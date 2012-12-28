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881
41 минуту назад
8

Перекресток под Липецком завален дурно пахнущей субстанцией

Водители в шоке от масштабов загрязнения дороги и запаха.

Тонны дурно пахнущей субстанции вывалились из самосвала не перекрестке улиц Краснознаменной и обхода ЛТЗ.

По предварительной версии, водитель самосвала резко затормозил перед светофором, после чего содержимое кузова через кабину вылетело на дорогу. Предположительно, самосвал вез иловые осадки.

Водители, которые едут по этому участку, говорят о сильном загрязнении дороги и мощном запахе, который также распространяется на жилой район по соседству.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сотрудники полиции выдвинулись на место происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего.

UPD

В РВК-Липецк в свою очередь сообщили, что компания не имеет отношения к инциденту.

— Осадок сточных вод сегодня не вывозили с территории городских очистных сооружений, — уточнили в РВК.
иловые осадки
очистные
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Леночка
8 минут назад
А зачем они фекалии вывозят, они разве пользуются спросом?
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Может быль это
8 минут назад
Донные наложения!
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Липчанин
12 минут назад
Получается, что особо ничего и не изменилось со стороны
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Баба Нюра
13 минут назад
в телефон сидел игрался
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Житель
17 минут назад
там и так то не корицей пахло, а щас боюсь себе представить.
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Ну
26 минут назад
Да не могли фекалии так далеко вперёд при торможении вылететь, тем более самосвал чистый. Наверняка их случайно выгрузил другой самосвал, или ассенизатор.
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Дед
31 минуту назад
Это символ Липецка ! Запах !
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Ромовая Баба
23 минуты назад
Простите, но это вонь.
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