ПозиTиV

25 минут назад

Часто ли в вашем доме отключают воду или свет?

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#Говорит Липецк
В конце прошлой недели липчане переживали крупнейшую коммунальную аварию года. И, судя по комментариям наших читателей, регулярные отключения воды и света в старых районах Липецка стали обыденностью. Мы спросили горожан, часто ли в их домах происходят такие отключения?

Нас порадовало то, что в домах большинства, встретившихся нам на улице липчан, воду и свет отключают нечасто. Но те, кто утвердительно отвечал на вопрос, говорили ужасные вещи. В их домах на улицах 8 Марта, Мичурина, Первомайской и проспекте отключения происходят чуть ли ни каждый месяц.
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#Говорит Липецк

Комментарии (1)

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valerafromsplus

9 минут назад
Во всём виноваты тараканы! Они могут и электроприборы коротнуть, сволочи!! ))
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