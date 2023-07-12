вчера, 21:34
Мужчина с двухлетним ребенком попали под поезд в Грязях
Мужчина и мальчик госпитализированы.
11 июля на станции Грязи-Воронежские под поезд попал 42-летний мужчина с двухлетним сыном на руках. Как сообщает западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, происшествие произошло на первом пути первой платформы станции.«Мужчина с ребенком на руках, не убедившись в отсутствии приближающегося поезда на первый путь первой платформы железнодорожной станции Грязи, были травмированы поездом. Отец с сыном с различными травмами госпитализированы в больницу», - говорится в сообщении следствия.
СК проводит комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление обстоятельств произошедшего.
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