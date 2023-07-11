В Липецке начали рассматривать громкое дело врача

Женщина ранее не судима и сегодня сообщила, что имеет два высших образования: юридическое и медицинское, а также она является многодетной матерью — воспитывает троих несовершеннолетних детей.

Как следует из обвинительного заключения, которое озвучила гособвинитель Наталья Абросимова, подсудимая использовала поддельный диплом о высшем образовании и диплом послевузовского профессионального образования, а также трудовую книжку, в которую были внесены подложные сведения о том, что Ирина Стюфляева в период с 4 августа 2014 года по 15 января 2020 года работала в ГУЗ Горбольница №8 Департамента здравоохранения города Москвы.



По версии следствия, обвиняемая сначала предоставила эти документы в отдел кадров Липецкой областной станции переливания крови для работы в должности врача-трансфузиолога. Там она работала с 25 февраля 2021 года по 16 августа 2021 года.



Она же после увольнения из станции переливания крови на улице Космонавтов в ноябре 2021 года устроилась в Липецкую областную клиническую инфекционную больницу врачом-терапевтом, но там женщина проработала всего месяц.



А после очередного увольнения в декабре 21021 года женщина снова нашла работу терапевтом теперь уже в ООО «Лечебно-диагностический центр №1» на площади Коммунальной. Там она проработала до 16 февраля 2023 года.

Вину ни по одному из эпизодов подсудимая не признаёт.Санкции части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо поддельных официальных документов» предусматривают наказание до года лишения свободы.