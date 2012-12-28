Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липецкая вечЁрка: повышение тарифов, новый министр и нетопырь в квартире
Общество
Каждый седьмой — медалист, каждый девяностый — стобалльник: что уже известно о празднике «Липецкие зори»
Общество
Два вагона сошли с рельсов на станции Телегино
Происшествия
В Липецке временно приостановлен отлов собак
Общество
Видео «избиения девушки на Соколе» разошлось по соцсетям: в полицию о таком случае не сообщали
Происшествия
Дело о погроме автомобилей в Матырском прекращено за истечением срока давности
Общество
Сегодня в Липецке: перекрытие улицы и что выгоднее – снимать квартиру или выплачивать ипотеку?
Общество
Перекресток под Липецком завален дурно пахнущей субстанцией
Происшествия
42-летний мужчина получил 10 лет колонии строгого режима за совращение двух девочек
Происшествия
46-летний мужчина бросил кирпич в «Ниссан»
Происшествия
Читать все
В Липецком горсовете вспомнили Грету Тунберг в связи возможным мусорным коллапсом
Общество
На обновление спортивных площадок в Липецке нужны 190 миллионов. Но пока есть в 190 раз меньше.
Общество
Видео «избиения девушки на Соколе» разошлось по соцсетям: в полицию о таком случае не сообщали
Происшествия
Перекресток под Липецком завален дурно пахнущей субстанцией
Происшествия
Красный уровень вновь объявлен в Добринском и Усманском районах
Происшествия
За час в Липецке арестовали семь автомобилей должников
Происшествия
Выигравший контракт на 36 миллионов рублей подрядчик оказался недобросовестным
Общество
Водитель самосвала с вонючим содержимым оштрафован
Происшествия
Кражу сумки у 12-летней девочки записала камера наблюдения
Происшествия
Объявлен отбой красного уровня
Общество
Читать все
Общество
362
50 минут назад
2

Выигравший контракт на 36 миллионов рублей подрядчик оказался недобросовестным

Подрядчик забросил расчистку реки Красивая Меча и лишился возможности участвовать в госзакупках.

Липецкое УФАС России включило ООО «Фаворит Спецтехника» в реестр недобросовестных подрядчиков. Теперь компания два года не сможет участвовать в госзакупках. Причина — одностороннее расторжение контракта с Министерством природных ресурсов и экологии Липецкой области по расчистке реки Красивая Меча. Работы были призваны улучшить состояние реки благодаря удалению 96,5 тысячи кубометров донных отложений.

«По условиям договора подрядчик  за 36 миллионов рублей обязался в течение пяти лет проводить расчистку участка реки протяженностью четыре километра от засорения. Два года организация выполняла работы, но в 2023 году приостановила их и потребовала от заказчика внести изменения в проектную документацию. После отказа ООО «Фаворит Спецтехника» обратилось с иском о расторжении контракта в связи с существенным нарушением условий договора со стороны заказчика. Арбитражный суд отказал компании в иске. Однако даже после решения суда общество не возобновило выполнение работ», — сообщает пресс-служба Липецкого УФАС.
экология
река
0
1
1
2
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Р
36 минут назад
Как будто кто то сомневался. Всегда так.
Ответить
гость
30 минут назад
не согласен ,не всегда но постоянно
Ответить
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
НЛМК Live
НЛМК приглашает школьников в летний проект «Корпорация дети»
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Происшествия
Мошенники переключились на детей: в полицию обратились родители 15-летней девочки
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить