Общество
16 минут назад
Липецк во второй раз принял участников гранд-тура ралли-марафона «Шелковый путь»
И снова — в День города!
Это удивительно: во второй раз подряд в День города в Липецк приехали участники международного ралли-марафона «Шелковый путь»! В прошлом году это случилось 16 июля, когда организаторы этой гонки в четвертый раз с 2009 года проложили ее заключительный этап через Липецкую область (такое ралли проходит в России, но порой его участников заносит в государства Средней Азии и Китай). Тогда через наш регион промчались экипажи многодневки «Астрахань-Москва» длиной 4 464 километра, а в этот раз в Липецк заехали участники марафона «Казань-Москва» протяженностью 5 247 километра, из которых 2 277 км - зачётные скоростные участки.
В этом году гонка стартовала 7 июля в Казани. Караван из 93 экипажей отправился на дистанцию. В нем - девять различных категорий участников, включая традиционные для ралли «Шелковый путь» квадроциклы, внедорожники, мотовездеходы и грузовики. В этот раз, как и в прошлом году, с профессионалами едут любители-экстремалы так называемого Гранд-тура, а также участники категории Adventure Trophy, созданной для любителей мотоциклетных путешествий. Организаторы впервые проложили маршрут через Южный Урал. Участники ралли и примкнувшие к ним попутчики промчались по асфальту, гравию и порой по абсолютному бездорожью через Магнитогорск, Оренбург, Самару, Саратов, Волгоград. Последний этап — сегодня. Финиш — в Москве на Красной площади.
Чтобы добраться до столицы России, «боевые» экипажи сегодня утром рванули в Москву в обход Липецка. Им предстоит преодолеть более 500 километров Часть этого пути, 117,6 км, пройдет по дорогам общего пользования, где участники ралли едут с соблюдением всех правил дорожного движения, а остальные 380 км — спецучастки: грунтовые дороги, бездорожье, ручьи и реки. По нашей области маршрут проложен через Лебедянский и Данковский районы. В Липецк же в 8.00 заехали жестко не привязанные к зачетным участкам участники Град-Тура. Но даже этих наследников известного экипажа «Антилопы Гну», непрофессиональных пилотов, на площади Петра Великого публика встретила на ура, благо в небесной канцелярии отменили обещанный синоптиками дождь на сегодня.
Этот приезд участников ралли несколько отличался от прошлогоднего. Если год тому назад липчан приветствовал по видеосвязи руководитель проекта «Шелковый путь», легендарный российский гонщик, «камазист» Владимир Чагин и самый опытный и титулованный участник зачёта внедорожников Владимир Васильев, то в этот раз со сцены массу добрых слов организаторам гонки сказала мэр Липецка. Вся в белом, Евгения Уваркина пользовалась не меньшей популярностью, чем тюнингованные автомобили. Не был и минуты, чтобы кто-то не просил сделать с главой города селфи иди же сфотографироваться всей семьей. А уж иностранные участники ралли так вообще заваливали Евгению Уваркину комплиментами, целовали ей руку и, кажется, горели желанием увезти даму из Липецка куда-нибудь очень далеко.
Иностранных экипажей в Гранд-туре этот раз было меньше. Китайцев не было, не было монголов, как в прошлом году. Зато были гонщики-любители из арабских стран: сирийцы и афганцы. На «Мицубиси Эл200» с бортовым номером 511 приехали трое: албанец Аамария Тхома, абхазец Ричард Пачулия и выходец из Ирака Фарис Аль-Обайди. Правда, из разговоров выяснялось, что все они давно не живут на родине: в России они получили образование, создали семьи и теперь являются гражданами России.
тут же, на площади Петра Великого, совместными усилиями участники гонки устраняли мелкие поломки
для Тотошки это уже второе в его жизни ралли
Второй родиной наша страна стала для итальянца Пьеранджело Моро. Конечно, сюда его привела амор. По его словам, магнитом для него стала русская женщина. «Случилась какая-то химия». Пьеранджело бросил Милан и настолько долго уже живет в нашей стране, что понимает даже тонкости ставшего для него родным некогда чужого языка. Для участника зачета Гранд-тура «Малые города России» без спортивного опыта такие вояжи помогают изнутри изучить мир ралли-рейдов, познакомиться с культурой и природой мест, по которым проходят маршруты.
