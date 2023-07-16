Неделя 48
11 минут назад
Всё было в общем-то неплохо, пока не стали улучшать
104
#День города #«Шелковый путь» #Евгения Уваркина #рейтинг #благоустройство #ремонт дорог #мошенничество
Итоги недели
На этой неделе случилось два страшных ЧП, в которых чудом никто не погиб. 11 июля в Грязях отец с двухлетним ребенком попали под товарняк, а вечером 12 июля у села Казинка на высоковольной линии 500 кВ застрял воздушный шар. Если сбитой семье из республики Коми, которые были в Грязях проездом и просто вышли из поезда подышать свежим воздухом, понадобились медицинская помощь (мужчина до сих пор лежит в реанимации больницы «Липецк-Мед»), то пятерка воздухоплавателей отделалась серьезным испугом — пилот и его пассажиры, парень и три девушки, могли сгореть от удара током или разбиться, упав на землю с 27-метровой высоты. Немаловажную роль в том, что все обошлось, сыграла глава Липецка Евгения Уваркина, которая, по-сути, взяла бразды спасательной операции в свои руки.
На следующее утро GOROD48 узнал, что по данному факту началась доследственная проверка. А руководитель клуба воздухоплавателей «Небо48» Владислав Архипов сообщил GOROD48 свою версию крушения. По его словам, «Воздушный шар бросили на провода резкий порыв ветра и нисходящий поток воздуха».
А нам — фиолетово!
Вся эта неделя в Липецке — сплошной праздник. В мэрии с чего-то вдруг решили, что 320-летие — это юбилей! А раз так, то вместо традиционных трех последних дней — пятницы, субботы и воскресения, когда обычно у нас отмечают День города — его стали праздновать уже с понедельника. И тут же случился конфуз: на центральных площадях Липецка привычные зелено-желтые флаги сменили фиолетово-красно-зеленые полотнища. Это породило бурную полемику в соцсетях. «В мэрии объяснили цветовую гамму установленных к Дню города флагов»: всему причиной дети. Оказалось, такие цвета использовали ученики школы креативных индустрий в своих рисунках на тему «Я и мой город будущего». Элементы этих рисунков и легли в основу концепции Дня города-2023.
«Фиолетовый цвет олицетворяет будущее, отсылая к футуристическим изображениям в фиолетовой гамме и в неоновом освещении. Фиолетовый цвет — любимый цвет современной молодежи. Зеленый цвет олицетворяет парки города, красный олицетворяет ощущение победы в такой особенный для нашей страны период», — рассказали в мэрии.
— Флаги на день города должны соответствовать цветовой гамме города, а не то что придумала молодежь, — написала читатель GOROD48 Светлана, но уже, как говорится, поезд ушел.
В свою очередь, GOROD48 спросил у липчан: «Как по-вашему надо праздновать День города?»
Для некоторых идеальный День города — семейный праздник с дешевыми аттракционами в парках. Другие хотят больше движухи. Третьи — видеть выступления звезд. В комментариях встречались варианты с бесплатным проездом и запретом на пользование личными автомобилями, бесплатный квас отдыхающим, «кулачные бои для мужчин, для женщин конкурсы «а ну-ка, девушки!»
— Праздновать надо в старинных русских традициях: на золочёном возке едет царь и бросает в толпу серебро, купцы выкатывают сорокаведёрную бочку зелена вина, рядом на кострах жарят быков и баранов. А у нас в день города могут только запретить торговлю спиртным, — огорчился Фокс.
Были и те, кто считает, что для праздников сейчас не время.
А любят ли липчане свой город? Вопрос актуальный, если посмотреть на состояние остановок, например. А в четверг кто-то просто взял и выбросил из машины на площади Победы большой пакет с бытовым мусором!
Такой же вопрос, кстати, можно адресовать и чиновникам. «Почему в Липецке нет комплексной программы по озеленению?» Об этом спросили в горсовете во время обсуждения больной темы — массовой гибели деревьев. Оказалось, что за средства бюджета в прошлом году мэрия посадила всего 450 деревьев! Возможно, ситуацию поправят 25 миллионов рублей, которые в июле на озеленение муниципалитету передал губернатор. Или что делать с заброшенными городскими прудами? На них в минувшем году чиновники не потратили ни копейки. А ведь они могли бы стать хорошими рекреационными точками, как в других городах страны.
Я впрок хочу нахохотаться,
нарадоваться досыта.
