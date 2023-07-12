Происшествия

вчера, 21:34

Мужчина с двухлетним ребенком попали под поезд в Грязях

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#железная дорога

Мужчина и мальчик госпитализированы.

11 июля на станции Грязи-Воронежские под поезд попал 42-летний мужчина с двухлетним сыном на руках. Как сообщает западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, происшествие произошло на первом пути первой платформы станции.

«Мужчина с ребенком на руках, не убедившись в отсутствии приближающегося поезда на первый путь первой платформы железнодорожной станции Грязи, были травмированы поездом. Отец с сыном с различными травмами госпитализированы в больницу», - говорится в сообщении следствия.

СК проводит комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление обстоятельств произошедшего.


9 3493
#железная дорога

Комментарии (9)

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Сокол

вчера, 23:59
Ужасно. Хорошо, что под другой поезд ребенок не улетел... Скорейшего выздоровления обоим.
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Karina

вчера, 23:39
Скорейшего выздоровления малышу и его папе!Думаю отец и вся их семья сами в шоке от данной ситуации.Никто этого не хотел и вреда не желал тем более своему ребёнку.человек не заметил поезд ,много факторов могло быть и мы их не узнаем.Дай Бог,чтобы все остались живы и поскорее выздоровели
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тема для размышления

вчера, 23:19
Станция Грязи-Воронежские- это самая ужасная станция во всем мире !!!! О прибытии поезда сообщают за две минуты до его прибытия и на какой путь бежать, узнаешь за две минуты до прибытия поезда, стоянка 2-3 минуты. Перроны узкие...... Сколько ещё человек должны получить травмы на этой станции, чтобы РЖД начало что-то менять на станции Грязи-Воронежские?!..... Желаю пострадавшим выздоровления, без тяжких увечий....
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Туманный ёжик

вчера, 23:02
Как можно не услышать приближающийся поезд? Он что глухой? Нормальный человек смотрит вперёд и по сторонам прежде чем переходить, а этот назад оглядывается и прёт прямо под поезд.
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Видно

вчера, 22:57
Как по ту сторону рельсов ему уже орали, он услышал и поэтому успел немного отпятиться.
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маша

вчера, 22:32
Он что по парку гулял и не увидел ,,за ребенком надо смотреть руки не выпускать а он сам ДЕБИЛ
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Таш

вчера, 22:19
Понятно человеческий фактор, не увидел... но, блин, почему товарняк приходит на первый путь в момент, когда на втором пассажирский???? Ну неужели нельзя наоборот, чтоб люди не скакали... и не ломились успеть за 3 минуты стоянки успеть сесть/слезть / встретить....
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Город 48

вчера, 22:18
Дай Бог, чтоб выздоровили
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Юг

вчера, 22:07
Как такое возможно??? Неадекват что-ли?
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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