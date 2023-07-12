Общество

30 минут назад

Под «Битлами» разрушается основание

134
#памятник
Под «Битлами» разрушается основание

Липчане обратили внимание на состояние одного из самых известных памятников Липецка — «Медные трубы»: основание, называемого в народе «Битлам» памятник,  разрушается. Мэрия отрапортовала  — самые страшные щели заделаны, монумент тщательно исследуют.

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Самый выразительный и художественно ценный памятник Липецка «Медные трубы» на улице Ленина выглядит удручающе.

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Обрамление памятника — большая клумба, вроде усажена красивыми цветами, но ее бортики разрушается. С пьедестала отходит облицовка, а на днях стало видно, что часть основания рядом с памятником, засыпанная щебнем, начала проседать. 

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В основании «Битлов» появилась большая промоина.

— Провал у памятника «Медные трубы» устранен. Прорабатывается вопрос о проведении обследования монумента, —  сообщили GOROD48 в мэрии через несколько дней после нашего запроса. 

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Композиция скульптора Александра Вагнера установлена на улице Ленина 6 ноября 1987 года к 70-летию советской власти. При открытии скульптурную группу назвали «Интернационалом», но сам автор настаивал на другом названии — «Медные трубы». Официально памятник посвящен первому липецкому уездному Совету, который заседал как раз напротив скульптуры — в доме генерала Губина.
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#памятник

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