У него — три входа/выхода. Один из них, который проходит под рельсами, закроют. Два других оставят. Такой усеченный подземный переход в последующем отремонтируют.