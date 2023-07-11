вчера, 16:30
В Липецке начали рассматривать громкое дело врача
Следствие полагает, что с февраля 2021 года по февраль 2023 года врач работала в различных медучреждениях города по поддельному диплому.
Дело расследовал отдел полиции № 8, и ранее пресс-служба УМВД России по Липецку сообщала, что женщину разоблачила её давняя знакомая. Она увидела ту в белом халате, хотя точно знала, что обвиняемая никогда не имела отношения к медицине.
Теперь женщину судят по трём эпизодам по части 3 статьи 327 УК РФ (Использование заведомо поддельных официальных документов, предоставляющих права и освобождающих от обязанностей).
Начало процесса сегодня переносили три раза: экс-врач сообщила, что в 09:15 она попала в ДТП на улице Студеновской – произошел наезд на бордюр.
Сама подсудимая на процессе пыталась всячески скрывать свое лицо: пришла в темных солнцезащитных очках, закрывающей лицо медицинской маске, черной толстовке с капюшоном.
По версии следствия, обвиняемая сначала предоставила эти документы в отдел кадров Липецкой областной станции переливания крови для работы в должности врача-трансфузиолога. Там она работала с 25 февраля 2021 года по 16 августа 2021 года.
Она же после увольнения из станции переливания крови на улице Космонавтов в ноябре 2021 года устроилась в Липецкую областную клиническую инфекционную больницу врачом-терапевтом, но там женщина проработала всего месяц.
А после очередного увольнения в декабре 21021 года женщина снова нашла работу терапевтом теперь уже в ООО «Лечебно-диагностический центр №1» на площади Коммунальной. Там она проработала до 16 февраля 2023 года.
Вину ни по одному из эпизодов подсудимая не признаёт.
Санкции части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо поддельных официальных документов» предусматривают наказание до года лишения свободы.
Такаярастакая
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Люся
Судя по тв
Гость
Марыся
!
Менеджероа
Безмасочник
Я так думаю