— Смотреть на Россию из кабины гоночного автомобиля не все равно, что из самолета или с трассы М-4. Ваши пейзажи иногда похожи на итальянские, на Тоскану, например, но Россия настолько большая, что у меня захватывает дух, — сказал GOROD48 итальянец.
Он, кстати, не смог усидеть за рулем своей «Нивы», взял в итальянский триколор и вышагивал с ним перед площадью Петра Великого под барабанную дробь участниц ансамбля «Катюша». Эти девчонки были настолько заводными, что, кажется, собрали у сцены даже больше зрителей, чем транспорт участников ралли. А еще спасибо кавер-группе «Аляска», которая веселила публику миксами от отечественных исполнителей.
Особенность этого Гранд-тура — обилие семейных экипажей. Для Ольги Савельевой, врача-онколога, ралли — это активный отдых, возможность сбросить стресс и вернуться к лечению больных людей с новыми силами. А вовлек ее в эту авантюру муж Игорь, который уже с 25-летнего возраста участвовал в различных автогонках.
К сожалению, в это раз в Липецк приехал всего один «КамАЗ». Но и это обрадовало маленького Ярослава, который хотел увидеть именно эту машину: «высокую, многопроходимую». Площадка у «КамАЗа» стала самой востребованной фотозоной. Его пилоты Богдан Булычев, Евгений Шаталов и Игорь Леонов были нарасхват. Ну и, конечно, мальчишки и девчонки, а также их родители с удовольствием садились на сидушки мотоциклов, на миг представляя себя звездами ралли.
P.S. Каждое ралли, по терминологии организаторов «Шёлкового пути», именуется «изданием». В 2014 и 2015 годах ралли не состоялось. После двухлетнего перерыва «Шёлковый путь» обрел второе дыхание, когда в 2016 году к гонкам присоединился Китай. Так некогда ралли-рейд повысил свой статус на международной арене до ралли-марафона. Самую длинную дистанцию его участники преодолели, когда по маршруту Москва-Пекин преодолели 15 этапов длиной 10 735 км, из которых спортивные участки составили 4 105 км.
P.P.S. В прошлом году глава Липецка Евгения Уваркина на эмоциях со сцены пообещала построить в городе трассу для картинга. Как сказала мэр GOROD48, эти планы остались в силе. В следующем году или еще через год, но в Липецке такая трасса будет — сейчас для нее выбирают место либо в черте города, либо у особой экономической зоны.
В этом году гонка стартовала 7 июля в Казани. Караван из 93 экипажей отправился на дистанцию. В нем - девять различных категорий участников, включая традиционные для ралли «Шелковый путь» квадроциклы, внедорожники, мотовездеходы и грузовики. В этот раз, как и в прошлом году, с профессионалами едут любители-экстремалы так называемого Гранд-тура, а также участники категории Adventure Trophy, созданной для любителей мотоциклетных путешествий. Организаторы впервые проложили маршрут через Южный Урал. Участники ралли и примкнувшие к ним попутчики промчались по асфальту, гравию и порой по абсолютному бездорожью через Магнитогорск, Оренбург, Самару, Саратов, Волгоград. Последний этап — сегодня. Финиш — в Москве на Красной площади.
Чтобы добраться до столицы России, «боевые» экипажи сегодня утром рванули в Москву в обход Липецка. Им предстоит преодолеть более 500 километров Часть этого пути, 117,6 км, пройдет по дорогам общего пользования, где участники ралли едут с соблюдением всех правил дорожного движения, а остальные 380 км — спецучастки: грунтовые дороги, бездорожье, ручьи и реки. По нашей области маршрут проложен через Лебедянский и Данковский районы. В Липецк же в 8.00 заехали жестко не привязанные к зачетным участкам участники Град-Тура. Но даже этих наследников известного экипажа «Антилопы Гну», непрофессиональных пилотов, на площади Петра Великого публика встретила на ура, благо в небесной канцелярии отменили обещанный синоптиками дождь на сегодня.
