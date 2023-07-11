Липецкая область оказалась в хвосте по развитию ипотеки

Липецкая область оказалась на 76 месте в рейтинге регионов России по развитию ипотеки, подготовленном РИА «Новости».





Число ипотечных кредитов за последние 12 месяцев (с 1 июня 2022 года по 1 июня 2023 года) на одну тысячу экономически активного населения региона составило 14,8. Прирост ипотечных кредитов с января по май 2023 оценивается в 40,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средний размер ипотечного кредита в Липецкой области по итогам первых пяти месяцев этого года составил 3,02 миллиона рублей. Доля просроченных долгов липчан по ипотеке к июню составила 0,35%.

Среди регионов Центрального Черноземья в топ-50 также не попала ни одна из областей. Воронежская область заняла 59 место с 17,6 ипотечными кредитами на тысячу экономически активного населения, Курская область оказалась на 67 месте (16,4), Белгородская – на 75 месте (15,3) и Тамбовская – на 77-м (14,4).

В среднем по России количество ипотек за последний год составило 20 на 1 тысячу человек. Число ипотечных кредитов за 5 месяцев 2023 года выросло на 37%, а их средний размер — 3,68 миллиона. Доля просроченной задолженности – 0,39%.

Исследование подготовлено по данным Центробанка и Росстата. Развитие ипотеки оценивалось как отношение количества выданных кредитов к численности экономически активного населения за период с 1 июня 2022 года по 1 июня 2023 года. Лидерами рейтинга стали Тыва (44,6 ипотечных кредита на тысячу экономически активных жителей за год), Тюменская область (37,3) и Ямало-Ненецкий АО (36,2), в аутсайдерах оказались Севастополь (7,1), Крым (5,6) и Ингушетия (2,4).