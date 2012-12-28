Видео «избиения девушки на Соколе» разошлось по соцсетям: в полицию о таком случае не сообщали
Каждый седьмой — медалист, каждый девяностый — стобалльник: что уже известно о празднике «Липецкие зори»
Сегодня в Липецке: перекрытие улицы и что выгоднее – снимать квартиру или выплачивать ипотеку?
На комплексное благоустройство микрорайонов №№ 16, 19, 20, 21, 23 выделены 100 миллионов рублей
Происшествия
243
45 минут назад
2
Отбой красного уровня
На территории всей области продолжает действовать действует режим воздушной опасности.
2
0
1
2
0
Комментарии (2)