Никто не знает, сколько в жизни
придётся плакать и страдать
Какие же праздники без подарков? Что к Дню города от мэрии получили горожане? Оказалось, прям вот сейчас — ничего! Два детских сада в «Университетском» и в «Звездном» сдадут к концу года, две новые школы только начали строить. Не вышел из комы старичок-трамвай «Лип Липыч», а детям не предложили альтернативы в виде катания в двух новых вагонах, купленных мэрией по трамвайной концессии. Даже на новый фасад «Октября» пришлось смотреть через забор. Поэтому липчанам просто предложили развлечься.
В субботу утром на площадь Петра Великого приехали гонщики-любители ралли «Шелковый путь» (профи в это время мчались по бездорожью в погоне за престижными наградами). На центральном пляже прошел «Первый усатый заплыв на сапах» — в честь годовщины дистанцию заплыва определили в 320 метров. На Зеленом острове состоялся граффити-фестиваль с участием 16 художников, а на пляже желающие вымокнуть барахтались в пене.
Пока молодежь развлекалась, Евгения Уваркина работала. В «Унионе» городской актив узнал от мэра о планах на этот год и на неопределенное будущее. Наверное, мало кто удивится тому, что в своем отчете глава города уделила много внимания будущему Зеленого острова и городской набережной — местам отдыха горожан.
Прежний губернатор Олег Королев видел в реке Воронеж большой потенциал. Он мечтал, что от реки прокопают протоки к Силикатным озерам, а центральный пляж с Зеленым островом соединит «мост-красавец». На острове ему виделся крупный культурно-развлекательный комплекс, а на реке — «могучая пристань», от которой бы речной транспорт ходил в соседний Воронеж. Предыдущий мэр Сергей Иванов мечтал, что у города появятся некие сербы-спонсоры, которые вдруг возьмут и вложат в развитие городской инфраструктуры порядка 5 млрд рублей (эта сумма, на секундочку, превышала тогдашние собственные годовые доходы муниципалитета). Главным стержнем градостроительства должна была стать та же река. Как Темза в Лондоне. Чтобы потом, как когда-то изящно выразился первый вице-губернатор Юрий Божко, «на этот стержень что-то намотать».
Что-то наматывать на этот стержень теперь желает Евгения Уваркина. «Набережная — это всегда точка притяжения». Однако никаких подробностей гости «Униона» от мэра не узнали. Евгения Уваркина сказала лишь, что сейчас некоторые места у реки вошли в проекты комплексного развития территорий, и что пока инвесторы там не закончат свои дела (а таких девелоперов нет пока ни одного), то и вкладываться в развитие набережной пока рано.
Уже через полтора месяца в сентябре этого года дороги общего пользования в центре Липецка попадут в зону действия платного парковочного пространства. За неоплаченную стоянку на площадях Плеханова и Ленина-Соборной, улицах Саперной, Интернациональной, Зегеля, Плеханова, Ленина, Пролетарской и Угловой предусмотрен 1500-рублевый штраф. За такие же деньги, кстати, можно купить годовую прописку в центре, абонемент, и парковаться где угодно.
Впрочем, один подарок все же был — у областного краеведческого музея к 70-летию липецкого авиацентра появился памятник летчикам. А на другой стороне улицы Ленина в это же время разрушается основание под «Битлами», «Медными трубами», одним из самых известных памятников Липецка, также установленного к другому 70-летию — Советской власти.
Ну, а в субботу вечером рожденных в СССР порадовала в парке Победы своими бессмертными хитами 58-летняя Алена Апина. Молодежь на Зеленом острове под дождем тусила под новую восходящую звезду, 17-летнего Ваню Дмитриенко, которого прославил трек «Венера-Юпитер».
Провалы №№ 13 и 14
«Липецк вошел в число городов с устойчивым развитием». По социальному, управленческому и экологическому показателям город получил наивысшую оценку у Агентства аналитики «Эксперт РА». Под этой новостью наши читатели оставили больше сотни комментариев, многие из которых были язвительными.
— Устойчиво у нас только провалы образуются, — написал, например, читатель, выбравший ник Мимоходом.
Резонное замечание. Только с начала года мы насчитали 12 провалов на дорогах, дорожках и газонах, о которых писали. 13-й — на новой, с иголочки, улице 50 лет НЛМК у остановки «Набережная» появился 15 мая. Его должны были заделать к 1 июня. Но он дожил до Дня города. А самый последний, 14-й, образовался ночью в субботу прямо на дороге по улице Студеновской.
— Есть города, где ещё хуже. К примеру Тверь, Смоленск, Тула, Ярославль где развитие застряло в 1990-х годах. Так что не надо в комментариях писать чушь о том, что Липецк хуже всех, — вступился за родной город Михаил.
