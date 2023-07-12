Мужчина с двухлетним ребенком попали под поезд в Грязях

Мужчина и мальчик госпитализированы.

11 июля на станции Грязи-Воронежские под поезд попал 42-летний мужчина с двухлетним сыном на руках. Как сообщает западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, происшествие произошло на первом пути первой платформы станции.

«Мужчина с ребенком на руках, не убедившись в отсутствии приближающегося поезда на первый путь первой платформы железнодорожной станции Грязи, были травмированы поездом. Отец с сыном с различными травмами госпитализированы в больницу», - говорится в сообщении следствия.

СК проводит комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление обстоятельств произошедшего.



