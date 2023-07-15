В рамках празднования Дня города на пляже прошла пенная вечеринка

















Самой веселой участницей пенной вечеринки стала организатор заплыва Ксения Казакова. Она честно призналась, что промокнуть и замерзнуть не боится - захватила с собой сменную одежду.



Те, кто одежду не захватил, вернулись домой не только пенными, но и грязными от желтого песка. Самой веселой участницей пенной вечеринки стала организатор заплыва Ксения Казакова. Она честно призналась, что промокнуть и замерзнуть не боится - захватила с собой сменную одежду.Те, кто одежду не захватил, вернулись домой не только пенными, но и грязными от желтого песка.

Погода сегодня подвела, поэтому во время пенной вечеринки ведущий со сцены шутил: «Заодно можно провести и конкурс мокрых маек».Пенная вечеринка должна была завершать «Усатый заплыв», но его завершил проливной дождь, и многие участники спешно ретировались.В результате как только дождь чуть стих, пенная вечеринка все же началась, но участие в ней принимали чуть больше 20 человек.