И тут же был бит следующей новостью: «Липецкая область оказалась в хвосте по развитию ипотеки». А тут еще оказалось, что «Мэрия Липецка через суд принудительно выселила семью из аварийной пятиэтажки в 9-м микрорайоне». Но за них волноваться не надо — этой и еще 10 семьям дадут ключи от новых квартир в новостройке. Большинство же жильцов этой 119-квартирной хрущевки решили получить компенсацию за утраченное жилье деньгами или взяли квартиры во вторичном жилье.
«Улице Доватора предстоит большой ремонт: на ней наконец-то появятся пешеходные дорожки», которых не было ровно 50 лет. Работы по благоустройству обойдутся в 26,6 млн рублей и должны закончиться к концу лета. «По решению суда отремонтируют улицу Железногорскую и заделают ямы на улице Индустриальной», а «Входные группы перехода на площади Плеханова облицуют керамогранитом». Уже в августе строители придут в поселок ЛТЗ. «Площадь Клименкова ждет тотальное благоустройство: мэрия готова заплатить за него 62,6 миллиона». Работы на ней должны быть закончены ко Дню города 2024 года.
Ну и ну!
«Граждане СССР отказываются платить за газ». Оказывается, в области 70 таких чудаков, одиннадцать из которых живут в Липецке. Они считают, что за газ уже заплатило правительство, ведь недра и все, что в них, принадлежит народу. Мышление таким людям исправляют автогеном — за неплатежи им просто обрезают ведущие в квартиры и дома газовые трубы.
«66-летняя ельчанка перевела мошенникам 2 630 000 рублей». Так пенсионерка пыталась спастись от уголовной ответственности и кредитов, пошагово выполняя инструкции «следователя полиции». Кстати, с начала года липчане отдали аферистам более 328 миллионов рублей.
Ну ладно бабушка, но о чем думала 21-летняя девушка, которая перевела гадалке 126 тысяч рублей, желая помириться с подругой с помощью колдовства!
«В Липецке начался суд над кассиром «Шинторга»: женщину обвиняют в растрате 18,5 миллиона рублей». С 1 января 2021 года по 1 апреля 2022 года она забирала из кассы деньги, а чтобы скрыть недостачу, занижала остаток в бухгалтерских документах. Подсудимая свою вину признала. Интересно, возместит ли она причиненный работодателю сумасшедший ущерб?
Не менее интересен другой уголовный процесс: в Липецке начали рассматривать громкое дело лже-врача. По версии следствия, с февраля 2021 года по февраль 2023 года 38-летняя многодетная мать-одиночка работала в различных медучреждениях города по поддельному диплому. Вопрос: как ее не раскрыло начальство и коллеги?
На следующее утро GOROD48 узнал, что по данному факту началась доследственная проверка. А руководитель клуба воздухоплавателей «Небо48» Владислав Архипов сообщил GOROD48 свою версию крушения. По его словам, «Воздушный шар бросили на провода резкий порыв ветра и нисходящий поток воздуха».
А нам — фиолетово!
Вся эта неделя в Липецке — сплошной праздник. В мэрии с чего-то вдруг решили, что 320-летие — это юбилей! А раз так, то вместо традиционных трех последних дней — пятницы, субботы и воскресения, когда обычно у нас отмечают День города — его стали праздновать уже с понедельника. И тут же случился конфуз: на центральных площадях Липецка привычные зелено-желтые флаги сменили фиолетово-красно-зеленые полотнища. Это породило бурную полемику в соцсетях. «В мэрии объяснили цветовую гамму установленных к Дню города флагов»: всему причиной дети. Оказалось, такие цвета использовали ученики школы креативных индустрий в своих рисунках на тему «Я и мой город будущего». Элементы этих рисунков и легли в основу концепции Дня города-2023.
«Фиолетовый цвет олицетворяет будущее, отсылая к футуристическим изображениям в фиолетовой гамме и в неоновом освещении. Фиолетовый цвет — любимый цвет современной молодежи. Зеленый цвет олицетворяет парки города, красный олицетворяет ощущение победы в такой особенный для нашей страны период», — рассказали в мэрии.
— Флаги на день города должны соответствовать цветовой гамме города, а не то что придумала молодежь, — написала читатель GOROD48 Светлана, но уже, как говорится, поезд ушел.
В свою очередь, GOROD48 спросил у липчан: «Как по-вашему надо праздновать День города?»
