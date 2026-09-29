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Общество
4811
29.09.2026 12:19
53

В администрации Липецка введена новая должность — управляющий делами

Сессия Липецкого городского Совета утвердила изменения в структуре мэрии: вводится новая должность муниципальной службы — управляющий делами администрации. Расходы на содержание должности в этом году будут обеспечены в процессе исполнения бюджета Липецка.

«В задачи управделами войдет: участие в региональном законотворческом процессе по перераспределению полномочий; решение вопросов, от которых зависит повседневная жизнь населения», — сообщает горсовет.

администрация Липецка
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Комментарии (53)

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Как гость
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Сначала новые
житель
29.09.2026 20:11
Зайдите на Коммунальную 8 Департамент ЖКХ с утра.Увидите с чего начинается рабочий день! Они полчаса бегают с чайниками по коридору.
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Гость
29.09.2026 20:48
Наверняка это чтобы в течение дня не отвлекаться.
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лонгбордист
29.09.2026 20:04
почините пожалуйста ямы на матырском на дороге в сторону казинки, в некоторых местах невозможно нормально ехать на роликовой доске по левому краю проезжей части навстречу движению согласно пдд
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просто рамка без всякой
29.09.2026 19:45
управление по управлению всеми управлениями
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Степа
29.09.2026 19:19
Введите должность прессекретаря,чего уж там...
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гостья
29.09.2026 19:10
Пока сюда в Липецк из Москвы не нагрянут так и будет продолжаться.
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Вазген
29.09.2026 18:51
Была должность 10 лет назад - сократили.
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Удивительно
29.09.2026 18:42
Очередная кормушка для своего, посмотрим кого назначат на эту хлебную должность. Кумовской Липецк.
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Житель Липецка
29.09.2026 18:39
Введите должность по борьбе с Квадрой (РиР), очень уж достали
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Липецкий Вася
29.09.2026 18:32
Кроме нецензурных - других слов нет!
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Житель
29.09.2026 18:15
Господин мэр в городе у многих воды горячей нет и даже объявление не печатают со сроками когда дадут так же как и в ЕДС. НАВЕДИТЕ ПОРЯДОК.
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Васёк
29.09.2026 21:42
Эффективные менеджеры не способны невести порядок не в одно сфере. Они могут только деньги осваивать.
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Гость48
29.09.2026 20:31
Не пишите. У него всё есть. Он прям кинулся помочь вам. Вы всё верите в светлое будущее? Будьте умнее. Чем дальше тем страшнее.
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