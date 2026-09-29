Совершеннолетнего участника избиения мужчины на улице Звёздной отправили под домашний арест
169 работникам дорожной компании «Аркс 7» задолжали по зарплате 43,5 миллиона рублей: дело ушло в суд
Сегодня в Липецке: подорожание парковки и ЖКХ, в каких сферах проще, а в каких тяжелее найти работу
Сегодня в Липецке: подорожание парковки и ЖКХ, в каких сферах проще, а в каких тяжелее найти работу
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В «Прометее» горела столовая, а в Введенском геронтологическом центре произошло короткое замыкание
Липчанка собрала с 14 знакомых 16,5 миллиона рублей на цветы: дело о мошенничестве ушло в суд
Общество
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29.09.2026 12:19
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В администрации Липецка введена новая должность — управляющий делами
«В задачи управделами войдет: участие в региональном законотворческом процессе по перераспределению полномочий; решение вопросов, от которых зависит повседневная жизнь населения», — сообщает горсовет.
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