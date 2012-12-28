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Общество
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50 минут назад
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Выигравший контракт на 36 миллионов рублей подрядчик оказался недобросовестным
Подрядчик забросил расчистку реки Красивая Меча и лишился возможности участвовать в госзакупках.
«По условиям договора подрядчик за 36 миллионов рублей обязался в течение пяти лет проводить расчистку участка реки протяженностью четыре километра от засорения. Два года организация выполняла работы, но в 2023 году приостановила их и потребовала от заказчика внести изменения в проектную документацию. После отказа ООО «Фаворит Спецтехника» обратилось с иском о расторжении контракта в связи с существенным нарушением условий договора со стороны заказчика. Арбитражный суд отказал компании в иске. Однако даже после решения суда общество не возобновило выполнение работ», — сообщает пресс-служба Липецкого УФАС.
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