Дело ЖК «Наполеон»: с Андрея Шевелёва взыскали более 160 миллионов рублей в пользу государства
По ДТП на восточном обходе Липецка вынесен приговор: полтора года ограничения свободы и компенсация в 800 тысяч рублей
Сегодня в Липецке: найти работу поможет юмор, в каком возрасте людям чаще угрожают сердечные заболевания
Погода в Липецке
250
58 минут назад
В Липецкой области сухо и до +18
На улице становится все прохладней.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 сентября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, ночью 4-9 м/сек, днем 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +3 до +8 градусов, днем от +13 до +18.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью — от +5 до +7, днем — от +15 до +17 градусов.
День 30 сентября стал самым теплым в Липецке в 2023 году, тогда в городе было +26. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году — 7 градусов мороза.
1
0
0
1
0
Комментарии