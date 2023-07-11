Общество

вчера, 16:28

Липецкая область оказалась в хвосте по развитию ипотеки

20 760
#ипотека
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Липецкая область оказалась в хвосте по развитию ипотеки

Липецкая область оказалась на 76 месте в рейтинге регионов России по развитию ипотеки, подготовленном РИА «Новости».

Число ипотечных кредитов за последние 12 месяцев (с 1 июня 2022 года по 1 июня 2023 года) на одну тысячу экономически активного населения региона составило 14,8. Прирост ипотечных кредитов с января по май 2023 оценивается в 40,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средний размер ипотечного кредита в Липецкой области по итогам первых пяти месяцев этого года составил 3,02 миллиона рублей. Доля просроченных долгов липчан по ипотеке к июню составила 0,35%.

Среди регионов Центрального Черноземья в топ-50 также не попала ни одна из областей. Воронежская область заняла 59 место с 17,6 ипотечными кредитами на тысячу экономически активного населения, Курская область оказалась на 67 месте (16,4), Белгородская – на 75 месте (15,3) и Тамбовская – на 77-м (14,4).

В среднем по России количество ипотек за последний год составило 20 на 1 тысячу человек. Число ипотечных кредитов за 5 месяцев 2023 года выросло на 37%, а их средний размер — 3,68 миллиона. Доля просроченной задолженности – 0,39%.

Исследование подготовлено по данным Центробанка и Росстата. Развитие ипотеки оценивалось как отношение количества выданных кредитов к численности экономически активного населения за период с 1 июня 2022 года по 1 июня 2023 года. Лидерами рейтинга стали Тыва (44,6 ипотечных кредита на тысячу экономически активных жителей за год), Тюменская область (37,3) и Ямало-Ненецкий АО (36,2), в аутсайдерах оказались Севастополь (7,1), Крым (5,6) и Ингушетия (2,4).

20 760
#ипотека
1

Комментарии (20)

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Если бы

47 минут назад
это было так ,то было бы хорошо ! Но с трудом верится ,что так ! Уж очень наши люди любят брать ипотеки и кредиты !
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Маша

вчера, 23:38
А что брать если цены ломят бешеные и % такие же , новострой по льготной ставке взвинтили цены до небес.. А основная масса теперь работает за еду и коммуналку..
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О

вчера, 23:36
Эт точно, законы СССР почитайте про кооперативе квартиры. Можно было их продавать, дарить и менять.
ответить

БУ-ГА-ГА

вчера, 22:20
Если все, имеется ввиду-все, кто занимался непосильным трудом в обкомах и иже с ними, речь не о рабочих и ветеранах)))
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Если все

вчера, 22:07
Кто, получили,тогда откуда многокилометровая очередь с советских времен?
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Эт точно

вчера, 21:32
О, я говорил о продаже, а не о дарственной.
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О

вчера, 21:24
Эт точно, мои родители оформили дарственную кооперативной квартиры на меня, на свою дочь, поскольку маме от молкомбината, на котором она трудилась, выдали квартиру.
ответить

Эт точно

вчера, 21:12
Гость, только даже если ты купил, то продать самостоятельно без разрешения членов кооператива не можешь, значит, он всё равно тебе не принадлежит. За что только деньги платить, если не можешь распоряжаться сам тем, за что заплатил.
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житель

вчера, 21:09
Просто липчане поумней,им не так просто хомут ипотечный повесить.
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Гость

вчера, 20:40
По крайне мере, кооператив можно было купить, но давали его не всем
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