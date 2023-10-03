Часто ли в вашем доме отключают воду или свет?

В конце прошлой недели липчане переживали крупнейшую коммунальную аварию года. И, судя по комментариям наших читателей, регулярные отключения воды и света в старых районах Липецка стали обыденностью. Мы спросили горожан, часто ли в их домах происходят такие отключения?



Нас порадовало то, что в домах большинства, встретившихся нам на улице липчан, воду и свет отключают нечасто. Но те, кто утвердительно отвечал на вопрос, говорили ужасные вещи. В их домах на улицах 8 Марта, Мичурина, Первомайской и проспекте отключения происходят чуть ли ни каждый месяц.