Всё было в общем-то неплохо, пока не стали улучшать

Итоги недели

На этой неделе случилось два страшных ЧП, в которых чудом никто не погиб. 11 июля, а вечером 12 июля у села Казинка. Если сбитой семье из республики Коми, которые были в Грязях проездом и просто вышли из поезда подышать свежим воздухом, понадобились медицинская помощь (мужчина до сих пор лежит в реанимации больницы «Липецк-Мед»), то пятерка воздухоплавателей отделалась серьезным испугом — пилот и его пассажиры, парень и три девушки, могли сгореть от удара током или разбиться, упав на землю с 27-метровой высоты. Немаловажную роль в том, что все обошлось, сыграла глава Липецка Евгения Уваркина, которая, по-сути,На следующее утро GOROD48 узнал, что. А руководитель клуба воздухоплавателей «Небо48» Владислав Архипов сообщил GOROD48 свою версию крушения. По его словам,Вся эта неделя в Липецке — сплошной праздник. В мэрии с чего-то вдруг решили, что 320-летие — это юбилей! А раз так, то вместо традиционных трех последних дней — пятницы, субботы и воскресения, когда обычно у нас отмечают День города — его стали праздновать уже с понедельника. И тут же случился конфуз: на центральных площадях Липецка привычные зелено-желтые флаги сменили фиолетово-красно-зеленые полотнища. Это породило бурную полемику в соцсетях.: всему причиной дети. Оказалось, такие цвета использовали ученики школы креативных индустрий в своих рисунках на тему «Я и мой город будущего». Элементы этих рисунков и легли в основу концепции Дня города-2023.«Фиолетовый цвет олицетворяет будущее, отсылая к футуристическим изображениям в фиолетовой гамме и в неоновом освещении. Фиолетовый цвет — любимый цвет современной молодежи. Зеленый цвет олицетворяет парки города, красный олицетворяет ощущение победы в такой особенный для нашей страны период», — рассказали в мэрии.— Флаги на день города должны соответствовать цветовой гамме города, а не то что придумала молодежь, — написала читатель GOROD48, но уже, как говорится, поезд ушел.В свою очередь, GOROD48 спросил у липчан:Для некоторых идеальный День города — семейный праздник с дешевыми аттракционами в парках. Другие хотят больше движухи. Третьи — видеть выступления звезд. В комментариях встречались варианты с бесплатным проездом и запретом на пользование личными автомобилями, бесплатный квас отдыхающим, «кулачные бои для мужчин, для женщин конкурсы «а ну-ка, девушки!»— Праздновать надо в старинных русских традициях: на золочёном возке едет царь и бросает в толпу серебро, купцы выкатывают сорокаведёрную бочку зелена вина, рядом на кострах жарят быков и баранов. А у нас в день города могут только запретить торговлю спиртным, — огорчилсяБыли и те, кто считает, что для праздников сейчас не время.А любят ли липчане свой город? Вопрос актуальный, если посмотреть на состояние остановок, например. А в четверг кто-то просто взял иТакой же вопрос, кстати, можно адресовать и чиновникам.Об этом спросили в горсовете во время обсуждения больной темы — массовой гибели деревьев. Оказалось, что за средства бюджета в прошлом году мэрия посадила всего 450 деревьев! Возможно, ситуацию поправят 25 миллионов рублей, которые в июле на озеленение муниципалитету передал губернатор. Или что делать с заброшенными городскими прудами?. А ведь они могли бы стать хорошими рекреационными точками, как в других городах страны.Какие же праздники без подарков? Что к Дню города от мэрии получили горожане? Оказалось, прям вот сейчас — ничего! Два детских сада в «Университетском» и в «Звездном» сдадут к концу года, две новые школы только начали строить., а детям не предложили альтернативы в виде катания в двух новых вагонах,. Даже. Поэтому липчанам просто предложили развлечься.В субботу утром(профи в это время мчались по бездорожью в погоне за престижными наградами). На центральном пляже прошел— в честь годовщины дистанцию заплыва определили в 320 метров. На Зеленом острове состоялся, а на пляжеПока молодежь развлекалась, Евгения Уваркина работала. В «Унионе»на этот год и на неопределенное будущее. Наверное, мало кто удивится тому, что в своем отчете глава города уделила много внимания будущему Зеленого острова и городской набережной — местам отдыха горожан.