Для некоторых идеальный День города — семейный праздник с дешевыми аттракционами в парках. Другие хотят больше движухи. Третьи — видеть выступления звезд. В комментариях встречались варианты с бесплатным проездом и запретом на пользование личными автомобилями, бесплатный квас отдыхающим, «кулачные бои для мужчин, для женщин конкурсы «а ну-ка, девушки!»
— Праздновать надо в старинных русских традициях: на золочёном возке едет царь и бросает в толпу серебро, купцы выкатывают сорокаведёрную бочку зелена вина, рядом на кострах жарят быков и баранов. А у нас в день города могут только запретить торговлю спиртным, — огорчился Фокс.
Были и те, кто считает, что для праздников сейчас не время.
А любят ли липчане свой город? Вопрос актуальный, если посмотреть на состояние остановок, например. А в четверг кто-то просто взял и выбросил из машины на площади Победы большой пакет с бытовым мусором!
Такой же вопрос, кстати, можно адресовать и чиновникам. «Почему в Липецке нет комплексной программы по озеленению?» Об этом спросили в горсовете во время обсуждения больной темы — массовой гибели деревьев. Оказалось, что за средства бюджета в прошлом году мэрия посадила всего 450 деревьев! Возможно, ситуацию поправят 25 миллионов рублей, которые в июле на озеленение муниципалитету передал губернатор. Или что делать с заброшенными городскими прудами? На них в минувшем году чиновники не потратили ни копейки. А ведь они могли бы стать хорошими рекреационными точками, как в других городах страны.
Я впрок хочу нахохотаться,
нарадоваться досыта.
Никто не знает, сколько в жизни
придётся плакать и страдать
Какие же праздники без подарков? Что к Дню города от мэрии получили горожане? Оказалось, прям вот сейчас — ничего! Два детских сада в «Университетском» и в «Звездном» сдадут к концу года, две новые школы только начали строить. Не вышел из комы старичок-трамвай «Лип Липыч», а детям не предложили альтернативы в виде катания в двух новых вагонах, купленных мэрией по трамвайной концессии. Даже на новый фасад «Октября» пришлось смотреть через забор. Поэтому липчанам просто предложили развлечься.
В субботу утром на площадь Петра Великого приехали гонщики-любители ралли «Шелковый путь» (профи в это время мчались по бездорожью в погоне за престижными наградами). На центральном пляже прошел «Первый усатый заплыв на сапах» — в честь годовщины дистанцию заплыва определили в 320 метров. На Зеленом острове состоялся граффити-фестиваль с участием 16 художников, а на пляже желающие вымокнуть барахтались в пене.
Пока молодежь развлекалась, Евгения Уваркина работала. В «Унионе» городской актив узнал от мэра о планах на этот год и на неопределенное будущее. Наверное, мало кто удивится тому, что в своем отчете глава города уделила много внимания будущему Зеленого острова и городской набережной — местам отдыха горожан.
Прежний губернатор Олег Королев видел в реке Воронеж большой потенциал. Он мечтал, что от реки прокопают протоки к Силикатным озерам, а центральный пляж с Зеленым островом соединит «мост-красавец». На острове ему виделся крупный культурно-развлекательный комплекс, а на реке — «могучая пристань», от которой бы речной транспорт ходил в соседний Воронеж. Предыдущий мэр Сергей Иванов мечтал, что у города появятся некие сербы-спонсоры, которые вдруг возьмут и вложат в развитие городской инфраструктуры порядка 5 млрд рублей (эта сумма, на секундочку, превышала тогдашние собственные годовые доходы муниципалитета). Главным стержнем градостроительства должна была стать та же река. Как Темза в Лондоне. Чтобы потом, как когда-то изящно выразился первый вице-губернатор Юрий Божко, «на этот стержень что-то намотать».
Что-то наматывать на этот стержень теперь желает Евгения Уваркина. «Набережная — это всегда точка притяжения». Однако никаких подробностей гости «Униона» от мэра не узнали. Евгения Уваркина сказала лишь, что сейчас некоторые места у реки вошли в проекты комплексного развития территорий, и что пока инвесторы там не закончат свои дела (а таких девелоперов нет пока ни одного), то и вкладываться в развитие набережной пока рано.
Уже через полтора месяца в сентябре этого года дороги общего пользования в центре Липецка попадут в зону действия платного парковочного пространства. За неоплаченную стоянку на площадях Плеханова и Ленина-Соборной, улицах Саперной, Интернациональной, Зегеля, Плеханова, Ленина, Пролетарской и Угловой предусмотрен 1500-рублевый штраф. За такие же деньги, кстати, можно купить годовую прописку в центре, абонемент, и парковаться где угодно.