Этот приезд участников ралли несколько отличался от прошлогоднего. Если год тому назад липчан приветствовал по видеосвязи руководитель проекта «Шелковый путь», легендарный российский гонщик, «камазист» Владимир Чагин и самый опытный и титулованный участник зачёта внедорожников Владимир Васильев, то в этот раз со сцены массу добрых слов организаторам гонки сказала мэр Липецка. Вся в белом, Евгения Уваркина пользовалась не меньшей популярностью, чем тюнингованные автомобили. Не был и минуты, чтобы кто-то не просил сделать с главой города селфи иди же сфотографироваться всей семьей. А уж иностранные участники ралли так вообще заваливали Евгению Уваркину комплиментами, целовали ей руку и, кажется, горели желанием увезти даму из Липецка куда-нибудь очень далеко.
Иностранных экипажей в Гранд-туре этот раз было меньше. Китайцев не было, не было монголов, как в прошлом году. Зато были гонщики-любители из арабских стран: сирийцы и афганцы. На «Мицубиси Эл200» с бортовым номером 511 приехали трое: албанец Аамария Тхома, абхазец Ричард Пачулия и выходец из Ирака Фарис Аль-Обайди. Правда, из разговоров выяснялось, что все они давно не живут на родине: в России они получили образование, создали семьи и теперь являются гражданами России.
тут же, на площади Петра Великого, совместными усилиями участники гонки устраняли мелкие поломки
для Тотошки это уже второе в его жизни ралли
Второй родиной наша страна стала для итальянца Пьеранджело Моро. Конечно, сюда его привела амор. По его словам, магнитом для него стала русская женщина. «Случилась какая-то химия». Пьеранджело бросил Милан и настолько долго уже живет в нашей стране, что понимает даже тонкости ставшего для него родным некогда чужого языка. Для участника зачета Гранд-тура «Малые города России» без спортивного опыта такие вояжи помогают изнутри изучить мир ралли-рейдов, познакомиться с культурой и природой мест, по которым проходят маршруты.
— Смотреть на Россию из кабины гоночного автомобиля не все равно, что из самолета или с трассы М-4. Ваши пейзажи иногда похожи на итальянские, на Тоскану, например, но Россия настолько большая, что у меня захватывает дух, — сказал GOROD48 итальянец.
Он, кстати, не смог усидеть за рулем своей «Нивы», взял в итальянский триколор и вышагивал с ним перед площадью Петра Великого под барабанную дробь участниц ансамбля «Катюша». Эти девчонки были настолько заводными, что, кажется, собрали у сцены даже больше зрителей, чем транспорт участников ралли. А еще спасибо кавер-группе «Аляска», которая веселила публику миксами от отечественных исполнителей.
Особенность этого Гранд-тура — обилие семейных экипажей. Для Ольги Савельевой, врача-онколога, ралли — это активный отдых, возможность сбросить стресс и вернуться к лечению больных людей с новыми силами. А вовлек ее в эту авантюру муж Игорь, который уже с 25-летнего возраста участвовал в различных автогонках.
К сожалению, в это раз в Липецк приехал всего один «КамАЗ». Но и это обрадовало маленького Ярослава, который хотел увидеть именно эту машину: «высокую, многопроходимую». Площадка у «КамАЗа» стала самой востребованной фотозоной. Его пилоты Богдан Булычев, Евгений Шаталов и Игорь Леонов были нарасхват. Ну и, конечно, мальчишки и девчонки, а также их родители с удовольствием садились на сидушки мотоциклов, на миг представляя себя звездами ралли.
P.S. Каждое ралли, по терминологии организаторов «Шёлкового пути», именуется «изданием». В 2014 и 2015 годах ралли не состоялось. После двухлетнего перерыва «Шёлковый путь» обрел второе дыхание, когда в 2016 году к гонкам присоединился Китай. Так некогда ралли-рейд повысил свой статус на международной арене до ралли-марафона. Самую длинную дистанцию его участники преодолели, когда по маршруту Москва-Пекин преодолели 15 этапов длиной 10 735 км, из которых спортивные участки составили 4 105 км.
P.P.S. В прошлом году глава Липецка Евгения Уваркина на эмоциях со сцены пообещала построить в городе трассу для картинга. Как сказала мэр GOROD48, эти планы остались в силе. В следующем году или еще через год, но в Липецке такая трасса будет — сейчас для нее выбирают место либо в черте города, либо у особой экономической зоны.