Прежний губернатор Олег Королев видел в реке Воронеж большой потенциал. Он мечтал, что от реки прокопают протоки к Силикатным озерам, а центральный пляж с Зеленым островом соединит «мост-красавец». На острове ему виделся крупный культурно-развлекательный комплекс, а на реке — «могучая пристань», от которой бы речной транспорт ходил в соседний Воронеж. Предыдущий мэр Сергей Иванов мечтал, что у города появятся некие сербы-спонсоры, которые вдруг возьмут и вложат в развитие городской инфраструктуры порядка 5 млрд рублей (эта сумма, на секундочку, превышала тогдашние собственные годовые доходы муниципалитета). Главным стержнем градостроительства должна была стать та же река. Как Темза в Лондоне. Чтобы потом, как когда-то изящно выразился первый вице-губернатор Юрий Божко, «на этот стержень что-то намотать».Что-то наматывать на этот стержень теперь желает Евгения Уваркина. «Набережная — это всегда точка притяжения». Однако никаких подробностей гости «Униона» от мэра не узнали. Евгения Уваркина сказала лишь, что сейчас некоторые места у реки вошли в проекты комплексного развития территорий, и что пока инвесторы там не закончат свои дела (а таких девелоперов нет пока ни одного), то и вкладываться в развитие набережной пока рано.Уже через полтора месяца в сентябре этого года дороги общего пользования в центре Липецка попадут в зону действия платного парковочного пространства. За неоплаченную стоянку на площадях Плеханова и Ленина-Соборной, улицах Саперной, Интернациональной, Зегеля, Плеханова, Ленина, Пролетарской и Угловой предусмотрен 1500-рублевый штраф. За такие же деньги, кстати, можно купить годовую прописку в центре, абонемент, иВпрочем, один подарок все же был — у областного краеведческого музея. А на другой стороне улицы Ленина в это же время, «Медными трубами», одним из самых известных памятников Липецка, также установленного к другому 70-летию — Советской власти.Ну, а в субботу вечером рожденных в СССР порадовала в парке Победы своими. Молодежь на Зеленом острове под дождем, которого прославил трек «Венера-Юпитер».. По социальному, управленческому и экологическому показателям город получил наивысшую оценку у Агентства аналитики «Эксперт РА». Под этой новостью наши читатели оставили больше сотни комментариев, многие из которых были язвительными.— Устойчиво у нас только провалы образуются, — написал, например, читатель, выбравший никРезонное замечание. Только с начала года мы насчитали 12 провалов на дорогах, дорожках и газонах, о которых писали. 13-й — на новой, с иголочки, улице 50 лет НЛМК у остановки «Набережная» появился 15 мая. Его должны были заделать к 1 июня.. А самый последний, 14-й,прямо на дороге по улице Студеновской.— Есть города, где ещё хуже. К примеру Тверь, Смоленск, Тула, Ярославль где развитие застряло в 1990-х годах. Так что не надо в комментариях писать чушь о том, что Липецк хуже всех, — вступился за родной городИ тут же был бит следующей новостью:. А тут еще оказалось, что. Но за них волноваться не надо — этой и еще 10 семьям дадут ключи от новых квартир в новостройке. Большинство же жильцов этой 119-квартирной хрущевки решили получить компенсацию за утраченное жилье деньгами или взяли квартиры во вторичном жилье., которых не было ровно 50 лет. Работы по благоустройству обойдутся в 26,6 млн рублей и должны закончиться к концу лета., а. Уже в августе строители придут в поселок ЛТЗ.. Работы на ней должны быть закончены ко Дню города 2024 года.. Оказывается, в области 70 таких чудаков, одиннадцать из которых живут в Липецке. Они считают, что за газ уже заплатило правительство, ведь недра и все, что в них, принадлежит народу. Мышление таким людям исправляют автогеном — за неплатежи им просто обрезают ведущие в квартиры и дома газовые трубы.. Так пенсионерка пыталась спастись от уголовной ответственности и кредитов, пошагово выполняя инструкции «следователя полиции». Кстати, с начала годаНу ладно бабушка, но о чем думала 21-летняя девушка,, желая помириться с подругой с помощью колдовства!. С 1 января 2021 года по 1 апреля 2022 года она забирала из кассы деньги, а чтобы скрыть недостачу, занижала остаток в бухгалтерских документах. Подсудимая свою вину признала. Интересно, возместит ли она причиненный работодателю сумасшедший ущерб?Не менее интересен другой уголовный процесс: в Липецке начали рассматривать громкое дело лже-врача. По версии следствия, с февраля 2021 года по февраль 2023 года 38-летняя многодетная. Вопрос: как ее не раскрыло начальство и коллеги?