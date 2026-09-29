В администрации Липецка введена новая должность — управляющий делами

Сессия Липецкого городского Совета утвердила изменения в структуре мэрии: вводится новая должность муниципальной службы — управляющий делами администрации. Расходы на содержание должности в этом году будут обеспечены в процессе исполнения бюджета Липецка.«В задачи управделами войдет: участие в региональном законотворческом процессе по перераспределению полномочий; решение вопросов, от которых зависит повседневная жизнь населения», — сообщает горсовет.