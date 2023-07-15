Общество

сегодня, 18:37

В рамках празднования Дня города на пляже прошла пенная вечеринка

4 1071
#День города
6

Было весело, пенно, мокро и грязно.

Пенная вечеринка должна была пройти в Нижнем парке у фонтана «Липа», но все мероприятия в парке перенесли на завтра, а пенную вечеринку решили провести сегодня на пляже. 

Погода сегодня подвела, поэтому во время пенной вечеринки ведущий со сцены шутил: «Заодно можно провести и конкурс мокрых маек».

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Пенная вечеринка должна была завершать «Усатый заплыв», но его завершил проливной дождь, и многие участники спешно ретировались.

В результате как только дождь чуть стих, пенная вечеринка все же началась, но участие в ней принимали чуть больше 20 человек. 

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Самой веселой участницей пенной вечеринки стала организатор заплыва Ксения Казакова. Она честно призналась, что промокнуть и замерзнуть не боится - захватила с собой сменную одежду.

Те, кто одежду не захватил, вернулись домой не только пенными, но и грязными от желтого песка.


4 1071
#День города
6

Комментарии (4)

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Мансур

3 минуты назад
Колхоз, извините, какой-то, прошлый век.
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Может

3 минуты назад
Пьяная вечеринка.Трезвый в воду не полезет,трезвый воду обойдёт.
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Вот интересно

23 минуты назад
Не интересно.
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Иван

36 минут назад
Примитивно
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