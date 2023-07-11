Общество

вчера, 16:30

В Липецке начали рассматривать громкое дело врача

54 7900
#подделка документов #медицина #врач
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Следствие полагает, что с февраля 2021 года по февраль 2023 года врач работала в различных медучреждениях города по поддельному диплому.

Советский районный суд начал рассматривать дело врача. По версии следствия, 38-летняя уроженка города Норильска Красноярского края Ирина Стюфляева с 2021 года по февраль 2023 года работала врачом в различных медучреждениях города: Липецкой областной станции переливания крови, Липецкой областной клинической инфекционной больнице и Лечебно-диагностическом центре №1, имея при этом поддельный диплом Красноярского государственного медицинского университета профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого от 27 июня 2012 года, а также диплом о послевузовском профессиональном образовании (ординатуре) от 11 июля 2014 года. Но выпускницей этого университета женщина не была.

Дело расследовал отдел полиции № 8, и ранее пресс-служба УМВД России по Липецку сообщала, что женщину разоблачила её давняя знакомая. Она увидела ту в белом халате, хотя точно знала, что обвиняемая никогда не имела отношения к медицине.

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Теперь женщину судят по трём эпизодам по части 3 статьи 327 УК РФ (Использование заведомо поддельных официальных документов, предоставляющих права и освобождающих от обязанностей).

Начало процесса сегодня переносили три раза: экс-врач сообщила, что в 09:15 она попала в ДТП на улице Студеновской – произошел наезд на бордюр. 

Сама подсудимая на процессе пыталась всячески скрывать свое лицо: пришла в темных солнцезащитных очках, закрывающей лицо медицинской маске, черной толстовке с капюшоном. 

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Женщина ранее не судима и сегодня сообщила, что имеет два высших образования: юридическое и медицинское, а также она является многодетной матерью — воспитывает троих несовершеннолетних детей. 

Как следует из обвинительного заключения, которое озвучила гособвинитель Наталья Абросимова, подсудимая использовала поддельный диплом о высшем образовании и диплом послевузовского профессионального образования, а также трудовую книжку, в которую были внесены подложные сведения о том, что Ирина Стюфляева в период с 4 августа 2014 года по 15 января 2020 года работала в ГУЗ Горбольница №8 Департамента здравоохранения города Москвы.

По версии следствия, обвиняемая сначала предоставила эти документы в отдел кадров Липецкой областной станции переливания крови для работы в должности врача-трансфузиолога. Там она работала с 25 февраля 2021 года по 16 августа 2021 года. 

Она же после увольнения из станции переливания крови на улице Космонавтов в ноябре 2021 года устроилась в Липецкую областную клиническую инфекционную больницу врачом-терапевтом, но там женщина проработала всего месяц. 

А после очередного увольнения в декабре 21021 года женщина снова нашла работу терапевтом теперь уже в  ООО «Лечебно-диагностический центр №1» на площади Коммунальной. Там она проработала до 16 февраля 2023 года.

Вину ни по одному из эпизодов подсудимая не признаёт. 

Санкции части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо поддельных официальных документов» предусматривают наказание до года лишения свободы.


54 7900
#подделка документов #медицина #врач
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Комментарии (54)

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Такаярастакая

вчера, 23:25
Ну, Лечебно-диагностический центр # 1, работают у вас профессионалы - от кадровика до чудесного терапевта-юриста. Врач-это элита, волшебник, гуманист! Очень неприятная история для всех: если бы знакомая из Норильска не обратилась в эту клинику, то еще долго девушка сидела на теплом месте.
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Вы хоть читайте

вчера, 23:12
Люся, вы читаете между строк? Ее в платке увидела старая знакомая, которая была удивлена, увидев якобы врача из Норильска, которая в те годы никакого отношения к медицине не имела. А еще она и юрист дипломированный оказывается(((
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Люся

вчера, 22:56
Да конечно, работала везде по 2года и в итоге подозрение поддельный диплом, явно подставили врача
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Судя по тв

вчера, 22:52
Судья была с липовым дипломом правда не в нашей области. А тут всего лишь врач.
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Гость

вчера, 22:52
Отдел кадров всё проверяют и службы безопасности у них есть, просто у неё реальный диплом и доказательств нет
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Марыся

вчера, 22:47
Вызревает сценарий к фильму "Знахарь-2".
ответить

!

вчера, 22:42
Почему отдел кадров не проверил не сделал запрос в вуз в пенсионный на отчисления !
ответить

Менеджероа

вчера, 22:25
У нас всё такие специалисты, в основном с фытнеса
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Безмасочник

вчера, 22:21
Удивляет столь великий пиетет у комментаторов к корочке-диплому. А если врач сам отказался от диплома, он что же, автоматически превращается в бабку-шептунью?
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Я так думаю

вчера, 22:19
Это говорит только об одном, что врачи с настоящим дипломом разбираются в медицине так же как она -тоесть никак.
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