Впрочем, один подарок все же был — у областного краеведческого музея к 70-летию липецкого авиацентра появился памятник летчикам. А на другой стороне улицы Ленина в это же время разрушается основание под «Битлами», «Медными трубами», одним из самых известных памятников Липецка, также установленного к другому 70-летию — Советской власти.
Ну, а в субботу вечером рожденных в СССР порадовала в парке Победы своими бессмертными хитами 58-летняя Алена Апина. Молодежь на Зеленом острове под дождем тусила под новую восходящую звезду, 17-летнего Ваню Дмитриенко, которого прославил трек «Венера-Юпитер».
Провалы №№ 13 и 14
«Липецк вошел в число городов с устойчивым развитием». По социальному, управленческому и экологическому показателям город получил наивысшую оценку у Агентства аналитики «Эксперт РА». Под этой новостью наши читатели оставили больше сотни комментариев, многие из которых были язвительными.
— Устойчиво у нас только провалы образуются, — написал, например, читатель, выбравший ник Мимоходом.
Резонное замечание. Только с начала года мы насчитали 12 провалов на дорогах, дорожках и газонах, о которых писали. 13-й — на новой, с иголочки, улице 50 лет НЛМК у остановки «Набережная» появился 15 мая. Его должны были заделать к 1 июня. Но он дожил до Дня города. А самый последний, 14-й, образовался ночью в субботу прямо на дороге по улице Студеновской.
— Есть города, где ещё хуже. К примеру Тверь, Смоленск, Тула, Ярославль где развитие застряло в 1990-х годах. Так что не надо в комментариях писать чушь о том, что Липецк хуже всех, — вступился за родной город Михаил.
И тут же был бит следующей новостью: «Липецкая область оказалась в хвосте по развитию ипотеки». А тут еще оказалось, что «Мэрия Липецка через суд принудительно выселила семью из аварийной пятиэтажки в 9-м микрорайоне». Но за них волноваться не надо — этой и еще 10 семьям дадут ключи от новых квартир в новостройке. Большинство же жильцов этой 119-квартирной хрущевки решили получить компенсацию за утраченное жилье деньгами или взяли квартиры во вторичном жилье.
«Улице Доватора предстоит большой ремонт: на ней наконец-то появятся пешеходные дорожки», которых не было ровно 50 лет. Работы по благоустройству обойдутся в 26,6 млн рублей и должны закончиться к концу лета. «По решению суда отремонтируют улицу Железногорскую и заделают ямы на улице Индустриальной», а «Входные группы перехода на площади Плеханова облицуют керамогранитом». Уже в августе строители придут в поселок ЛТЗ. «Площадь Клименкова ждет тотальное благоустройство: мэрия готова заплатить за него 62,6 миллиона». Работы на ней должны быть закончены ко Дню города 2024 года.
Ну и ну!
«Граждане СССР отказываются платить за газ». Оказывается, в области 70 таких чудаков, одиннадцать из которых живут в Липецке. Они считают, что за газ уже заплатило правительство, ведь недра и все, что в них, принадлежит народу. Мышление таким людям исправляют автогеном — за неплатежи им просто обрезают ведущие в квартиры и дома газовые трубы.
«66-летняя ельчанка перевела мошенникам 2 630 000 рублей». Так пенсионерка пыталась спастись от уголовной ответственности и кредитов, пошагово выполняя инструкции «следователя полиции». Кстати, с начала года липчане отдали аферистам более 328 миллионов рублей.
Ну ладно бабушка, но о чем думала 21-летняя девушка, которая перевела гадалке 126 тысяч рублей, желая помириться с подругой с помощью колдовства!
«В Липецке начался суд над кассиром «Шинторга»: женщину обвиняют в растрате 18,5 миллиона рублей». С 1 января 2021 года по 1 апреля 2022 года она забирала из кассы деньги, а чтобы скрыть недостачу, занижала остаток в бухгалтерских документах. Подсудимая свою вину признала. Интересно, возместит ли она причиненный работодателю сумасшедший ущерб?
Не менее интересен другой уголовный процесс: в Липецке начали рассматривать громкое дело лже-врача. По версии следствия, с февраля 2021 года по февраль 2023 года 38-летняя многодетная мать-одиночка работала в различных медучреждениях города по поддельному диплому. Вопрос: как ее не раскрыло начальство и коллеги?
104
#День города #«Шелковый путь» #Евгения Уваркина #рейтинг #благоустройство #ремонт дорог #мошенничество
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07.05.2023 08:00Неделя 48