Перекресток под Липецком завален дурно пахнущей субстанцией

Водители в шоке от масштабов загрязнения дороги и запаха.



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Тонны дурно пахнущей субстанции вывалились из самосвала не перекрестке улиц Краснознаменной и обхода ЛТЗ.По предварительной версии, водитель самосвала резко затормозил перед светофором, после чего содержимое кузова через кабину вылетело на дорогу. Предположительно, самосвал вез иловые осадки.Водители, которые едут по этому участку, говорят о сильном загрязнении дороги и мощном запахе, который также распространяется на жилой район по соседству.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сотрудники полиции выдвинулись на место происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего.В РВК-Липецк в свою очередь сообщили, что компания не имеет отношения к инциденту.— Осадок сточных вод сегодня не вывозили с территории городских очистных сооружений, — уточнили в РВК.