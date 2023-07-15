Общество
сегодня, 18:37
В рамках празднования Дня города на пляже прошла пенная вечеринка
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Было весело, пенно, мокро и грязно.
Пенная вечеринка должна была пройти в Нижнем парке у фонтана «Липа», но все мероприятия в парке перенесли на завтра, а пенную вечеринку решили провести сегодня на пляже.
Погода сегодня подвела, поэтому во время пенной вечеринки ведущий со сцены шутил: «Заодно можно провести и конкурс мокрых маек».
Пенная вечеринка должна была завершать «Усатый заплыв», но его завершил проливной дождь, и многие участники спешно ретировались.
В результате как только дождь чуть стих, пенная вечеринка все же началась, но участие в ней принимали чуть больше 20 человек.
Самой веселой участницей пенной вечеринки стала организатор заплыва Ксения Казакова. Она честно призналась, что промокнуть и замерзнуть не боится - захватила с собой сменную одежду.
Те, кто одежду не захватил, вернулись домой не только пенными, но и грязными от желтого песка.
Пенная вечеринка должна была завершать «Усатый заплыв», но его завершил проливной дождь, и многие участники спешно ретировались.
В результате как только дождь чуть стих, пенная вечеринка все же началась, но участие в ней принимали чуть больше 20 человек.
Самой веселой участницей пенной вечеринки стала организатор заплыва Ксения Казакова. Она честно призналась, что промокнуть и замерзнуть не боится - захватила с собой сменную одежду.
Те, кто одежду не захватил, вернулись домой не только пенными, но и грязными от желтого песка.
4 1071
Мансур
Может
Вот интересно
Иван