У Октябрьского моста в Липецке может появиться еще один — для движения трамваев

Через 10 дней станет ясно, какое решение примет городская администрация для приведения моста в нормативное состояние.

Новые трамваи, которые Липецк получает по концессии ООО «Мовиста-Регионы», не смогут ездить по Октябрьскому мосту. Его техническое состояние не предполагает перекладку рельсов без усиления конструкций моста.Ответ на вопрос «что делать?» сегодня выяснился на встрече главы Липецка Евгении Уваркиной с заместителем гендиректора ООО «Мовиста-Регионы» Сергеем Чугуевцем.Компания «Мовиста-Регионы» по концессионному соглашению должна переложить в Липецке трамвайную ветку, идущую по Октябрьскому мосту. Но техническое состояние моста 1969-1971 годов постройки не позволяет просто заменить изношенные рельсы. Те 45,7 миллиона рублей, которые в прошлом году нашлись у мэрии, потрачены лишь на продление ресурса безопасной эксплуатации моста, находящегося в предаварийном состоянии — Новые трамваи не должны идти по старым рельсам. Поэтому нам следует привести мост в нормативное состояние. Нам нужно синхронизировать работы концессионера и проектной организации, от которой мы ждем проектных решений ремонта моста, — сказала мэр.Вице-мэр Светлана Сурмий сообщила о трех возможных решениях. Первое предполагает надстройку на 13 опорах моста новых несущих конструкций. Второе — установку новых опор. Третье — возведение рядом с Октябрьским мостом нового альтернативного под движение трамваев.— Третий вариант, конечно, маловероятен, так как требует солидных капвложений. Будем стараться остаться в рамках двух первых. В конце октября у нас появится понимание того, что делать, когда нам свои выводы представят эксперты. К концу марта следующего года у нас должна быть вся проектно-сметная документация на капремонт Октябрьского моста, — сказала Евгения Уваркина.Так как Октябрьский мост — ключевой элемент городской улично-дорожной сети, обустраивать выделенную под проезд трамваев зону будут без перекрытия движения транспорта (на дороге разве что поменяют асфальт). После реконструкции мост станет шире на шесть метров.На этот проект мэрия планирует потратить до 600 млн рублей. Деньги изыскали за счет ранее зарезервированного миллиарда рублей на реконструкцию улицы Папина. GOROD48 уже сообщал, что в мэрии еще осенью прошлого года задумались над возможностью прокладки по ней трамвайной ветки, которая свяжет Центральный рынок с Октябрьским и новыми микрорайонами в юго-западной части города. Но это — планы, о реализации которых можно будет говорить только после 2025 года. Пока же комплексный ремонт улицы Папина отложили на несколько лет. В следующем году на ней просто заменят асфальт и восстановят тротуары. На это выделены 191 млн рублей Задача концессионера на этот год — модернизация трамвайных веток по улицам Краснозаводской и 3-го Сентября до улицы Чехова и от депо на улице Полиграфической до остановки «Памятник танкистам» в 21-м микрорайоне.На первых улицах, по словам Сергея Чугуевца, уже уложены 3 225 метров новых путей из 4,9 километров, на втором объекте — 400 метров из девяти километров. Эти участки должны быть сданы в эксплуатацию к концу года.Сергей Чугуевец объяснил мэру, почему новые участки путей обрываются, как кажется, в никуда: только недавно от ресурсных организаций получены типовые проектные решения прокладки рельсо-шпальных решеток над залеганиями труб и кабелей. И это позволит ускорить работу.

Напомним, что по концессии ценой в 14,5 млрд рублей к концу 2025 года Липецк получит реконструированное депо, 40,8 км обновленных трамвайных путей, новую 5,2-километровую ветку по улицам Катукова и Стаханова и 46 новых трамваев.