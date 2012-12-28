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Происшествия
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41 минуту назад
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Перекресток под Липецком завален дурно пахнущей субстанцией
Водители в шоке от масштабов загрязнения дороги и запаха.
По предварительной версии, водитель самосвала резко затормозил перед светофором, после чего содержимое кузова через кабину вылетело на дорогу. Предположительно, самосвал вез иловые осадки.
Водители, которые едут по этому участку, говорят о сильном загрязнении дороги и мощном запахе, который также распространяется на жилой район по соседству.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сотрудники полиции выдвинулись на место происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего.
UPD
В РВК-Липецк в свою очередь сообщили, что компания не имеет отношения к инциденту.
— Осадок сточных вод сегодня не вывозили с территории городских очистных сооружений, — уточнили в РВК.
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