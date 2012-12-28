Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Видео «избиения девушки на Соколе» разошлось по соцсетям: в полицию о таком случае не сообщали
Происшествия
Водитель самосвала с вонючим содержимым оштрафован
Происшествия
Каждый седьмой — медалист, каждый девяностый — стобалльник: что уже известно о празднике «Липецкие зори»
Общество
Перекресток под Липецком завален дурно пахнущей субстанцией
Происшествия
Два вагона сошли с рельсов на станции Телегино
Происшествия
42-летний мужчина получил 10 лет колонии строгого режима за совращение двух девочек
Происшествия
Сегодня в Липецке: перекрытие улицы и что выгоднее – снимать квартиру или выплачивать ипотеку?
Общество
За час в Липецке арестовали семь автомобилей должников
Происшествия
Выигравший контракт на 36 миллионов рублей подрядчик оказался недобросовестным
Общество
Кражу сумки у 12-летней девочки записала камера наблюдения
Происшествия
Читать все
Зеленый театр в Нижнем парке передадут под выставку достижений Липецкой области
Общество
Статистика: в мае заметно подорожали куры, морковь и картофель
Экономика
Водитель самосвала с вонючим содержимым оштрафован
Происшествия
На комплексное благоустройство микрорайонов №№ 16, 19, 20, 21, 23 выделены 100 миллионов рублей
Общество
Кражу сумки у 12-летней девочки записала камера наблюдения
Происшествия
За час в Липецке арестовали семь автомобилей должников
Происшествия
На 13-ти улицах отключат холодную воду
Общество
Отбой красного уровня
Происшествия
Липецкая вечЁрка: железнодорожная авария, избиение девушки и багаж выпускников
Общество
В Становлянском округе сегодня похоронили погибшего семь месяцев назад бойца
Общество
Читать все
Происшествия
243
45 минут назад
2

Отбой красного уровня

В Добринском и Усманском районах объявлен отбой красного уровня «Угроза атаки БПЛА».

На территории всей области продолжает действовать действует режим воздушной опасности. 
воздушная тревога
БПЛА
2
0
1
2
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Лёха
19 минут назад
Ах, увидел. Только целый день интернет не работал. И вот как можно увидеть?
Ответить
Лёха
21 минуту назад
А где было предупреждение о красном, жёлтом?
Ответить
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
НЛМК Live
НЛМК приглашает школьников в летний проект «Корпорация дети»
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Происшествия
Мошенники переключились на детей: в полицию обратились родители 15-летней девочки
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить