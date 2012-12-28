В Липецкой области сухо и до +18

На улице становится все прохладней.

В ближайшие трое суток погоду в Липецкой области продолжит определять гребень антициклона, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры составят: 30 сентября и 1 октября — 10-11 градусов тепла, что в пределах климатической нормы, 2 октября — 7 градусов тепла, что на 2 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 сентября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, ночью 4-9 м/сек, днем 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +3 до +8 градусов, днем от +13 до +18.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью — от +5 до +7, днем — от +15 до +17 градусов.День 30 сентября стал самым теплым в Липецке в 2023 году, тогда в городе было +26. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году — 7 градусов мороза.